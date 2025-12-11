Ještě to stíháte! Otevřete si adventní kalendář na Noze.cz

Komerční sdělení
Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více
Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.
Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.
Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.
Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.
Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.
ADVENTNÍ OKÉNKO s noži a ostřičem Vánoce se blíží! Až do 24. 12. pro vás máme nachystané v adventním kalendáři vybrané nože a sortiment F. Dick. Brzy se otevře okénko i s tímto dárkovým setem – ostřič Rapid Steel Action a 3dílná sada nožů Active Cut se slevou 30 %. A tím to zdaleka nekončí!
ADVENTNÍ OKÉNKO s noži Pink Spirit Zabalte pod stromeček dárek v podobě 2dílné sady nožů ze série Pink Spirit. Otevřete si okénko na adventním kalendáři a získejte slevu 30 % na Santoku a okrajovací nůž s růžovou rukojetí. POZOR, sleva platí vždy pouze do půlnoci a už se nebude opakovat.