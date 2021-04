Jedním z následků home office jsou bolavá záda

Domů si místo kancelářské židle můžete pořídit ergonomické pomůcky, které vám pomohou správně sedět.

Dlouhé sezení u počítače, navíc na špatné židli a ve špatné poloze, může způsobovat bolesti kříže, beder, šíje i krční páteře. Častým nešvarem je hrbení zad, hlava vystrčená dopředu, o bolestech ramene a paže u ruky, která ovládá myš, ani nemluvě. Toto nejsou důsledky jen práce z domova, podobné problémy mohou trápit i děti při domácí výuce.

Jak sedíte u počítače?

Všimněte si, jak sedíte u počítače. Zaměřte se na pozici nohou, zda jsou rovná záda, pozici loktů i hlavy. Harvardská univerzita ve Spojených státech publikovala už v roce 2012 studii, která se zaměřuje na to, jak předcházet bolesti způsobené sezením u počítače. Z té jednoznačně vyplynulo doporučení, abychom seděli rovně s hlavou v prodloužení páteře, nikoliv vyosenou dopředu. Ramena uvolněná, nikoliv v křeči, a ruce by správně měly být položené co možná nejblíže tělu. Poloha zápěstí, předloktí a stehen by měla být rovnoběžná s rovinou podlahy. Zjednodušeně řečeno, kolena, boky i lokty by měly svírat úhel 90°.

Sebevětší snaha nevyváží špatnou židli

Můžete se snažit sebevíc, ale pokud nemáte ergonomicky správně tvarovanou židli a správnou výšku stolu odpovídající vaší postavě, bolavá záda vás nejspíš budou trápit i nadále. Ne každý má doma volný pokoj, který by mohl používat jako pracovnu. Improvizovanou kanceláří se často staly jídelní stoly a židle. Správného držení těla lze dosáhnout i u nich. Jen budete muset trošku investovat do ergonomické podpory beder a kříže.

Magniflex je účinný na bolavá záda

Magniflex klade důraz na kvalitní spánek, odpočinek, regeneraci a hlavně pohodlí. Díky tomu nabízí i kvalitní zdravotní produkty, které zpříjemní dlouhé sezení u počítače, a mají dokonce i certifikaci „Zdravotního produktu první kategorie“. Jedním z nich je Ergo Seat - sedák, který byl vyvinut speciálně pro lidi se sedavým zaměstnáním. Je z paměťové pěny, která díky svým vlastnostem přináší maximální pohodlí během sezení bez otlačenin a svalového napětí.

Ergonomický podsedák Magniflex Ergo Seat, 1990 Kč

Druhým produktem je bederní opěrka Lumbar, která zajišťuje správnou polohu páteře při sezení. Je také vyrobena z paměťové pěny, takže mezitím co podpírá, zlepšuje v namáhaných oblastech i krevní a mízní tlak. Třešničkou na dortu je pak u obou produktů potah, který je snímatelný a pratelný.

Bederní opěrka Magniflex Lumbar, 1990 Kč

Více informací najdete na www.magniflex.cz.