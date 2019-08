Jedna cihla stavbu nedělá, je třeba přemýšlet komplexně

Vyberte si spolehlivého parťáka, který vám zajistí řešení od sklepa až po střechu

Sika CZ, s.r.o. vyrábí a vyvíjí širokou škálu produktů a systémů pro stavebnictví. Firma byla založena ve Švýcarsku před více než 100 lety a vyvinula se v úspěšnou globální společnost s předním postavením v oblasti vývoje a výroby systémů a produktů pro lepení, těsnění, tlumení, zesilování a ochranu ve stavebnictví a automobilovém průmyslu. Součástí Sika CZ jsou značky SCHÖNOX (systémy pro podlahy a obklady), KVK (suché omítkové a maltové směsi) a KVK Parabit (asfaltové pásy a expandovaný polystyren).

Kvalitní spodní stavba je jen začátek

Ne nadarmo se říká, že vše stojí na základech. Prostory spodních staveb jsou tvořené základovou deskou, stěnami a stropní deskou a jsou částečně nebo zcela vystaveny působení tlaku vody, statickým a dynamickým silám, střídání teplot, biologickým vlivům nebo plynům obsaženým v půdě. Je proto nutné konstrukci před těmito vlivy ochránit a pozitivně tak ovlivnit její vodotěsnost a životnost. Sika nabízí jak integrovaný hydroizolační systém (tzv. bílá vana), tak hydroizolační systém na vnější straně pomocí asfaltových pásů nebo bitumenových nátěrů.

U zateplení je komplexní systém zcela klíčový

Nejrozšířenější technologií zlepšování tepelně-technických parametrů obvodových plášťů budov je v České republice tzv. systém ETICS (external thermal insulation composite system). Systém se skládá z jednotlivých komponentů. Pokud jej pořídíte u jednoho dodavatele, máte jistotu, že jsou komponenty kompatibilní, systém je odzkoušený jako celek a dodavatel deklaruje jeho vlastnosti. Kombinovat v systému zateplení produkty různých dodavatelů se vám ve výsledku rozhodně nevyplatí.

Zatočte s vlhkým zdivem jednou provždy

V nabídce Sika najdete i systémy pro sanaci vlhkého zdiva vhodné pro přímé i nepřímé metody sanace. Injektáž pomocí sanačního omítkového systému SikaMur® zvládne opravdu každý. Zajistí vám vysoký podíl aktivních částic a dokonalou schopnost propenetrovat do spáry ve zdivu, kde vytvoří neprostupnou bariéru. Tím je umožněno zdivu nad rovinou aplikace dokonale vyschnout a navrátit vám pohodlí domova. Pro komplexní péči o zdivo sáhněte po sanačních systémech KVK, které si poradí s opravou a obnovou omítek starých i historických staveb, sanací vlhkého zdiva, renovací historických objektů a sanací betonu. A pokud jde o samotné zdicí malty, najdete je v nabídce také. Vybírat můžete z malt pro běžné nebo termo-izolační zdivo i pro přesné zdění z tepelně-izolačních pórobetonových tvárnic.

Funkční koupelny dosáhnete jen spolehlivou izolací

Jistě budete souhlasit s tvrzením, že kvalitní koupelna je nejen krásná na pohled, ale dokáže ustát i přítomnou vlhkost. V nabídce Sika najdete nejen izolační systém pro podlahu a stěny, ale také dekorativní stěrku pro strukturované podlahy a povrstvení stěn Sikagard®-750 Deco EpoCem®. Samozřejmostí jsou i lepidla a spárovací hmoty.

Nezapomeňte na kvalitní podlahu

Podlaha je důležitou částí každého domu. Měla by splňovat estetické požadavky, zabezpečit snadnou údržbu, eliminaci hluku, protiskluznost atd. Každý typ místnosti má svá specifika nejen na její finální vrstvu, ale i na celou skladbu. Mezi Sika produkty proto nechybí polyuretanová stěrka, která skvěle eliminuje kročejový hluk a je mechanicky i chemicky odolná. Díky absenci spár a nenasákavému povrchu je její údržba naprostá hračka. Zvolit můžete i epoxi-cementovou stěrku ideální do vlhkých prostor¨, jako je kuchyně nebo koupelna. Dalším řešením je epoxidový nátěr, který vás potěší snadnou aplikací.

Dostaňte vše pod střechu

Střecha je jedna z nejdůležitějších částí každého domu. Proto je dobré jí věnovat náležitou pozornost. Zvláště ve městech, která jsou v letních měsících přehřívána sluníčkem, jsou čím dál oblíbenější tzv. zelené střechy. Zvyšují užitnou hodnotu nemovitosti, nabízí skvělou tepelnou a zvukovou izolaci, zabraňují přehřívání, zvyšují vlhkost vzduchu a absorbují z něj škodliviny a prachové části. Sika řešení nabízí systémy pro ploché střechy pomocí asfaltových pásů, nátěrových systémů a fólií na bázi PVC nebo FPO.

A když chcete něco navíc?

Kromě výše zmíněných částí stavby, které řeší dříve či později každý, nabízí Sika také hydroizolaci bazénů a hydroizolaci a finální povrchy balkonů a teras.

