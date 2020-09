Je vám každá televize malá? Sestavte si televizi přes celou stěnu

Velikost obrazovek klasických televizorů neustále roste, přesto nikdy nedosáhne rozměrů, které by pokryly například celou jednu stěnu místnosti. Pro takové situace existuje řešení šité na míru, respektive skládané z malých modulů, které se podle typu použité technologie nazývá The Wall nebo LED Wall. Nabízí ho společnost Samsung, největší světový výrobce televizorů a video stěn, který stejnou technologií vybavil i nejmodernější tuzemské televizní studio CNN Prima News.

Tisíce a tisíce LED diod

Základem video stěny jsou zmiňované moduly, kterými lze vyplnit jakoukoli plochu, která nemusí být ani stejnoměrná. Rozmístění modulů si zájemce naplánuje pomocí speciálního online konfigurátoru. V případě venkovního použití jde o moduly velikosti metr na metr, v případě vnitřní instalace má jeden videopanel rozměr 806 x 453 mm. Světlo z těchto panelů se nevyzařuje na organické bázi, ale zajišťují ho miniaturizované LED žárovky. Přesněji řečeno tisíce a tisíce LED žárovek ve velmi hustém sledu vedle sebe. Podle toho, kolik je těchto žárovek, tedy jednotlivých pixelů, mají moduly rozlišení obrazu Full HD nebo Ultra HD (4K).

Pomocí online konfigurátoru si zájemce může navrhnout jakýkoli tvar i rozměr video stěny, například podlouhlou obrazovku o rozměrech 2,419 x 0,907 m, nebo v konfigurátoru použít volbu „Fit to Wall“, tedy „zaplnit stěnu daných rozměrů“, a on sám vypočítá, kolik modulů na to bude třeba. Nemusíte se přitom obávat, že stěnu budou protínat přímky a kolmice rámečků modulů. Ty jsou totiž zcela bezrámečkové a vytváří tak jednolitou stěnu (rámeček mají moduly jen částečně z boku) bez typicky černého okraje známého u většiny plochých televizorů.

Jedinečný vizuální zážitek

Jaké jsou výhody takové televizní stěny? Povrch je prakticky bezodrazový, pozorovací úhly jsou opravdu velké - 160° vertikálně i horizontálně. Zpracování obrazu probíhá s 16bitovou barevnou hloubkou, frekvencí 50/60 Hz a barevná teplota LED diod je nastavitelná v rozmezí 2.800 K až 10.000 K (v základu jde o 6.500 K). Zároveň lze nastavit i vysoký dynamický rozsah zpracování obrazu HDR, a to ve verzi HDR10 nebo HDR10+. Po montáži celé stěny probíhá její kalibrace, a to buď pixel po pixelu, nebo modul po modulu. Všechny moduly i bloky pixelů v nich jsou lehce nahraditelné pro případ, že dojde k poškození diody.

Samotná životnost diod v modulech se počítá na 100 tisíc hodin provozu. To představuje například u profesionálního používání ve zmiňovaném televizním studiu CNN Prima News, kde jsou stěny puštěné prakticky non-stop (bylo by komplikované je vypínat a poté znovu zprovozňovat, pouze se v době, kdy stanice nevysílá, utlumí jas), životnost delší než 15 let. Zájemce o speciální videostěnu musí rovněž počítat s vyšší spotřebou takového řešení. Ta vychází na 237 až 711 W/m2 podle nastavení barevné teploty LED diod (úrovně jasu). A jak je taková video stěna těžká? Každý modul má hmotnost 11,8 kg, takže například největší videostěna ve studiu CNN Prima News váží neuvěřitelných 826 kg. Všechny moduly jsou zapuštěny do pevné stěny pomocí speciálních držáků a jsou v případě potřeby jednoduše vyjmutelné.

Celá videostěna funguje na operačním systému Tizen, který je známý z chytrých televizorů od Samsungu a je jednoduše a intuitivně ovladatelný prostřednictvím dálkového ovladače nebo i smartphonu. Sestavení a kalibrace stěny zajišťují obchodní partneři Samsungu na klíč, včetně pravidelné údržby a případné výměny poškozených modulů nebo jejich částí.

Hodí se do rezidence, kanceláře i na jachtu

Kde se taková videostěna uplatní? Kromě soukromého užití jako prémiové domácí kino v rezidencích nebo například na jachtách (i takové instalace má už Samsung za sebou) účelně je The Wall Biz určen pro prestižní recepce a auly do sídla firem, velké zasedací a konferenční korporátní místnosti, mohou sloužit jako zobrazovací panely v redakcích, v televizním studiu, nebo exkluzivních kancelářích. Uplatnění je široké, protože videostěna může například „obtékat“ i dveře a mít různé netypické tvary.

Protože jde o velmi individuální záležitost a každá televizní stěna je unikátní, je třeba konkrétní řešení konzultovat přímo se Samsungem, který společně se svými partnery upraví nabídku přímo na míru konkrétnímu zájemci.