Ing. Daniel Šmíd, specialista na podlahy ze společnosti CEMEX, vysvětluje, že to, co je v některém ohledu výhodou, může být v jiné situaci překážkou. „Velmi důležité jsou požadavky, v jakých klimatických podmínkách bude realizace probíhat (léto, zima, vlhko, průvan), jak silná může být vrstva potěru, jaká bude použita podlahová krytina nebo také z jakého konstrukčního systému je stavba. Výběr mohou ovlivnit časové požadavky a také samotný provoz stavby, zejména požadavek na rychlost vysušování, například možnost vysušování anhydritu podlahovým topením.“

Anhydritový potěr

Jednoduchostí zpracování, takřka nulovým smršťováním, dlouhou dobou zpracovatelnosti a minimální závislostí na klimatických vlivech vyniká potěr na bázi síranu vápenatého AnhyLevel. Jeho výhodou je možnost aplikace již od tloušťky 30 mm a také, že při vysychání nevznikají žádné deformace, takže je možné ho rychle a intenzivně vysušovat.

Anhydritový potěr má nižší odtrhovou pevnost než cementový potěr. Proto se nedoporučuje do míst s vysokým povrchovým napětím, tedy například pod masivní dřevěné podlahy. Anhydritové potěry ale nabízejí vyšší rychlost vedení a předávání tepla do prostoru.

Velkou výhodou anhydritového potěru je minimální smršťování, takže nehrozí nebezpečí kroucení. Při vysychání vzniká hustá struktura krystalů, které tvoří velmi pevný celek.

Anhydritový potěr můžete aplikovat i při nízkých teplotách, pouze počítejte s pomalejším vysycháním. Nejefektivnějšího vysoušení dosáhnete v kombinaci s vytápěním stavby. Naopak v létě není realizace anhydritového potěru vhodná, v případě vysokých teplot se tvrdnutí zpomaluje a nad 40 °C se úplně zastaví.

Po realizaci nevyžaduje anhydrit takřka žádné ošetřování. V prvních dvou dnech zamezte větrání, následně můžete zahájit intenzivní vysušování. Po úplném vysušení můžete pokládat vámi zvolenou podlahovou krytinu.

Jaký litý potěr zvolit právě pro vaši podlahu?

Cementový potěr

Druhou variantou je speciálně modifikovaný cementový potěr CemLevel, který vyniká svou tekutostí a nevyžaduje použití výztužných sítí. Aplikuje se od tloušťky 45 mm.

Cementový potěr je vhodný pro použití v trvale vlhkých prostorách nebo v místech s nedostatečnou možností vysušování, protože tvrdnutí probíhá chemickou reakcí s vodou (hydratací) a ne vysycháním, jak je tomu u anhydritu.

Cementový potěr má vyšší tendenci ke smršťování, při kterém mohou vznikat deformace nebo praskliny. Proto je u cementových potěrů nutné provádět tzv. smršťovací spáry.

Cementové potěry se mohou aplikovat při nižším teplotním rozsahu. Nízké teploty výrazně zpomalují hydrataci a vysoké teploty naopak tuhnutí urychlují.

Po realizaci udržujte v potěru vlhkost a po sedmi dnech začněte pozvolna větrat. Po 3 až 4 týdnech je vhodné povrch opatřit ochranou, aby se zamezilo druhotnému smršťování. Čím je vrstva cementového potěru tenčí, tím důkladnější musí být ošetřování.

Cementový potěr bývá vhodnější, když je zapotřebí rychlé pokládky podlahové krytiny. Může totiž obsahovat vyšší zbytkovou vlhkost.

Jaký litý potěr zvolit pro podlahové vytápění?

Oba lité potěry, anhydritový i cementový, jsou vhodné pro realizaci podlahového vytápění, ale cementový má nižší tepelnou vodivost. Vydává tedy akumulované teplo s menší intenzitou, a to po delší dobu. Jsou tak vhodné do lehkých montovaných budov, do cihelných naopak anhydritové.

Více informací o tom, jaký litý potěr zvolit pro konkrétní realizace, najdete na www.cemex.cz.