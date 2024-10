Jaké je moderní bydlení? Unikátní architektura a genius loci

Projekt není výjimečný jen svou architekturou, ale i použitím nejmodernějších technologií, které zcela mění zážitek z bydlení. Lokalita samotná představuje první skutečnou možnost v Praze bydlet a žít u řeky.

Nejvyšší standard bydlení

LIHOVAR nabízí bydlení pro všechny životní situace – bydlení vlastní i nájemní, pro ty, kteří potřebují zůstat flexibilní, a to od útulných bytů 1+kk pro jednotlice až nadstandartní jednotky 5+kk.

Bydlení je jako cestování autem – můžete jezdit starým vozem, který vás sice doveze do cíle, ale zážitek z jízdy nebude nic moc, nebo si dopřát pohodlí a kvalitu v krásném autě. Stejně je to i s bydlením. Trigema vám nabízí domov, který přináší komfort a kvalitu, jako jízda v prvotřídním voze.

Bydlení v LIHOVARU se nese v duchu těch nejmodernějších řešení pro maximální komfort. Technologické vybavení všech jednotek nabízí vzduchotechniku s rekuperací, filtrací a úpravou vlhkosti i teploty přiváděného vzduchu a chytrou domácnost Smart Home Loxone, pomocí které lze ovládat tepelnou pohodu, ventilaci, osvětlení, domovního vrátného či zabezpečení. V nejvyšším standardu je i vybavení bytů – kvalitní podlahy, okna s trojskly v hliníkových rámech i vybavení koupelen prémiovými značkami.

K dispozici jsou nadstandardně zařízené a plně vybavené nájemní byty s dispozicemi 1+kk až 5+kk, které navazují na celkový industriální charakter nové čtvrti. Nájemní bydlení v LIHOVARU vyniká nejen architekturou a službami, ale i důmyslným řešením dispozic a technologickým vybavením v souladu s vysokými standardy konceptu Developer of Different.

Zelené střechy, fotovoltaické panely a automatické zavlažování dešťovou vodou jsou jen některé z prvků, které zajišťují, že LIHOVAR je nejen komfortním, ale také udržitelným místem pro život.

Výjimečná architektura i lokalita

Za návrhem LIHOVARU stojí studio Black n’Arch, které se zaměřilo na propojení industriální historie místa s moderním designem. Zachované prvky jako komín Erektus, původní varna a všudypřítomné cihly vytvářejí dominantní vizuální prvky celého areálu, které spojují minulost s přítomností.

LIHOVAR je výjimečný i svou lokalitou – je součástí nové oblasti Smíchov Riverside na levém břehu Vltavy. Tato lokalita kombinuje výhody městského bydlení s blízkostí přírody včetně parků jako Císařská louka a Prokopské údolí. Zároveň je LIHOVAR stategicky umístěn a výborně dostupný do centra i mimo Prahu, a to jak autem, tak MHD. Dopravní dostupnost ještě posílí rekonstrukce smíchovského nádraží na moderní dopravní terminál, Radlická radiála, která uklidní automobilovou dopravu v okolí nebo Dvorecký most spojující Smíchov s protějším břehem Prahy 4, do Žlutých lázní i dále do centra.

Smíchov navíc jako celek prochází významnou revitalizací, která přinese zklidnění dopravy, nové zelené plochy a zlepšení infrastruktury. LIHOVAR je ústředním bodem této proměny, který nabídne atraktivní bydlení a prostor pro setkávání různých generací.

Komunitní i kulturní zázemí

Lihovar není jen rezidenční projekt, ale i centrum kulturního a společenského života. V rámci první etapy jsou obyvatelům k dispozici školka, škola, bistro, prodejna smíšeného zboží a služby kadeřníka a manikérky. Součástí druhé etapy bude parter a dvě podlaží věnované společenskému životu a gastro zážitkům. Kromě celé řady restaurací a kaváren v jednom z největších pražských foodmarketů nabídne LIHOVAR na 4500 metrech čtverečních i supermarket a další lokální obchody a služby. Neopakovatelné výhledy na celou Prahu přinese komín Erektus s unikátní vyhlídkou na panorama Prahy. Poslední etapa bude charakteristická obytným komínem.

