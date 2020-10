Jak zazimovat terasu, aby vám ji mráz nezničil

Jak postupovat u pergoly?

Pokud máte svoji terasu doplněnou pergolou, je potřeba připravit na zimu i tento prvek. Největší výhodu mají majitelé hliníkových pergol, které jsou bezúdržbové. Před zimou je stačí jen zbavit nečistot, další kroky nejsou nutné.

Pokud máte dřevěnou pergolu, bude celý proces opět o něco náročnější, protože dřevo je na zimu velmi náchylné. Dřevěnou pergolu proto nejprve umyjte a nechte ji důkladně proschnout. Poté ji natřete speciálním olejem, který dřevo vyživí a poskytne mu ochranu pro náročné mrazivé období.

Podzim je ideální období pro zazimování nejen zahrady, ale také terasy. | foto: sunsystem.cz

Zazimujte zahradní nábytek

Při zazimování zahradního nábytku je rovněž třeba vzít v úvahu, z jakého materiálu je vyrobený. V případě hliníkového nábytku to například bude naprosto jednoduché. Takový materiál je bezúdržbový a můžete jej pouze přikrýt plachtou.

Plastový nábytek je vhodnější uklidit dovnitř, protože vlivem mrazu by se u plastu zkrátila jeho životnost.

Nejvíce práce vás čeká v případě dřevěného nábytku. Ten nejprve zbavte veškerých nečistot a jakmile zcela uschne, napusťte jej speciálním olejem, který dřevu pomůže udržet jeho barvu i pružnost. Nábytek uskladněte ideálně na suchém a teplejším místě, třeba v přístřešku nebo suchém sklepě.



Myslete na zazimování veškerého zahradního nábytku. | foto: sunsystem.cz

Ošetřete podlahu terasy

Časově nejnáročnějším bodem při zazimování terasy je ošetření podlahy. Pro stanovení správného postupu je přitom klíčové to, z jakého materiálu je podlaha terasy zhotovená.

Podlaha z dlaždic, betonu nebo dřevoplastu

Pokud je vaše podlaha vyrobená z dlaždic, betonu, cihel nebo dřevoplastu, nebude její zazimování příliš obtížné. Terasu totiž v takovém případě stačí jen důkladně zamést a vytřít. Odolnější nečistoty můžete případně odstranit pomocí proudu vody z tlakové trysky.

Podlaha ze dřeva

Zazimování dřevěné podlahy je již ovšem větším oříškem a rozhodně se bez potřebné péče neobejde. Pokud byste takovou podlahu na zimu nepřipravili, s největší pravděpodobností by vám popraskala. Dřevo by se zároveň mohlo zanést nečistotami a mohly by se v něm usazovat nejrůznější houby.

Nejprve je tedy třeba podlahu zbavit nečistot a kartáčem ji umýt ve směru vláken. Použít můžete i vodní trysku, pozor si však dejte na příliš vysoký tlak. Jakmile bude podlaha zcela suchá, napusťte ji impregnačním olejem.

Zazimování terasy nezanedbávejte ani ve městě.

Dejte pozor na květiny a doplňky

Pozornost je potřeba věnovat také květinám. Zde samozřejmě záleží na tom, co všechno vaši terasu zdobí, na jakou stranu je orientovaná a jaké povětrnostní podmínky u vás převládají. Zároveň platí, že každá rostlina snáší zimu jinak. Nejčastěji se květináče a okolí kmenu pokrývá tepelně izolovaným materiálem. Květiny, které by zimu nepřežily, přesuňte dovnitř.

Nezapomeňte ani na nejrůznější doplňky, jako jsou slunečníky, polstrování nábytku nebo třeba nádobí. Všechny tyto kousky ukliďte na zimu na teplé a suché místo.

Zazimování terasy provádějte ideálně v září nebo říjnu. Právě v těchto měsících je venkovní teplota ještě stále snesitelná a mrazy prozatím nehrozí. Snažte se však jednotlivé kroky nezanedbat, abyste si mohli na jaře opět užívat pohodu.