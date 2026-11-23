Jak podle vás vypadají kanceláře, které obstojí i za několik let?
Veronika Marshall, ředitelka Facility & Workplace, Generali Česká pojišťovna: Naší ambicí je vytvořit flexibilní a kvalitní prostředí, které nebude potřeba za tři roky zásadně předělávat, protože už nebude odpovídat tomu, jak lidé pracují. Red Quarter bude mít schopnost vyvíjet se spolu s naší firmou.
Jana Vrábelová, ředitelka projektového managementu, Generali Real Estate CEE: Udržitelnost je jedním ze základních principů, na kterých stavíme správu a rozvoj svého portfolia, a tento projekt není výjimkou. Na Pankráci vytváříme zdravé, komfortní a energeticky efektivní pracovní prostředí, které bude odolné vůči budoucím klimatickým změnám, dlouhodobě udržitelné z hlediska provozu a bude splňovat nejvyšší současné standardy odpovědného developmentu.
Co dnes může lidem kancelář nabídnout navíc oproti práci z domova?
Veronika Marshall: Kancelář musí být místem, kde se lidé propojí s firmou, její značkou a kulturou – a kde zažijí něco, co jim práce z domova nabídnout nemůže. Naší rolí je proto vytvořit kancelář s určitým „wow efektem“. Prostor, kde mají lidé více možností, jak pracovat, potkávat se, soustředit se, ale také si během dne odpočinout.
Jana Vrábelová: Čistě technický pohled musí u budovy zohlednit kvalitu vnitřního prostředí, tedy správné nastavení světelných podmínek, kvality vzduchu, akustiky a teplotního komfortu. Cílem je vytvořit variabilní prostředí, které podporuje jak soustředění, tak komunikaci i každodenní komfort uživatelů.
Jak se dnes promítá udržitelnost do návrhu moderních kancelářských budov?
Jana Vrábelová: Od samého počátku bylo cílem vytvořit provozně uhlíkově neutrální administrativní budovu. Nejvýznamnější změnou jsou tepelná čerpadla navržená jako hlavní zdroj vytápění a chlazení. Ta doplňuje fotovoltaická elektrárna a využívání elektřiny s garantovaným původem z obnovitelných zdrojů.
Veronika Marshall: Udržitelnost pro nás není u vybavení jen otázkou materiálů nebo certifikace budovy. Je to především způsob, jak efektivně využíváme prostor a jak bude nová centrála fungovat každý den. V interiérech se proto soustředíme na životnost, opravitelnost a možnost opětovného využití vybavení.
Kde se u podobně rozsáhlé rekonstrukce skrývají největší výzvy?
Jana Vrábelová: Jednoznačně jde o přípravnou fázi projektu, kdy je potřeba sladit požadavky a očekávání všech zainteresovaných stran, ať už budoucích uživatelů budovy, vlastníka objektu, projektantů, dodavatelů, legislativních orgánů nebo požadavků v oblasti udržitelnosti. Každá z těchto skupin má přitom své specifické priority a očekávání. Právě schopnost propojit různé pohledy do společné vize a následně ji dovést až do úspěšné realizace považuji za nejnáročnější, ale zároveň nejzajímavější část projektového řízení.
Veronika Marshall: Největší výzvou pro mě osobně je finanční řízení projektu – rozpočty, pravidelné reportování, tabulky a neustálé hlídání detailů. U projektu tohoto rozsahu finance nemůžete oddělit od žádného rozhodnutí. Každá změna v návrhu, technologii nebo standardu má dopad do rozpočtu, harmonogramu i budoucího provozu. Musela jsem se proto naučit jít do těchto detailů, rozumět jim a umět je obhájit.
V čem spočívá přínos rekonstrukce starší budovy oproti výstavbě zcela nové?
Veronika Marshall: Nešli jsme cestou výstavby nové budovy „na zelené louce“, ale rozhodli jsme se vrátit do naší původní centrály a dát jí úplně nový život. O to větší jsou ambice: vytvořit z ní moderní, efektivní a dlouhodobě udržitelné sídlo.
Jana Vrábelová: Považuji projekt za výjimečný především jeho rozsahem, komplexností a záměrem vytvořit moderní administrativní budovu odpovídající nejvyšším současným standardům v oblasti udržitelnosti, energetické efektivity a kvality pracovního prostředí. Samotnou rekonstrukcí budově dáváme nový život a vytváříme podmínky pro její další dlouhodobé využívání.