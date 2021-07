S radostným lenošením v horké koupeli se sice většina z nás loučí nerada, ale sprcha poskytuje nesrovnatelně rychlejší očistu těla při nižší spotřebě vody. Kromě toho, nejeden z nás se rozhodne pro proměnu koupelny z důvodů pragmatických. Nikomu léta neubývají. Časem každý pocítí, že zvednout nohy při vstupu a výstupu z vany je obtížnější a obtížnější. A navíc sprchový kout zabere méně místa než prostorná vana.

Při výměně si počínejte koncepčně

„Není to rekonstrukce koupelny, jen chci vyměnit jednu věc za druhou,“ je u projektu tohoto typu slyšet od mnohých majitelů. Často pak mají u výměny vany za sprchový kout přemrštěná očekávání. Že se to povede za dva tři dny, že nebudou nutné větší zásahy do okolního vybavení, elektroinstalace, rozvodů nebo do obkladů. A že k tomu není třeba povolávat odborníka.

Cožpak o to, mezi českými kutily se najde mnoho jedinců, kteří si s výměnou vany za sprchový kout poradí. Je ale nutné mít na paměti, že tato práce se řadí mezi ty nejnáročnější a jsou k ní zapotřebí předchozí zkušenosti s obdobnými projekty.

Je nutné o rekonstrukci uvažovat koncepčně a přesně vědět, jaký má být cílový stav. Tomu odpovídá výběr sprchového koutu. Na trhu je jich nepřeberné množství od předních světových výrobců. Člověka to láká vybrat si takový, který se mu nejvíce líbí. Ale v případě výměny vany za sprchový kout je nutné zvážit všechny okolnosti včetně rozměrů a vhodného tvaru sprchového koutu.

Stavební povolení není třeba

Velkým tématem je otázka stavebního povolení. Mnohé zdroje na internetu přesvědčují své čtenáře, že při výměně vany za sprchový kout je zapotřebí kontaktovat stavební úřad. Není to pravda. Není nutné ani stavební povolení, ani vypracování projektové dokumentace. Samozřejmě vycházíme z předpokladu, že nechcete bourat celé jádro!

Jak vyměnit vanu za sprchový kout?

V první řadě je třeba se podívat na odpady a přizpůsobit jim nové uspořádání. Pokud jsou ale odpady v koupelně už 20 let nebo více, je dobré je rovnou vyměnit. Jinak totiž zřejmě budou značně zanesené a voda jimi z vašeho nového koutu bude odtékat velice pomalu.

Odstranění staré vany není těžké. Začne se vyšroubováním sifonu a je-li vana postavena na podpěrné zídce, odlepí se spodní řada kachlíků, aby byla vana volná. Poté ji stačí mírným páčivým pohybem nadzvednout a vyjmout. Zapotřebí ale budou nejméně dva siláci.

Je tedy možné vanu z koupelny vynést tak, aby ještě plnila svůj účel někde jinde.

Poté zbourejte celou podpěrnou zídku, osekejte obklady a demontujte další zařízení, které stojí v cestě novému sprchovému koutu. K odstranění původní dlažby a obkladů se osvědčí obyčejné kladivo a majzlík. Je ale nutné postupovat opatrně, abyste nepoškodili stěny nebo nenarušili keramiku na místech mimo prostor vašeho budoucího sprchového koutu.

Walk-in sprchové kouty jsou trendem

Nově vytvořené volné místo v koupelně volá po vyplnění. Jaké sprchové kouty bychom doporučili? Stále poměrně běžné jsou čtvrtkruhové nebo čtvercové sprchové kouty s vaničkou. Ty ale nejsou tak úplně bezbariérové, pokud nepočítáme moderní řešení sprchové vaničky v úrovni podlahy.

Zcela bezproblémovou variantou i pro vozíčkáře jsou sprchové kouty walk-in, kde je odtok vody řešen prostřednictvím žlabu nebo podlahové vpusti a podlaha pak může být ponechána ze stejného materiálu jako celá místnost. Ve sprchovém koutu tedy může být dlažba.

Zvolenému sprchovému koutu musíte samozřejmě přizpůsobit instalaci v koupelně, ale vzhledem k tomu, že vám již nepřekáží stará vana, nic renovaci nebrání!