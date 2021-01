Jak vybrat vhodný odsavač par?

Proč koupit odsavač par a jaký vybrat?

V dnešní době máte již na výběr z velkého množství druhů odsavačů s různým výkonem, velikostí, typem odsávání a vzhledem. Základním rozdělením digestoří je režim, v jakém pracují, režim „odtah“ odvádí vzduch mimo místnost do venkovního prostředí a nebo režim „recirkulace“, při kterém se vzduch vrací zpět do místnosti, zde je nutné nainstalovat uhlíkový filtr, který zbavuje páry vzniklé při vaření pachů. Pokud se rozhodujete, jaký vybrat odsavač par, zaměřte se především na design vaší kuchyně. Odsavač par se většinou umístí nad varnou desku, kde se shromažďuje nejvíce přebytečné páry a mastnoty. Novinkou jsou pak kombinace varné desky a odsavače par, v současné době se jedná o nejlepší možnost, jak z hlediska účinnosti, tak i místa potřebného pro vlastní instalaci. Firma Elica je v tomto směru jedničkou na trhu a v této kategorii nabízí nejširší nabídku, a to celkem 6 modelů jak v černém, tak i bílém provedení. Již název NIKOLATESLA napoví, o jaký výrobek se jedná. Dále vybírejte podle konstrukce kuchyně, aby se vám daný odsavač par vešel rozměrově nad varnou desku. Ne všechny kuchyňské linky jsou postavené podél zdi, a proto je dobré vybírat odsavače par podle umístění prostoru na vaření. K varným deskám, které jsou umístěné klasicky u zdi, se hodí komínové, podstavné, vestavné a výsuvné digestoře. Naopak k varným deskám, které jsou uprostřed kuchyňské linky, tedy v takzvané ostrůvkové lince se hodí ostrůvkové odsavače par, které mohou být závěsné nebo umístěné na pracovní ploše hned za varnou deskou. Mezi nejdůležitější výhody využívání odsavačů par je zamezení vzniku plísní v místnosti, pohlcení nepříjemných pachů v průběhu i po vaření a usazování mastnoty na zdech i nábytku. Používáním odsavače par tak prodloužíte životnost vaší kuchyňské linky, protože opakovaně usazující se pára může způsobit různé hrbolky na skříňkách.

Druhy odsavačů par

V tomto článku vám prozradíme, jaké jsou druhy odsavačů par a do jakých kuchyní se hodí.

Ostrůvkové odsavače par

Ostrůvkové odsavače par jsou určené do kuchyní, kde není varná deska umístěná u zdi, ale v prostoru, tedy na kuchyňském ostrůvku. Můžeme si vybrat závěsný odsavač par v různém designu nebo takový, který se instaluje za varné desky a pokud není používán, je zasunut do pracovní plochy. Zvláště pro umístění varného centra v ostrůvku je vhodný některý z modelů NIKOLATESLA. Tyto digestoře vypadají designově moc hezky a mohou se brát i jako doplněk ke kuchyňské lince.

Komínové odsavače par

Tyto digestoře patří mezi nejoblíbenější a nejpoužívanější digestoře vůbec. Dříve se využívaly především ve velkých místnostech, v dnešní době je na trhu neskutečné množství těchto digestoří v různém designu, barvách a velikostech, takže jsou vhodné i do menších prostorů. Tyto odsavače par se řadí mezi nejtišší, což je značnou výhodou.

Rohové odsavače par

Jak už nám prozrazuje název, tyto digestoře jsou konstrukčně vyráběny tak, abychom je mohli umístit do rohu kuchyně. Těchto digestoří není na trhu příliš mnoho.

Podstavné digestoře

Podstavné digestoře se převážně kupují do kuchyní, kde se při její realizaci s digestoří nepočítalo. Tyto digestoře mají nízkou konstruční výšku a nabízejí jednoduchou montáž a jsou především vhodné jako recirkulační.

Vestavné a výsuvné odsavače par

Tyto digestoře jsou zabudované přímo do horních kuchyňských skříněk a nabízejí tak nerušený design. Lze vybrat jak odsavače s výsuvnou částí,která zlepšuje zachytávání par z předních a nejvíce používaných varných zón, nebo plně vestavné, tyto odsavače jsou zcela „skryty“ a nenarušují linie horních skříněk.

