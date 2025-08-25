Jak vybrat tepelné čerpadlo? Pomůže vám srovnávač!

Tepelná čerpadla se v posledních letech stala jedním z nejoblíbenějších způsobů vytápění rodinných domů v České republice. Nabízejí minimální provozní náklady, čisté ovzduší v lokalitě a možnost chlazení v létě. Ale jak si vybrat to nejvhodnější pro váš rodinný dům?

V době, kdy se Česko potýká s výrazným zdražováním plynu a zároveň již rok platí zákaz používání starých kotlů na tuhá paliva, hledají domácnosti efektivní alternativy vytápění. Jedním z nejvýhodnějších řešení je tepelné čerpadlo – technologie, která dokáže snížit provozní náklady na vytápění až o 80 %, protože si teplo takříkajíc vyrábí sama z okolního vzduchu, země nebo vody.

K hlavním výhodám tepelných čerpadel patří kromě nižších účtů za energie také jejich automatický provoz bez nutnosti obsluhy. Příjemným bonusem je pak i skutečnost, že v horkém létě dokáží některé typy naopak dům i chladit.

Ideální je kombinace tepelného čerpadla s chytrým řízením, které optimalizuje jeho provoz podle aktuálních podmínek.

„Infigy docílí chytrým řízením tepelného čerpadla úspory až 18 tisíc korun za rok. Zajistí, aby tepelné čerpadlo běželo v co nejvýhodnější časy – když je přebytek z fotovoltaiky nebo nízká cena na spotu. To udělá ohromný rozdíl zejména na jaře a na podzim, kdy je třeba vytápět a zároveň je už dost energie ze slunce,“ vysvětluje Lukáš Caldr, zakladatel Infigy. Skvělým řešením je tedy propojení tepelného čerpadla a fotovoltaiky chytrým řízením v jeden funkční celek.

Jak vybrat tepelné čerpadlo? Pomůže vám srovnávač!

Co zvážit před výběrem?

Každý dům je jiný. Jinak velký, má jiné tepelné ztráty, žije v něm jiný počet lidí. To vše, ale i další faktory, jako je rytmus domácnosti, je třeba mít na paměti, když začneme tepelné čerpadlo vybírat.

Zvažujeme následující faktory:

  • Velikost a tepelná ztráta domu: Starší domy s horší izolací potřebují výkonnější čerpadlo než novostavby s nízkou energetickou náročností.
  • Lokalita a klimatické podmínky: V horských oblastech s častými mrazy nebo v lokalitách s častými výpadky proudu ovlivňují místní podmínky výběr tepelného čerpadla.
  • Typ stávajícího topení: Dimenzování vašeho topení – ať už podlahového, nebo radiátorů, určuje, jaké optimální tepelné čerpadlo zvolit.
  • Hlučnost: Zvlášť u vzduchových čerpadel je důležité sledovat hlučnost venkovní jednotky, aby nerušila ani vás, ani sousedy.
  • Možnost využití dotací: Program Nová zelená úsporám nabízí příspěvky na instalaci tepelných čerpadel, vyplatí se tedy sledovat aktuální podmínky.
Enado, váš průvodce světem tepelných čerpadel

Univerzální řešení, které by vyhovovalo všem, neexistuje. Co se osvědčilo vašim známým, může být ve vašem případě zcela nevhodné. Najít správnou variantu vám pomohou odborníci ze společnosti Enado. V oblasti tepelných čerpadel a energetických řešení se pohybují už více než 25 let a vědí, co funguje. První tepelné čerpadlo před mnoha lety sestavili vlastníma rukama. Nyní na základě zkušeností vybrali čtyři značky tepelných čerpadel, za kterými si stojí. Každá z nich má své specifické výhody a hodí se pro jiný typ zákazníka.

Mitsubishi Electric

„Tepelná čerpadla speciálně určena pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody, která jsou výjimečná svou vysokou spolehlivostí ve všech podmínkách, i těch extrémních (až do -28 °C). Mitsubishi má v sortimentu tepelná čerpadla, která berou teplo pro svůj provoz ze země pomocí vrtů nebo zemních kolektorů, z vody nebo ze vzduchu. Ta jsou v našich podmínkách nejrozšířenější. Vzduch je nejdostupnější zdroj tepla a výhodou je snadná a rychlá instalace s nižšími pořizovacími náklady. Pro naše teplotní podmínky jsou navíc velmi efektivní a dosahují vysoké účinnosti,“ uvádí Jiří Hvížďala, oficiální zástupce Mitsubishi Electric v Česku.

NIBE

„Tepelná čerpadla NIBE přinášejí nejen špičkovou skandinávskou kvalitu, ale také úsporný a tichý provoz. Díky široké nabídce, od kompaktních vnitřních jednotek ideálních pro novostavby až po výkonná řešení vhodná pro rekonstrukce, dokážeme najít optimální variantu pro každý konkrétní dům i rodinu. Kvalitní produkt je však pouze část úspěchu – stejně důležitá je silná a spolehlivá realizační firma a dostupný servis. Díky spojení s DZ Dražice máme v Česku jednu z nejširších servisních sítí, takže zákazník získá nejen moderní technologii, ale i záruku dlouhodobé podpory,“ popisuje Radek Červín, obchodní ředitel NIBE.

Fujitsu

Kompaktní a cenově dostupná čerpadla pro menší domy nebo rekreační objekty. Vynikají jednoduchou instalací a spolehlivým provozem. „Fujitsu nabízí chytré řešení pro každého, kdo hledá efektivní vytápění bez složitostí,“ tak zní charakteristika těchto čerpadel.

LG

„Tepelná čerpadla LG jsou designově atraktivní a mají možnost propojení s chytrou domácností. Nabízejí skvělý poměr pořizovací ceny a výkonu. Protože je tepelné čerpadlo dlouhodobou investicí, je součástí záruční doba prodloužená na dva plus pět let na náhradní díly a práci,“ vyjmenovává benefity tepelných čerpadel Petr Outrata z LG Electronics.

Srovnávač tepelných čerpadel

Každé z výše uvedených tepelných čerpadel má své ideální místo – od horských chalup po pasivní novostavby. Abyste si mohli vybrat spolehlivě a jednoduše, připravila společnost Enado na svém webu interaktivní kalkulačku a srovnávač tepelných čerpadel. Pomůže vám tak udělat první krok k ideálnímu řešení právě pro vaši domácnost.

