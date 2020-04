Jak vybrat správný materiál pro realizaci podlahy?

Doma se přece chcete cítit příjemně a pokud se vám podlaha kroutí pod nohama, tak to zkrátka a dobře nejde. Ať už tedy nakonec zvolíte dlaždice, parkety nebo třeba vinyl, měli byste zvolit také správný materiál roznášecí neboli nosné vrstvy podlahy.

Víte, po čem chodíte?

Právě na nosné vrstvě nejvíce závisí, jestli bude podlaha dokonale rovná a nebude se na ní kývat nábytek, a zároveň je klíčová i pro její dlouhou životnost. Pokud totiž není provedena pořádně, projeví se to prasklinami či pokroucením povrchové krytiny. Protože oprava takových závad bývá nejen složitá, ale také velmi nákladná, je důležité věnovat volbě materiálu nosné vrstvy i výběru realizační společnosti dostatek pozornosti.



Nejčastěji se pro roznášecí vrstvu podlahy používá litý potěr, který má výrazně lepší vlastnosti než běžný beton. Důležité je však správně si vybrat mezi anhydritovým potěrem a potěrem na cementové bázi. Tyto materiály mají odlišné vlastnosti a každý z nich má své výhody.



Přednosti anhydritového potěru



Stále oblíbenější anhydritový potěr má celou řadu předností, které jej činí ideálním pro využití v interiérech. Tou hlavní je velmi vysoká pevnost v ohybu, díky které může být jeho vrstva vysoká jen 3 centimetry. Zároveň se objem nosné vrstvy z anhydritového potěru nemění v průběhu zrání, takže se nemusíte bát, že by došlo k pokroucení nebo popraskání. Podlaha je navíc pochozí již po 1 až 2 dnech od pokládky.



Anhydritové podlahy se proto výborně hodí při stavbách či rekonstrukcích domů a bytů. Stejně jako cementové potěry se anhydritový potěr chová při pokládání jako voda, takže je výsledná podlaha dokonale rovná. Navíc si skvěle rozumí s většinou nášlapných vrstev – ať už chcete použít parkety, vinyl nebo třeba dlaždice.



Kam se hodí cementový potěr?



Anhydritové potěry se ovšem příliš nehodí do prostorů, kde je trvale vyšší vlhkost. Pro pokládání podlah ve sklepech, saunách, v chalupách bez izolace nebo třeba okolo bazénů se proto více hodí potěry na cementové bázi. Ty si dokáží s vlhkostí poradit lépe, a navíc jsou velmi dobře kompatibilní s dalšími materiály od lepidel až po izolace.



Další nespornou výhodou je pak to, že oba druhy potěrů je možné čerpat hadicí až na vzdálenost 180 metrů a do výšky okolo 30 podlaží. To vám přijde obzvláště vhod při pokládání anhydritových podlah v bytech nebo cementových litých podlah na nepřístupných místech, jako jsou chaty a chalupy, nebo při lití podlah ve sklepech, do nichž se potěr zavede jednoduše hadicí, aniž by byla zapotřebí přípojka vody nebo elektřiny.



Užijte si pohodlí s podlahovým topením



Samostatnou kategorií, kterou je potřeba zmínit, je výběr materiálu pro zalití rozvodů podlahového topení. To se zaslouženě těší čím dál tím větší oblibě, neboť poskytují příjemné sálající teplo, a navíc se díky nim obejdete bez nevzhledného radiátoru nebo podlahového konvektoru. Při volbě správného druhu základu podlahy je tento druh vytápění navíc i velmi efektivní.



Jenže pokud zvolíte špatný materiál, na teplo si pořádně počkáte – například tradiční beton se zahřívá třeba i 4 hodiny. V porovnání s litými potěry má totiž výrazně nižší tepelnou vodivost a navíc není tak hutný, takže se okolo trubek topení tvoří vzduchové bublinky. Část tepla se pak ztratí místo toho, aby přešla do místnosti.



Velmi vhodný je naopak potěr na anhydritové bázi, který dokonale obklopí rozvody topení a disponuje lepšími tepelnými vlastnostmi. Kromě toho může být díky vysoké pevnosti jeho vrstva tenčí, takže se místnost vyhřeje ještě rychleji. Ideální volbou je potěr AnhylevelThermio od společnosti CEMEX, který byl vyvinut speciálně pro použití v kombinaci s podlahovým topením. Tento materiál umožňuje realizovat podlahy se sníženou tloušťkou, a to již od 20 milimetrů nad trubkou podlahového topení. Zároveň má až dva a půl krát větší tepelnou vodivost než beton a vy budete díky tomu v teple už za 30 až 40 minut.



Neriskujte a spolehněte se na profesionály



Ať už si zvolíte kteroukoli z variant litých podlah, nezapomeňte také vybrat zručné a spolehlivé řemeslníky, kteří se postarají o její realizaci. Jestli se chcete vyhnout nepříjemným překvapením, jako jsou praskliny či nerovné plochy, je výběr realizační firmy stejně důležitý jako volba vhodného materiálu. Je totiž nutné mít jistotu, že vaši podlahu budou pokládat zodpovědní profesionálové zběhlí v nejnovějších stavebních postupech.



Pokud nevíte, kde vhodnou společnost najít, můžete využít třeba programu CEMEX Xperts. Ten uděluje certifikát kvality těm nejlepším realizačním firmám, které pravidelně procházejí testy kvality provedení, splňují nejvyšší standardy profesionální komunikace se zákazníky a zaměstnávají pouze zkušené a kvalifikované řemeslníky. Při využití služeb společností z tohoto programu máte navíc nejen záruku nejvyšší kvality a včasného dokončení, ale dostanete rovněž nejlepší možnou cenu.



Součástí sítě CEMEX Xperts jsou společnosti z celé České republiky, které pokrývají široké spektrum stavebních služeb, takže se na ně může obrátit skutečně každý. Ať už proto plánujete stavbu, nebo rekonstrukci, při správné volbě materiálu a výběru prověřené a certifikované realizační firmy se nemusíte obávat žádných komplikací. Můžete se už naopak jenom těšit, až se projdete po své nové podlaze.