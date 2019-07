Jak vybrat podlahu do dětského pokoje?

Přáním rodičů při výběru podlahové krytiny do pokojů svých dětí je především to, aby podlaha vydržela co nejdéle ve skvělém stavu a byla pro jejich ratolesti nezávadnou. Ale jakou variantu podlahy tedy vybrat?

Trendem posledních let je vinyl

U odborníků se ozývají hlasy, že vinyl je nejžádanější podlahovou krytinou 21. století. Často využívanou variantou jsou i koberce, které mezi své výhody řadí příjemný povrch a velký výběr motivů, díky kterým lze dětský pokoj oživit a vytvořit tak dětem útulné prostředí. V posledních letech zejména maminky volí kvalitní vinylovou podlahu, kterou doplní o menší koberec s vysokým vlasem.

Trendem nikoli jen do dětských pokojů jsou praktické vinylové podlahy. Argumentů pro pořízení takové podlahy do dětského pokoje je celá řada. Je to nejen vzhled, ale i široká nabídka vzorů a zejména unikátní vlastnosti. V dětském pokoji je možné použít i podlahové vytápění, pro které je vinylová podlaha jako stvořená. Za zmínku stojí zejména podlaha Thermofix s garancí 10 let, to je jedna z nejvyužívanějších podlah u nás. Zjednodušeně řečeno, jde o vinylové dílce, které se proslavily zejména díky rychlé a snadné pokládce. Podlaha se jednoduše udržuje a nezadržuje roztoče ani další různé prachové částice, proto se doporučuje i pro alergiky. Na tyto vinylové dílce český výrobce Fatra, a.s., poskytuje nadstandardní 10letou garanci. Hlavní předností je nejen design, ale také odolnost, a to díky tloušťce nášlapné vrstvy, která je u Thermofixu až 0,8 mm.

Pokládka podlahy Thermofix není náročná. Jednotlivé dílce se lepí přímo vedle sebe bez vzniku spár či jakýchkoliv mezer přímo na upravený povrch. Pro bezproblémovou instalaci doporučujeme oslovit profesionály ze specializovaných firem, kteří již mají odborné zkušenosti s pokládkou. Tyto podlahy vyžadují rovnost podkladu, tudíž je vhodné počítat i s náklady na odborníky, kteří podlahu vyrovnají a následně profesionálně položí.

Snadná údržba je samozřejmostí

Čištění vinylových podlah je jednou z největších výhod tohoto produktu, kterou ocenění téměř každý z nás. Vinylové podlahy lze čistit například suchým čištěním, které zabraňuje ztrátě lesku a likviduje drobné nečistoty a prach. V případě suchého čištění zejména po malých dětech si vystačíte se smetákem, koštětem nebo vysavačem. Alespoň jednou týdně je vhodné pustit se také do mokrého čištění.

Tradiční podlaha jedině od českého výrobce

Jen málokdo si spojí vinylovou podlahu se společností Fatra, a.s.. Ta již několik desítek let vytváří kvalitní podlahové krytiny, které využívají lidé po celém světě. Mnozí z vás si firmu pamatují ve spojení se světoznámými nafukovacími hračkami. Ať už se rozhodnete pro vinylové dílce Thermofix, plovoucí podlahy FatraClick nebo LINO Fatra, zvolíte českou kvalitu a tradici s bohatou historií.