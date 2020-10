Jak vybrat moderní plot, který se u vašeho domu bude vyjímat

Hliníkové ploty jsou designové a nevyžadují žádnou údržbu

Velmi moderní a oblíbenou variantou jsou hliníkové ploty. Ty již na první pohled působí opravdu moderním a nadčasovým dojmem a celému prostranství vdechnou určitý luxus. Jejich velkou výhodou je skutečnost, že jsou bezúdržbové a vy se o ně proto prakticky vůbec nemusíte starat. Navíc nejste omezení jen na jedno barevné provedení. Výrobci totiž obvykle hliníkové ploty nabízejí v nejrůznějších barevných odstínech, aby si na své přišel opravdu každý.

Gabionové ploty zaujmou na první pohled

Mezi další moderní varianty plotů patří i takzvané gabionové. Jedná se o drátěné koše, které jsou zhotoveny z antikorozního drátu a mají buď štěrkový nebo betonový základ. Prostor v těchto koších se poté vyplňuje kamenem, který vytváří zajímavý estetický efekt. Stejně jako betonové ploty dokážou i ty gabionové částečně zmírnit hluk z ulice. Nevýhodou je náročnější stavba, která vyžaduje určité znalosti, a také vyšší pořizovací cena.

Při výběru vašeho nového plotu vždy myslete na to, že pořizujete prvek, který by vám měl vydržet navždy. Vybírejte proto z kvalitních materiálů a nebojte se do plotu více investovat. Ideální variantou jsou přitom ploty, které nevyžadují žádnou údržbu a které navíc vypadají velmi moderně.

Pletivo – klasika, která nenadělá moc parády

Pletivové drátěné ploty symbolizují pomyslnou klasiku, která je na trhu již několik desítek let. Jedná se přitom pravděpodobně o cenově nejdostupnější a nejjednodušší řešení.

Bohužel se však s takovým plotem pojí několik nevýhod. Pletivo neposkytne obyvatelům domu mnoho soukromí a případný zloděj takovou překážku velmi snadno překoná. Zároveň se jedná o poměrně neestetické řešení, které se milovníkům moderního designu zřejmě nebude zamlouvat. Na druhou stranu je takový plot nenáročný na stavbu i údržbu a výhodou je i nízká pořizovací cena.

Dřevěné ploty se hodí pro příznivce přírodních materiálů

Pokud patříte mezi milovníky přírodních materiálů, možná vás zaujmou dřevěné ploty. Faktem však zůstává, že je tato varianta oblíbená spíše u vesnických chat a chalup než u moderních domů.

Dřevo symbolizuje ekologický materiál, u kterého se však neobejdete bez určité péče. Dřevo je nutné pravidelně čistit a chránit jej před popraskáním nebo třeba tvorbou hub. S údržbou dřevěných plotů se zkrátka pojí spousta starostí a takový zahradní prvek vás bude stát velké množství času.

Betonové ploty poskytují maximální soukromí

Betonové ploty patří mezi jedny z nejbezpečnějších plotů vůbec. Přece jen jsou opravdu masivní, bytelné a poskytují proto maximální soukromí. Na druhou stranu je však třeba počítat s tím, že betonové ploty nejsou příliš estetickou záležitostí. Takový plot je také náročnější na prostor a za jeho zdmi se někdy můžete cítit trochu stísněně.