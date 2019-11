Jak vybrat kávovar jako dárek? V dnešní době to může být docela oříšek

Přitom mnohem levnější je užívat si kávu doma, z kvalitního kávovaru a z čerstvě namleté zrnkové kávy té odrůdy, která nám zrovna chutná. Nabídka je bohatá, ať již jde o kávovary nebo o zrnkovou kávu.

Kávu milujeme, a jen málokdo ji nepije. Vybrat si však kávovar do domácnosti, ale i jako dárek, může být zapeklitý problém. Řada z nás nepozná ani hlavní rozdíly mezi různými typy kávovarů. Nevíme, co od nich čekat, jak náročná je jejich údržba a jestli se nám do domácnosti vlastně vyplatí.

Klasikou jsou pákové kávovary

Hned po překapávačích a moka konvicích, známých i jako kafetiéry či perlokátory, se objevily pákové kávovary. Pro každého, koho baví proces samotné přípravy kávy a nevadí mu, že to není záležitost zmáčknutí jednoho tlačítka, byly a jsou skvělou cestou ze zajetí zalévané a rozpustné kávy. Jsou to poměrně malé přístroje, obvykle je však nelze vestavět, a tak zabírají místo na kuchyňské lince. Někdy dokonce ani neumí doporučovaný tlak pro přípravu kávy, což je 15 barů. Výhodou je však jejich nižší cena. A jaká je z nich káva? Záleží samozřejmě na výběru, ale jinak je to dobrá káva v dostatečné kvalitě. Nevýhodou je, že pokud třeba milujete latte macchiato, budete potřebovat externí napěňovač mléka. Rovněž není pákový kávovar řešení pro ty z nás, kdo jsme spíše líní nebo příliš zaneprázdnění. To nakonec i tak skončíme u rychlé rozpustné kávy.

Moderní vychytávkou jsou kapslové kávovary

Hitem posledních let jsou kapslové kávovary. Přístroj lze koupit skutečně levně, horší už je pak cena kávy. Kapsle s kávou nejsou totiž ničím levným a každý nápoj prodražují. Kapslový kávovar navíc neobsahuje funkce na přípravu různých druhů kávy. A jak je to se sortimentem druhů káv v kapslích? Záleží na úhlu pohledu. Řada lidí vám bude tvrdit, že je obrovský, je si z čeho vybírat a můžete si dát třeba každý den jinou kávu, nebo v jeden den třeba hned několik různých druhů káv. Jiní z nás si zase postěžují, že by chtěli ochutnat některou konkrétní značku kávy, odrůdu, limitovanou edici, případně kávu z konkrétní pražírny. Ale ta se neprodává v kapslích. Pravdou je, že příprava i údržba přístroje je skutečně naprosto snadná, a tak lze i kapslovým kávovarům přiznat jejich místo na trhu. Přes vysokou cenu kapslí a jejich neekologičnost.

Automatické kávovary

Pořídit si automatický kávovar není rozhodně levná záležitost. Rovněž najít odpověď na to, jak vybrat nejlepší automatický kávovar, není vůbec snadná. U drahého zařízení se nechceme splést. Obvykle hledáme nejlepší poměr cena/výkon, rovněž zkoumáme, jestli zrovna u daného automatického kávovaru nechybí ta funkce, kterou pokládáme za klíčovou. Výhodou automatických kávovarů je, že si kávu připravíme stisknutím jednoho tlačítka. Určitě oceníme, když má zařízení zabudovaný mlýnek na kávu. Vítanou je velice snadná údržba kávovaru. Tlak 15 barů by měl být samozřejmě u těchto zařízení již standardem.

Nejlepší automatické kávovary pro domácí použití

Na trhu se objevují různé značky automatických kávovarů. Mnohé jsou určeny spíše pro restaurační zařízení nebo pro velké kanceláře. Je dobré si všímat, pro jakou kapacitu káv se hodí, a neplatit zbytečně za přístroj, který obslouží i větší kavárnu. Mezi automatickými kávovary pro domácí použití vyniká kávovar DeLonghi. Nejde pouze o jeden přístroj, ale o několik různých typů kávovarů. Obvykle se za levný základ považuje typ DeLonghi ESAM 3000. Je to kávovar nabízející vynikající kvalitu kávy a dobrou cenu. Hledáte-li třeba luxusnější dárek pro babičku, právě jste jej našli. Koupit se dá za cenu od něco málo přes 6300 Kč. Kdo by chtěl skutečnou špičku mezi domácími kávovary, ten sáhne po DeLonghi ECAM 510.55.M. Jeho cena už atakuje 18 000 Kč, ale nabízí skutečně obrovské množství funkcí i precizní nerezové zpracování přístroje.

Který kávovar tedy zvolit?

Jak vybrat kávovar, napoví nejlépe dobrý test. Pokud vybíráte kávovar jako dárek, je dobré znát preference toho, koho jdete obdarovat, ale i to, kolik káv denně zhruba pije a kolik času je přípravě ochoten věnovat. Vhodné rovněž je zamyslet se nad tím, jestli má vůbec kam dotyčný kávovar umístit.

Jestliže si vybíráte kávovar pro sebe, zvažte, jestli chcete vařit kávu především rychle, nebo jste ochotní její přípravě věnovat čas a trochu si s ní vyhrát. Určitě sami nejlépe víte, jaký typ kávy nejraději pijete. Pokud klasickou černou, nepotřebujte funkce pro přípravu všemožných typů s napěněným mlékem. Kdo si potrpí na skutečně kvalitní kávu, měl by volit kávovar s integrovaným mlýnkem. Čerstvě umletá káva totiž chutná o poznání lépe.

Kávovar jako základní domácí spotřebič

Kávovar už dávno není zbytečným luxusem. Domov má být místo, kde si odpočineme a relaxujeme. I k nám již proniká umění relaxovat. Inspirují nás všemožné styly, jako jsou hygge, lagom, sisu, lykke, ikigai a další. A u většiny z nich nechybí šálek dobré horké kávy jako základ pro relaxaci. Meditace u kávy nás dokáže zbavit stresu a napětí. Káva nás neuspí, ale nabudí k dalším aktivitám. Což je skvělé. Protože proti stresu se bojuje nejlépe aktivitou – ať již pohybem nebo čtením dobré knihy. A u obou těchto činností se potřebujeme udržet v bdělém stavu. Káva navíc lidi spojuje. V době sociálních sítí, které reálné vztahy mění ve virtuální, pomáhá právě posezení u kávy vrátit do našich vztahů rovnováhu mezi realitou a virtuálním světem.