Jak ušetřit za energie a zároveň si užívat ohně?

Celkové rozměry těchto krbů jsou o něco větší než u běžných krbových kamen – designové krby se blíží více k individuálně stavěným krbům s tím, že se nadále jedná o hotový výrobek. Technické parametry jsou přesně dané, vyladěné na velikost, požadovaný výkon krbu a jeho účinnost. Samozřejmostí je splnění přísných ekologických limitů, neboť respekt k přírodě je pro výrobce doslova závazný.

Chcete krb ještě více přizpůsobit svým přáním? Není nic snazšího než si vybrat z různých typů provedení. V nabídce jsou krby s rovnými dvířky, rohové nebo s třístranným sklem, kdy si pohled na oheň užijete ze všech míst interiéru. Moderní vzhled má na svědomí lakovaný plech v černém provedení, jako materiál obkladu si ale můžete vybrat i minimalistický šedý kámen nebo velkoformátové keramické kachle v různých barvách glazur.

Designové krby zaujmou také použitými technologiemi. Mají inovativní systém vedení spalin pojmenovaný výrobcem „double spin“, který napomáhá lépe využít teplo a také přispívá ke splnění emisních požadavků. Centrální přívod externího vzduchu do topeniště (tzv. CPV) je další vychytávka zajišťující dostatek kyslíku pro optimální hoření. Ovládání krbů je velice snadné, regulace primárního i sekundárního přívodu vzduchu se provádí jediným ovládacím prvkem. Sekundární přívod vzduchu se mimo jiné postará o omývání skla dvířek na vnitřní straně, takže nedochází k usazování nečistot a pravidelná údržba krbu nezabere tolik času.

Dalším bonusem je možnost umístit do vnitřního prostoru krbů akumulační prvky, kterým se také někdy říká tvarovky. Jejich úlohou je přijímat tepelnou energii po celou dobu topení a následně ji postupně uvolňovat zpět do svého okolí, a to ještě i několik hodin po vyhasnutí plamene.

