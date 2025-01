Jak správně topit aneb alchymie ovládání vzduchu

I topit se musí umět

Ano, nestačí jen zatopit a pak nějak přikládat, je třeba vědět, jak to dělat správně. A jak ovládat vzduch. Pro někoho je to skutečná alchymie, pro jiného jen znalost toho, jak správně manipulovat s tepelnou energií, vzduchem a větráním v domácnosti tak, abyste si zajistili optimální komfort, úsporu energie a zdravé vnitřní prostředí.

Víte, že k tomu potřebujete celkem 4 věci?

1. Vybrat si správný topný systém, a to na míru velikosti a typu vašeho bydlení. Jen jeden zdroj nestačí, ideální je jejich kombinace. Může jít i o kombinaci kotlů, krbů nebo krbových kamen, tepelných čerpadel, podlahového vytápění nebo radiátorů.

2. Naučit se větrat a měnit vzduch v místnosti. Správné větrání je důležitou součástí efektivního vytápění, jenže jen málokdo umí větrat správně, navíc se v zimě často větrat bojíme, aby interiér neprochladl. To vede k hromadění vlhkosti a špatné kvalitě vzduchu. Co s tím? Větrejte krátce, ale intenzivně. Nebojte se na pár minut otevřít všechny dveře a okna, klidně i proti sobě. Vzduch se vymění, ale stěny neprochladnou.

3. Izolace a zamezení tepelného úniku. Co se tím myslí? Vaše bydlení potřebuje správnou izolaci, aby neunikalo teplo a topení bylo efektivní. Jak na to? Stará netěsnící okna vyměňte za nové, utěsněte dveře a vsaďte na kvalitní izolační materiály

4. Pohlídejte si energetickou účinnost, nezapomínejte ani na ekologii.

Jdeme zatopit

Škrtnout zápalkou není nic složitého, ale zatopit v kamnech tak, aby v nich plápolal čistý plamínek, zůstávalo jen minimum popela a doma bylo krásně teplo, to už je umění. Stejně tak zabránit těžkému štiplavému kouři, aby se valil místností. Tak jak na to?

1. Nejprve si připravte suché dřevo. To je základ, bez kterého to nepůjde. Na zátop si naštípejte třísky z měkkého dřeva, které není ničím ošetřené ani napuštěné, později si vystačíte s neštípaným dřevem. A to jak měkkým, tak tvrdým. Jeho vlhkost by ale neměla překročit 20 %, což znamená, že by dřevo mělo alespoň 2 roky schnout na suchém místě.

2. Vezměte si k ruce papír, třísky a podpalovač a vytvořte malou hranici. Začněte jemnými třískami, na které můžete položit i kousek podpalovače. Pak přidávejte větší kusy dřeva, na které položíte kousek papíru nebo novin. Proč je dát nahoru a ne dolu, jak jsme zvyklí? Noviny chytnou jako první a pomohou spalinám razit si cestu komínem. Teď můžete škrtnout zápalkou a zavřít dvířka.

3. Zajistěte přísun vzduchu k topeništi tak, aby byl přívod vzduchu v okamžiku, kdy se oheň rozhoří, o něco výš.

4. Otevřete externí přívod vzduchu ve spodní části dvířek na maximum a zkontrolujte, zda je klapka v horní části dvířek zavřená. Některá kamna ale mají přívod sekundárního vzduchu v zadní části, proto si nejprve zkontrolujte, kde ho mají právě vaše kamna.

5. Pokud máte komínovou klapku, otevřete ji. Pomůže rozpálení ohně.

6. Poté postupně zavírejte primární vzduch a zároveň otevírejte přívod sekundárního vzduchu.

7. Potřebujete přiložit? Dvířka otevírejte pomalu, aby se tlak ve spalovací komoře a místnosti vyrovnal. Přikládejte jen v okamžiku, kdy v kamnech není kouř ani plamen, stačí vrstva řeřavých uhlíků.