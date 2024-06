Jak snadno uspořit za energie a zvýšit si hodnotu své nemovitosti?

Všichni to známe – měsíc co měsíc přicházejí účty za energie a my s obavou sledujeme, jak náklady na elektřinu a plyn ukrajují z rodinného rozpočtu. Řeší to stále více domácností a hledají cestu, jak mohou efektivně snížit spotřebu energií a díky tomu ušetřit peníze. Přemýšleli jste někdy o tom, kolik byste mohli ušetřit, kdyby váš dům byl energeticky úspornější?

Energeticky úsporné rekonstrukce nejsou jen o snížení nákladů na energie. Jsou také o zvýšení komfortu vašeho bydlení a zvýšení hodnoty vaší nemovitosti. Představte si, že můžete mít domov, který je schopen udržovat příjemnou teplotu během celého roku, a přitom platit méně za energie. Navíc díky moderním technologiím, jako jsou fotovoltaické panely a tepelná čerpadla, můžete být šetrnější k životnímu prostředí.

Úspory energií na dosah ruky

Komerční banka (KB) jako specialista na financování energeticky úsporného bydlení chce nabídnout svým klientům řešení na míru, které jim přinese úsporu v nákladech za energie. Proto spojila v této oblasti síly s významnými hráči na českém trhu a společně představily nový web energetickeuspory.cz. Pokud uvažujete o energeticky úsporné rekonstrukci, naleznete zde možnost orientačně si vypočítat, jak by se chovala nemovitost pří výměně zdroje vytápění za tepelné čerpadlo, při instalaci fotovoltaiky nebo výměně oken a dveří. Tento unikátní web umožňuje získat i nabídku zvýhodněného financování celé rekonstrukce. Toto vše může klient získat po vyplnění kontaktního formuláře jednoduše na jedno kliknutí. Následně se s ním spojí odborníci z jednotlivých oblastí. Nejen, že klientům pomůžeme ušetřit náklady za energie, ale také jim pomůžeme s vyřízením dotace.

Kompletní řešení na jednom místě

Vyzkoušejte si nový web, na kterém si můžete namodelovat svou nemovitost a zjistit, kolik můžete díky energeticky úsporným opatřením ušetřit. Zákazníci získají informace o vhodném způsobu financování rekonstrukce včetně předpokládané měsíční splátky a celkové výše měsíční úspory v nákladech na energie. Současně získají i přehled o slevách, které jim nabízejí společnosti zapojené do projektu Energetické úspory.

Investice, která se vám vrátí

Zajímá vás, jak konkrétně můžete díky energeticky úsporné rekonstrukci ušetřit? Představte si středně velký rodinný dům s podlahovou plochou cca 150 m2 postavený před rokem 1993 a vytápěný původním elektrokotlem, který prochází energetickou rekonstrukcí s cílem snížit měsíční výdaje za energie. Jako ideální řešení bylo v rámci projektu energetickeuspory.cz zvoleno pořízení tepelného čerpadla a výměna stávajících oken za nová. Cena celého řešení po přidělení dotace je 185 974 Kč. Díky instalaci moderních technologií a nových oken může majitel domu měsíčně na energiích uspořit 7 904 Kč. Skupina Komerční banky je připravena vám zajistit vhodný způsob financování záměru vaší rekonstrukce, abyste výhody energeticky úsporného bydlení mohli začít využívat co nejdříve.

Zdroj web energetickeuspory.cz