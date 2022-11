Jak si poskládat kuchyň snů?

Kuchyně jako srdce domova

Většinou se říká, že srdce domova jsou kamna, od kterých jde příjemné teplo a postarají se o příjemnou atmosféru. Jen teplo ale k životu nestačí, potřebujeme se taky najíst a užít si vzájemnou blízkost s našimi nejbližšími. Pro to je jako stvořená právě kuchyň, proto i ji můžeme označit za srdce domova. No a vlastně proč ne. Vždyť i ta kamna dřív bývala v kuchyni.

Jak uspořádat kuchyň snů?

Kuchyň je místem, kde pravděpodobně budete trávit docela dost času. Příprava pokrmů nějaký ten čas zabere, je jedno, zda jde o snídani, svačinu, oběd nebo večeři. Musí se vám v ní dobře vařit, dobře suroviny připravovat, měli byste mít vše po ruce a taky se v ní musíte dobře cítit. Kam tedy umístit varnou desku, dřez, jednotlivé skříňky, troubu nebo chladničku?

Nejprve řešte rozložení kuchyně

Máte před sebou holou místnost a přemýšlíte, jakou barvu kuchyně do ní zvolit? Barva dvířek a úchytů je sice důležitá věc, rozhodně ale není tou nejdůležitější. K čemu vám bude barva dle vašich představ, když se do vašich prostor korpus kuchyňské linky ani nevejde? Když tedy začínáte vybírat kuchyň, nejprve popřemýšlejte o dispozicích místnosti a možném uspořádání kuchyňské linky.

Přece jenom prostor, který máme k dispozici není nafukovací, u každého z nás se liší. Máte dostatek místa, abyste si zařídili opravdu prostornou kuchyň, kam se vejde spousta pomocníků a třeba i barový pult, nebo máte k dispozici jen pár metrů prostoru? Možná dokonce vybíráte kuchyň do paneláku, kde to s tím prostorem vůbec není slavné. Jak kuchyň můžete uspořádat?

• Rohová kuchyně do L se hodí všude tam, kde nemáte moc prostoru.

• Do úzké kuchyně je ideální volbou jednořadé uspořádání.

• Dvouřadé uspořádání poskytne dostatek prostoru.

• Kuchyně do U nabídne dostatek úložného prostoru tam, kde nemáte o místo nouzi.

• Dnešním hitem jsou i kuchyně s ostrůvkem.

Víte, že když si nejste jisti rozložením, nebo chcete mít kuchyň opravdu dobře rozmístěnou a využít každý centimetr prostoru, není vůbec od věci nechat si kuchyň naplánovat v kuchyňském studiu nebo využít plánovač kuchyní, třeba ten od IKEA?

Kuchyň rozdělte na zóny

Uspořádání kuchyně se odvíjí od vašeho běžného postupu vaření. Prakticky řečeno, nejprve přinesete domů tašky s nákupem. Ten vyskládáte, něco očistíte, něco uložíte, něco zpracujete. Kuchyň by tedy měla být rozdělena do 4 zón.

• Do varné zóny umístěte sporák, troubu, varnou konvici, mikrovlnnou troubu, odsavač par a další spotřebiče, které využijete k tepelné úpravě surovin.

• Na varnou zónu by měla navazovat dobře přístupná mycí zóna s dřezem a odkapávačem nádobí.

• Nedaleko varné zóny by se měla nacházet i přípravná zóna.

• Odkládací zóna by měla být co největší, v její blízkosti oceníte i spíž nebo jiné skladovací prostory.

Jak rozmístit spotřebiče?

Spotřebiče do kuchyně patří a že jich tam nemáme zrovna málo. Jejich rozmístění se odvíjí od jednotlivých zón, jen jimi se ale řídit nedá. Důležitý je i pracovní kuchyňský trojúhelník, který tvoří místo, kde vaříte, chladnička a dřez. To vše by od sebe mělo být vzdálené jen na pár kroků.

• Lednička musí být dobře dostupná a po ruce, klidně může stát i v rohu místnosti. Jen pozor, ať ji otevřete. Nestavte ji do blízkosti topení nebo trouby, popřemýšlejte, zda chcete volně stojící ledničku, nebo tu vestavnou.

• Kolem varné desky počítejte s odkládací plochou, a to na obou stranách. Najděte jí místo dál od lednice.

• Troubu pokud možno neinstalujte pod linku, to věčné ohýbání vás brzy přestane bavit a budou vás bolet záda.

• Dřez klidně může být pod oknem, aspoň na mytí nádobí dobře uvidíte. Pod něj umístěte odpadkový koš.

• Čas i peníze vám ušetří myčka nádobí. Je dostupná v šířce 45 cm i 60 cm, nějaké to místo se na ni jistě najde.

• Nepodceňujte dostatek úložného prostoru. Kam jinam byste uložili nádobí a kuchyňské spotřebiče, které zrovna nevyužíváte? Důležité je i vybavení jednotlivých zásuvek, třeba takový pořadač na příbory nebo nože jistě přijde vhod.

• Kdo má dostatek prostoru, ten může vsadit i na ostrůvek, který poskytne další prostor na umístění spotřebičů, posloužit může i jako jídelní stůl nebo barový pult.

Nepodceňujte ani volbu stylu kuchyně

Kuchyňská linka by měla ladit s podlahou a odpovídat i ostatnímu vybavení vaší domácnosti. Přece jenom, když je zbytek domova vybaven v rustikálním stylu, v kuchyni by to nemělo být jinak. Kromě rustikálních kuchyní, kterým vévodí přírodní materiály a odstíny, můžete vsadit i na moderní kuchyň podle aktuálních trendů, skandinávskou kuchyni, která v sobě kombinuje přírodní materiály, jednoduchost a čistý design, nebo třeba na bílou kuchyni, která nikdy nevyjde z módy.

Pozor na kvalitu

Co si budeme povídat, ať už vybíráte kuchyň nebo bytový textil, nabídka je v dnešní době široká a není těžké se napálit a pořídit si ne zrovna kvalitní vybavení. Kuchyň si ale vybíráte na dlouhé roky dopředu, tak její výběr neuspěchejte, nešetřete na ní a dejte přednost kvalitě. Pozor, nepoznáte ji jen podle ceny, i levné kuchyně mohou být kvalitní a naopak.