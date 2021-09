Jak se postarat o různé typy pergol před zimou

Jak se postarat o dřevěnou pergolu

Dřevěné pergoly jsou spojeny s pravidelným ošetřením dřeva, to byste měli natřít na jaře, nátěr totiž pergolu ochrání před přírodními vlivy. Před samotným natřením je nutné, aby bylo dřevo suché a čisté a nebylo mastné ani zaprášené. Aby pergola zvládla i zimu, je na místě ji natřít hned několika vrstvami nátěru. Nejdříve na dřevo naneste dvě vrstvy impregnace, která dřevo ochrání před škůdci, následně naneste lazuru s obsahem přírodního oleje. A jak často pergolu natírat? Zhruba jednou za tři roky.

Co se týče zazimování dřevěné pergoly, můžete ji před zimou buď speciálně ošetřit, nebo zakrýt plachtou. Výhodou plachet je, že chrání pergolu před vlivy počasí a navíc dokážou o něco prodloužit sezónu, nevýhodou však je, že většinou nepůsobí příliš esteticky.

Dřevěná pergola vyžaduje hodně péče.

Jak se postarat o hliníkovou pergolu

Obrovskou výhodou hliníkových pergol je, že je péče o ně a také jejich zazimování na rozdíl od dřevěných velmi jednoduché. V případě hliníkových pergol totiž stačí ometat napadané listí a opláchnout ji vodou s mýdlovým roztokem, kterou můžete opláchnout nejen konstrukci, ale také venkovní stínění a rolety. Při čištění hliníkové pergoly se vyhněte agresivním čisticím prostředkům, které by ji mohly poškodit.

Hliníková pergola Legend s pevnou střechou z polykarbonátu dělá radost zákazníkovi Sun System ve slovenském městě Martin.

Jak se postarat o bioklimatickou pergolu

Nejmodernějším trendem v oblasti hliníkových pergol jsou bioklimatické pergoly, které se vyznačují naklápěcí lamelovou střechou. Lamely je možné naklánět do různých pozic, díky čemuž můžete efektivně zastínit prostor pod pergolou a zároveň pod ni může proudit vzduch. To je v parném létě velmi osvěžující.

Jak bioklimatickou pergolu zazimovat? Je to opět velmi jednoduché. Ve chvíli, kdy teploty klesnou pod pět stupňů, naklopte lamely do polohy 90 stupňů a nechejte je tak až do jara. Tento postup prodlužuje životnost pergoly a zabraňuje poškození střechy v případě velkého nánosu sněhu. Co se týče venkovních stínicích rolet nebo žaluzií, nechejte je přes zimu v jednotné poloze, manipulace by je mohla poškodit.

Přáli byste si bezúdržbovou bioklimatickou pergolu, ale nechcete se vzdát krásy dřeva? Vyřešte to elegantně. Stejně jako zákazník Sun System ze Sence, který zvolil pergolu PLACEO v dřevodekoru.

Jak zazimovat vybavení pod pergolou?

Před příchodem zimy je třeba myslet nejen na zazimování pergoly, ale také nábytku a ostatních věcí pod pergolou.

Jak zazimovat zahradní nábytek

Ještě před tím, než začnou být velmi nízké teploty, schovejte dovnitř zahradní nábytek nebo ho alespoň zakryjte podle toho, z jakého materiálu je vyrobený. Například nábytek z plastu má tendenci při nízkých teplotách praskat, takže byste ho měli schovat do domu, sklepa nebo do garáže. Co se týče dřevěného zahradního nábytku, je choulostivý na vznik plísní, takže by přes zimu neměl být ani v místnostech se zcela suchým ovzduším, ani v místnostech s vysokou vlhkostí vzduchu. Pokud máte kovový nábytek, ten je odolný natolik, že můžete nechat nábytek i venku, ale ideálně ho překryjte plachtou a přesuňte na místo, kde nebude vystavený nepříznivým vlivům počasí.

Nezapomeňte na rostliny

K rostlinám, které máte pod pergolou, přistupujte stejně jako k těm na zahradě nebo na balkoně. Ty, které by nepřežily zimu, přeneste do kryté nevytápěné místnosti. Schovejte také veškeré kovové a plechové květináče a doplňky, aby přes zimu nezrezly.

Jak pečovat o podlahu pergoly?

Péče o podlahu pergoly by se samozřejmě měla odvíjet od toho, z jakého materiálu je vyrobena. Podlahy z kamene, betonu nebo dlaždic stačí opláchnout proudem vody z hadice. Pokud máte podlahu z dřevoplastu, zameťte ji a omyjte mýdlovou vodou. Trošku náročnější je péče o dřevěnou podlahu, tu je totiž nutné impregnovat speciálním olejem.