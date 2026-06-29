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Jak proměnit designovou ložnici v prostor pro zdravý a kvalitní spánek

Komerční sdělení

Jak proměnit designovou ložnici v prostor pro zdravý a kvalitní spánek | foto: ČTK

Komerční sdělení

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Moderní ložnice dnes vypadají lépe než kdy dříve. Interiérové časopisy, sociální sítě i bytoví designéři představují elegantní prostory plné přírodních materiálů, čistých linií a působivých postelí. Přesto mnoho lidí ráno vstává unavených, rozlámaných nebo s bolestmi zad.

Důvod bývá překvapivě jednoduchý. Při zařizování ložnice se často řeší především vzhled, zatímco funkce a ergonomie zůstávají stranou. Přitom právě v ložnici strávíme přibližně třetinu života a kvalita spánku významně ovlivňuje regeneraci, náladu i výkonnost během dne.

Krásná ložnice ještě neznamená kvalitní spánek. Lidé často investují statisíce korun do kuchyně, obývacího pokoje nebo moderních technologií, ale mnohem méně pozornosti věnují místu, kde tráví přibližně osm hodin denně. Přitom kvalitní spánek patří mezi základní pilíře zdravého životního stylu.

Jednou z nejčastějších chyb při zařizování ložnice je podcenění výběru matrace. Mnoho zákazníků vybírá postel podle vzhledu, ale každé ráno vstává z matrace. Právě matrace rozhoduje o tom, jak bude páteř během noci podepřena a jak efektivně bude tělo regenerovat.

Postel z masivu kalliope - čelo - čalouněné - úložný-prostor- čelní

Neexistuje však jedna ideální matrace pro každého. Každý člověk má jinou hmotnost, tělesné proporce, zdravotní stav i oblíbenou polohu spánku. Významnou roli hrají také dlouhodobé zvyklosti. Člověk, který celý život spí na pevnějším lůžku, se často cítí komfortněji na tvrdší matraci. Naopak někdo zvyklý na měkčí lůžko může velmi tvrdou matraci vnímat jako nepříjemnou.

Častým mýtem je přesvědčení, že čím tvrdší matrace, tím zdravější spánek. Ve skutečnosti je cílem správná opora páteře a rovnoměrné rozložení tlaku. Příliš tvrdá matrace může vytvářet nadměrný tlak na ramena nebo boky, zatímco příliš měkká nemusí poskytnout dostatečnou podporu.

Málokdo si uvědomuje, jak velký vliv na výsledný pocit z matrace má rošt. Přitom stejná matrace se může na různých roštech chovat zcela odlišně. Základním pravidlem je vždy respektovat doporučení výrobce matrace.

Postel z masivu kalliope - čelo - čalouněné - úložný-prostor- čelní

Obecně platí, že pružný lamelový rošt matraci více propruží a subjektivně změkčí. Naopak pevný laťový nebo dřevěný rošt matraci zpevní a zvýší pocit pevnější opory těla. Lidé hledající stabilnější a pevnější podporu často preferují pevné rošty. Naopak ti, kteří chtějí vyšší pružnost a měkčí pocit při ležení, bývají spokojeni s kvalitním lamelovým roštem.

Kvalitu spánku však nevytváří pouze matrace a rošt. Důležitý je celý spánkový systém tvořený postelí, roštem, matrací, polštářem a prostředím ložnice. Pokud jedna část nefunguje správně, může negativně ovlivnit výsledný komfort.

Při výběru nové postele se vyplatí zamyslet také nad použitým materiálem. Masivní dřevěné nebo kvalitní laminované postele mají hladké povrchy, které se snadno čistí a méně zadržují prach. Proto bývají oblíbenou volbou zejména u alergiků a lidí preferujících jednoduchou údržbu.

Čalouněné postele naopak nabízejí vyšší komfort při každodenním používání. Měkké čelo umožňuje pohodlné opření při čtení nebo sledování televize a měkčí bývají i bočnice postele. Nevýhodou je náročnější údržba textilních povrchů a větší schopnost zachytávat prach ve srovnání s hladkými povrchy masivního dřeva nebo lamina.

Masivní postel s čalouněným čelem Loro

Podceňovaným parametrem bývá také výška ložné plochy. Příliš nízká postel může komplikovat vstávání zejména seniorům nebo lidem s bolestmi zad a kloubů. Vyšší ložná plocha naopak usnadňuje vstávání a snižuje zatížení kolen a kyčlí.

Dobře navržená ložnice proto není pouze otázkou designu. Je výsledkem promyšleného spojení estetiky, ergonomie a kvalitního vybavení. Moderní postele dnes dokážou nabídnout atraktivní vzhled, kvalitní materiály i vysokou úroveň komfortu. Není nutné vybírat mezi designem a zdravým spánkem. Správně navržená ložnice zvládne obojí.

Více informací o ergonomii spánku, výběru postelí, matrací a zdravém spaní najdete na www.usnu.cz. Součástí odborného obsahu jsou také články vznikající ve spolupráci s fyzioterapeuty a dalšími specialisty na zdravý pohyb a regeneraci.

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