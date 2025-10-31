Jak připravit dům na zimu: 5 tipů pro úsporu energie a tepla

S prvními chladnými dny přichází otázka, jak udržet domov útulný a zároveň nezatížit rodinný rozpočet vysokými účty za energie. Správná příprava domu na zimu může přinést úsporu až několika tisíc korun ročně. Přinášíme vám pět tipů, jak na to – a které stavební materiály se vám při tom budou hodit.

Jak připravit dům na zimu: 5 tipů pro úsporu energie a tepla | foto: ČTK

Správnou přípravou domu na tuhou zimu můžete skutečně ušetřit.

1. Zateplení fasády a střechy

Největší úniky tepla vznikají přes obvodové stěny a střechu. Investice do kvalitního zateplovacího systému se proto vyplatí.

Co použít: polystyren EPS/XPS nebo minerální vatu – oba materiály najdete ve stavebninách IZOMAT. Minerální vata navíc nabízí i výbornou zvukovou izolaci a je nehořlavá.

2. Těsnění oken a dveří

Starší okna a dveře bývají slabým místem. Pokud ještě nechcete investovat do jejich kompletní výměny, pomůže kvalitní těsnění.

Co použít: samolepicí pryžové nebo silikonové pásky. Pro spáry okolo rámů doporučujeme montážní pěnu nebo těsnicí tmely dostupné v IZOMATu.

3. Podlahová izolace

Chlad od podlahy dokáže pěkně znepříjemnit zimní večery. Pokud rekonstruujete, myslete na správnou izolaci i zde.

Co použít: polystyrenové desky nebo podlahový polystyren EPS 100, který se dá snadno položit před finální vrstvu. Najdete jej ve stavebninách IZOMAT v různých tloušťkách.

4. Moderní omítky a nátěry

Kromě estetického efektu mohou některé omítky a nátěry přispět i k lepší ochraně domu před zimou. Silikonové či silikátové omítky jsou odolné vůči vlhkosti i mrazu.

Co použít: fasádní omítky a barvy z nabídky IZOMATu, které zajistí delší životnost zateplovacího systému.

5. Izolace potrubí a technických místností

Teplo neuniká jen přes stěny a okna – častým problémem je i špatně izolované potrubí, zejména v suterénech nebo garážích.

Co použít: návleky z pěnového polyetylenu nebo minerální vaty. V IZOMATU najdete široký výběr izolací pro trubky, které sníží tepelné ztráty a zabrání zamrzání.

Příprava domu na zimu nemusí být složitá ani finančně náročná. Když sáhnete po správných materiálech, nejen že ušetříte na energiích, ale zároveň prodloužíte životnost vašeho domu. Ať už se rozhodnete pro zateplení, výměnu těsnění nebo izolaci potrubí, ve stavebninách IZOMAT a na izomat.cz najdete vše, co k tomu budete potřebovat.

O společnosti IZOMAT stavebniny s.r.o.

Společnost IZOMAT stavebniny s.r.o., založená v roce 1991, se řadí mezi přední dodavatele stavebních materiálů v České republice. S dlouholetou tradicí, rozsáhlou sítí 38 poboček a týmem odborníků nabízí kvalitní stavební materiály a komplexní služby. Kromě distribuce stavebních materiálů se společnost zaměřuje i na technické poradenství, zpracování cenových nabídek a logistickou podporu. IZOMAT si zakládá na udržitelných a šetrných řešeních, která minimalizují dopad činnosti na životní prostředí. Strategie společnosti staví na odbornosti a spolehlivých partnerských vztazích, což dokládá i její heslo: „STAVÍME NA ZNALOSTECH“.

