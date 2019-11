Jak na čištění dřevěných podlah?

Na prvním místě správný výběr

Dřevěných podlah je na trhu velký výběr a první, čím se liší je použité dřevo. To se od sebe liší tvrdostí, k nejtvrdším se řadí dub a exotické dřeviny merbau, jatoba a sapelle. Dále jsou pak povrchy podlah finálně ošetřeny buď lakem, nebo speciálním olejem, přičemž lakované povrchy jsou nejtvrdší. Toto byste měli mít na paměti už při výběru podlahy, aby se nestalo, že do velmi zatěžovaných prostor vyberete příliš měkkou podlahu s nevhodnou povrchovou úpravou.

Například do předsíně, zádveří či kuchyně patří tvrdá lakovaná podlaha, zatímco v ložnici, kde se pohybujeme jen v domácí obuvi, může být povrch podlahy olejovaný a výběr zde můžete podřídit pouze vlastnímu vkusu.

Základem budoucí spokojenosti je tedy především vhodný výběr podlahy podle použití.

Možné příčiny drobných poškození

Lakované dřevěné podlahy nejsou nijak choulostivé, rozhodně ne více než jiné povrchy. Poškodit je běžným užíváním téměř není možné. Měli byste ale dát pozor na zavlečení chemických nečistot a štěrku. Tím se myslí posypová sůl a písek, kterými se v zimě ošetřují chodníky. Na botách se tyto nečistoty snadno zanesou do předsíně a povrch podlahy mohou poleptat a poškrábat.

Poškrábání podlahy vám pomohou eliminovat tato drobná opatření:

instalování rohože před vstupními dveřmi, kde si každý příchozí očistí obuv

nalepení filcových podložek na nohy pohyblivého nábytku v místnosti a jejich pravidelná výměna

měkčená kolečka u pojízdných židlí

pravidelný úklid

Úklid je jednoduchý

Dřevěné podlahy nevyžadují náročnou údržbu. Stačí je jen zamést (vysát) nebo setřít vlhkým hadrem. Nic dalšího není potřeba. Pokud se vám podlaha zdá zašpiněná, můžete použít některý z čisticích prostředků určených na dřevěné podlahy. Prostředky se dále liší podle toho, jsou-li určené na lakované či olejované podlahy a nejlépe je užít přípravky, které doporučuje přímo výrobce podlah. Většinou jsou v nabídce prostředky pro běžný denní úklid a pak koncentráty na silné nečistoty. Jednou za čas se může podlaha ošetřit ochranným regeneračním čističem, který odpuzuje prach.

Údržba olejovaných podlah

Stále větší oblibu si získávají podlahy s olejovaným povrchem. Je to především proto, že jsou na pohled i dotek krásně sametové. Jedinečný vzhled si podlaha podrží, pokud ji jednou za čas znovu přetřete olejem. Drobné otěry a oděrky se také opravují přetažením olejovou vrstvou. Při úklidu používejte prostředky na olejované podlahy a nezaměňujte je s těmi na lakované, mají odlišné složení. Olejovaná podlaha by se příliš vysoušela a zašedla by.

Renovace

Životnost třívrstvých dřevěných podlah se počítá na desítky let. Nejznámější výrobce a prodejce Barlinek.cz drží záruku 20 až 30 let. Je možné, že vaše podlaha bude po letech potřebovat renovaci. Ta je snadno proveditelná, a to zbroušením. U olejovaných podlah ji lze provést i lokálně, poté se povrch znovu napustí olejovou vrstvou. Lakované podlahy se musí renovovat vždy v celé ploše zbroušením celé vrstvy laku až na dřevo a opětovným přelakováním.