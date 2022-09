Jak lidé dříve řešili stínění a co bude trendem do budoucna?

Stínění oken znali už Egypťané

Počátky stínění sahají až do doby 4 000 let př.n.l. Je to k nevíře, ale obyvatelé starého Egypta využívali tkané závěsy, které zavěšovali mezi sloupy a do oken. Už tehdy plnily závěsy dvě funkce, které přetrvávají dodnes – praktickou, tedy stínicí a dekorační. V Římě se stínění oken vyvinulo z potřeby chránit se před prašným prostředím při výstavbě ikonické stavby – Kolosea. Kvůli stavbě se prach a nečistoty šířily po celém městě, a tak tehdejší obyvatelé Říma začali do oken a dveří věšet navlhčené kusy látek. Nejenže se jim do domu již nedostaly žádné nečistoty, ale Římané tak vytvořili první systém klimatizace, jelikož vlhká látka pohlcovala prach a zároveň ochlazovala vzduch.

Stínění oken znali již ve starém Egypt. Zdroj: stockphoto.com

Žaluzie z Francie, rolety z USA

Postupem času se stínění vyvíjelo a přecházelo se na efektivnější způsoby ochrany před sluncem i před zvědavci. Žaluzie a rolety vznikly údajně přibližně ve stejné době, ovšem každé stínění na úplně jiném kontinentu.

Stínění se postupem času vyvíjelo a zdokonalovalo na efektivnější. Zdroj: stockphoto.com

Žaluzie pocházejí z francouzského slova jalousie, což v překladu znamená žárlivost. Ve Francii se takové označení využívalo pro okenní mříž, která umožnila pohled obyvatele ven, ale zároveň bránila pohledům kolemjdoucích dovnitř. Inspiraci byste našli v harémech, kde si pánové důkladně střežili svoje soukromí v místnostech se ženami. Právě tyto mříže byly předchůdkyně pozdějších žaluzií.

Rolety mají svůj původ v daleké Americe. Snadný a velmi účinný systém navíjení a spouštění látky v oknech se počátkem 19. století stal rychle oblíbený a rozšířil se po celém světě. Úspěch rolet spočíval údajně také v tom, že si je mohl dovolit téměř každý – byly cenově dostupnější než žaluzie, které si oblíbili hlavně bohatější.

V 19. století byly populární rolety. Zdroj: stockphoto.com

V polovině 19. století se pak v Německu začaly vyrábět dřevěné žaluzie s lamelami spojenými šňůrkami a páskami a tento princip výroby se od té doby nezměnil. Žaluzie měly jak horizontální, tak vertikální podobu. S postupem času dřevo nahradil bambus, hliník i plast. A tak dostaly žaluzie v podstatě dnešní podobu.

Žaluzie a rolety v českých krajích

První továrna na žaluzie vznikla u nás v roce 1889. Ještě před několika lety plnily žaluzie a rolety především stínicí funkci. Zamezovaly, aby se přímé sluneční paprsky dostaly dovnitř místnosti. V průběhu posledních 30 let však lidé postupně začali mít náročnější požadavky. S rostoucími letními teplotami rostla i potřeba stínu – doma i na zahradě. Kromě světla je totiž možné pomocí žaluzií a rolet regulovat i teplotu v interiéru. Mluvíme však pouze o venkovním stínění. Venkovní žaluzie a rolety se postupně stávají trendem a nezbytnou součástí energeticky úsporných domů. Od roku 2020, kdy se zpřísnily podmínky pro energetickou náročnost budov, je už pro novostavby venkovní stínicí technika naprostým standardem.

Proto také CLIMAX v průběhu 30 let svojí existence neustále mění podobu svých výrobků. I když jsme začínali s výrobou vnitřních žaluzií, od roku 2003 jsme se zaměřili na výrobu venkovních žaluzií a dnes již více než 60 % výrobků tvoří pouze externí stínicí technika. V posledních letech navíc v západních evropských zemích dominují tzv. screeny – venkovní designové rolety z odolných látek, které v zimě nezamrzají a v létě odolávají silným bouřkovým větrům i dešťům. Dají se využít také jako boční zastínění pergoly, která je stále častější dominantou českých exteriérů.

Jaké jsou současné trendy a kam směřuje budoucnost stínicích technologií pro dalších 30 let?

Žaluzie jako součást inteligentní domácnosti

Vývoj a technologie jsou nezastavitelné a s tím souvisí i budoucnost stínicích technologií. Nezávislá průmyslová asociace stínicí techniky se sídlem v německé Fuldě tvrdí, že automatizovaná stínicí technika, která je součástí budovy, snižuje v zimě nároky na vytápění a v létě se zase budova nepřehřívá. Trendem budoucnosti se proto stává chytrá automatizovaná venkovní stínicí technika, která se s vytápěním, větráním a osvětlením propojí do inteligentní domácnosti. Tak budou všechny prvky pracovat společně na energetických úsporách, nikoli proti sobě. Interiérové stínění se pak stane jenom estetickým doplňkem. Tímto směrem se vydává i CLIMAX se svojí chytrou stínicí technikou pro pohodlnější život. Venkovní žaluzie a rolety, ale i markýzy, osazuje větrnými a slunečními čidly, díky kterým umí stínění autonomně reagovat a přizpůsobuje se změnám počasí.

Trendem budoucnosti je chytrá automatizovaná venkovní stínicí technika. Zdroj: Climax.cz

Udržitelnost a užitek pro lidi i přírodu

Udržitelnost je klíčovým faktorem pro budoucnost. Společenská odpovědnost firem, které se nyní snaží svoji výrobu přizpůsobit tomuto trendu, se pravděpodobně stane v jisté míře pevně stanovenou legislativou. CLIMAX myslí dopředu a výroba stínění je proto řízena a optimalizována s ohledem na využití co největšího množství odpadu. Na nákupy tak můžete chodit s taškou ušitou ze zbylých odolných látek na markýzy a vynechat spotřebu igelitových. Ve svém regionu CLIMAX přispívá také opravou a revitalizací starých objektů, které využívá při rozšiřování vlastní výroby na místo výstavby nových hal.

Estetika i funkčnost jako prvek českých exteriérů

Západní trendy se postupně přesouvají na náš trh. Do budoucna lze očekávat rostoucí zájem o další formy exteriérového stínění pro terasy, jako jsou především automaticky ovládané markýzy a bioklimatické pergoly. České domácnosti dávají často přednost dřevěným pergolám, které však podléhají povětrnostním vlivům, vyžadují proto údržbu a jejich životnost není dlouholetá. S rostoucími nároky na kvalitu, ale i design u nás pomalu roste i poptávka spíše po hliníkových pergolách, které jsou stálé a bezúdržbové.

Pro stínění terasy lze využít markýzu. Zdroj: Climax.cz

Trendem následujících let jsou bioklimatické pergoly, které díky naklápěcím lamelám umožňují zastínění před slunečními paprsky a zároveň proudění vzduchu pod pergolou. Vytvářejí tak příjemné klima i v parných letních dnech. Při dešti pak lze lamely zcela dovřít. I pergolu můžete opatřit slunečními a větrnými čidly.

Trendem následujících let jsou bioklimatické pergoly. Zdroj: Climax.cz

U nás i ve střední Evropě pak nejspíš nastane velký hlad po screenových roletách, které CLIMAX vyrábí od roku 2015 a zatím míří především na zahraniční trhy. Screenové rolety v sobě spojují estetiku a funkčnost v libovolné barevné variaci. Nadčasový design screenových rolet si můžete vyzkoušet přímo na svém domě pomocí aplikace na vizualizaci stínění, kterou CLIMAX sám vyvinul a před rokem poskytl pro stažení pro Android i iOS.

CLIMAX: 30 let za námi, dalších 30 úspěšných před námi

A kam směruje CLIMAX v následujících 30 letech? Ředitel CLIMAXu David Žabčík říká: „V minulosti jsem si dělal několik dlouhodobějších plánů, kde by CLIMAX měl být, a vždy to nakonec bylo trochu jinak. Jsem rád, že naším hlavním hnacím motorem není to, zda budeme za několik let dělat obrat 3 nebo 5 miliard Kč. Nejdůležitější je to, abychom ze své práce měli stále radost a aby přinášela užitek lidem kolem nás.“

Vize a přání CLIMAXu do budoucna jsou tedy prostá:

Motivovat zaměstnance, aby je práce bavila a přicházeli s nápady na vylepšení, která se promítnou až k vám – do vašich domovů.

Zdokonalovat stínicí techniku tak, aby neustále zvyšovala komfort bydlení a šetřila vaše úspory.

„Lidé nejsou rádi zavření doma, ale velmi rádi žijí venku, a proto bude zcela jistě pokračovat trend zastínění teras rodinných domů nebo zahrádek restaurací, hotelů nebo prázdninových rezortů. Věřím, že máme fantasticky našlápnuto díky našim zaměstnancům, široké nabídce kvalitních produktů i našim spokojeným zákazníkům minimálně do dalších 30 let,“ zakončuje pohled do historie i budoucnosti CLIMAXu jednatel David Žabčík.