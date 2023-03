Jak hospodařit s dešťovou vodou?

Na otázky odpovídá dovozce nádrží na dešťovou vodu Tomáš Lelek ze společnosti IRRIGA® s.r.o.

Kde se uchovává dešťová voda?

Existují speciální jímky na dešťovou vodu, které se ukládají do země. Tyto nádrže na vodu se dají i propojovat, takže můžete získat objem až do 18 000 litrů vody. Co se týká instalace, tak naše firma dováží plastové nádrže na vodu masivní skořepinové konstrukce, která je natolik pevná, že nevyžaduje obetonování. Během naší praxe se nám právě tento typ nádrží osvědčil a všem jej doporučuji.

Jak byste jako specialista na zavlažovací systémy co nejjednodušeji vysvětlil, jak funguje zavlažování pomocí nádrže na dešťovou vodu?

Naakumulovaná dešťová voda se pomocí čerpadla pouští do závlahového systému. Pokud není dostatek vody v nádrži, dopustíme minimum vody z jiného zdroje – studna, vodovod, vodoteč, nebo se systém na jiný zdroj vody automaticky přepne.

Schéma zavlažování. Využití dešťové vody v domě i na zahradě.

Jak moc se dá ušetřit, když využíváme dešťovou vodu?

Dešťová voda dokáže ušetřit až přes polovinu průměrné spotřeby vody. Nádrž na vodu má navíc bezproblémovou údržbu a představuje poměrně nízkou investici vzhledem k tomu, co ušetříte. Pokud se budeme bavit v číslech, kdy člověk spotřebuje průměrně 142 litrů vody denně, pak použitím dešťové vody vypotřebujete průměrně 65 litrů vody, takže ušetříte až 77 litrů.

Používáním dešťové vody ušetříte více než polovinu denní spotřeby vody!

Kolik stojí akumulační nádrž na vodu?

Podzemní nádrž o velikosti 3 000 l dokážeme pořídit v ceně kolem 30 000 Kč.

Jaké typy nádrží existují?

Existuje více typů. Časté jsou betonové, dále jsou nádrže svařované a sklolaminátové. Z vlastní zkušenosti však doporučuji plastové, odstředivě lité skořepinové nádrže, které jsou v poměru cena/výkon nejrozumnější volbou. Oproti betonovým, které jsou těžké a nákladné na dopravu a instalaci, ušetříte za dopravu i 15 000 Kč, a to ještě nepočítám instalaci.

Při výběru plastových nádrží je dobré obrátit se na odborníky.

Na co se dá dešťová voda používat?

Dešťová voda se používá především na závlahu zahrady. V domácnosti na splachování toalety a úklid. Někteří ji používají i na praní. Na jednu stranu je voda měkčí a neobsahuje chlór. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že dešťová voda stéká i po střechách a protéká okapem, kde může být obarvena. Takže její použití na praní zvažte, rozhodně ji však nepijte.

Co se stane, když nám v nádrži dochází voda, ale předpověď počasí žádné dešťové srážky nehlásí? Budeme bez vody?

To samozřejmě nebudete. Tento problém s nedostatkem dešťové vody řešíme dvěma způsoby. Buď nainstalujeme do nádrže miniplovák, který při minimální výšce hladiny vody spustí opět vodu z vodovodu, nebo se do nádrže automaticky voda dopustí. Hladina vody se zvýší pouze o 1–3 cm, aby se tolik nevyužívala drahá městská voda. Čerpadlo má tedy neustále vody dostatek.

V čem spočívají dotační programy, které realizuje Ministerstvo životního prostředí?

Dotační programy, jejichž přesné znění se rok od roku mění, mají za cíl finančně podporovat hospodaření s dešťovou vodou. Aktuálně běží program s názvem Nová zelená úsporám. V něm mohou žádat jak soukromí vlastníci rodinných domů a řadovek, tak příspěvkové organizace.

Zachycenou dešťovou vodu můžete používat jak pro zálivku zahrady, tak jako užitkovou pro splachování WC. Dále můžete žádat o podporu s využitím odpadní tzv. šedé vody. Stát vám poskytne dotaci od 27 000 do 105 000 Kč v závislosti na vybraném programu a typu nádrže. Poradíme vám nejvhodnější řešení a s přípravou části podkladů pro získání dotace vám rádi pomůžeme.

Společnost IRRIGA® je výhradním dovozcem nádrží Kingspan do ČR.

Další informace najdete na www.irriga.cz nebo na www.az-shop.cz.