Italské kuchyně LUBE, to jsou kvalitní materiály a luxusní design

Když v roce 1967 mladý tesař Luciano Sileoni oslovil svého kamaráda, holiče Benita Raponiho, aby společně vyráběli vlastní nábytek, první řemeslnou dílnu si zřídili v malé garáži. Dnes je z ní obří závod LUBE, jehož produkce se rozkládá na ploše 150 tisíc metrů čtverečních, a hlavně se jedná o největšího výrobce kuchyní v Itálii. A nejen tam, společnost dodává kuchyně té nejlepší kvality do více než 80 zemí světa – ročně jich vyrobí kolem 75 tisíc. Navíc rozhodně ne ledajaké. Italové jsou známí tím, že milují dobré jídlo, u kterého se ideálně setkávají s rodinou či přáteli, proto si své kuchyně tvoří tak, aby byly perfektní pro všechny příležitosti.

Původní výroba Kuchyně z roku 1970

Luxusní záležitost z dílny opravdových mistrů si pohodlně můžou dopřát i čeští zákazníci. Místo, kde se rázem promění ve světové šéfkuchaře, jim na míru navrhnou a následně i nainstalují odborníci ze studia v Nové Zbrojovce v Brně. „V porovnání s tím, co se většinově vyrábí jinde v Evropě včetně Česka, jsou italské kuchyně výjimečné v kvalitě použitých materiálů i zpracování a také v celkovém designu. Jak se říká, ďábel tkví v detailech, které nakonec vytvoří nevšední výsledek,“ popisuje Karel Vrzáček, který po mnoha letech v oboru spoluzaložil brněnské studio LUBE.

Právě na české poměry exkluzivní materiály jsou tím, co zákazníky rychle přesvědčí o správnosti italské volby. V prvé řadě jsou totiž ekologické a zdravotně nezávadné. „Většina výrobců po celém světě využívá pro desky laminát, který drží pohromadě díky formaldehydu. Jenže to je rakovinotvorná látka, proto jdeme cestou melaminu. Už tento základ poskytuje klientům obrovský přínos, protože kuchyň máte klidně na dvacet let,“ vysvětluje návrhář.

Široká škála materiálů kromě zdraví potěší také „na oko“, protože jsou zkrátka designově dokonalé. „Na rustikální kuchyně používáme masivní dřevo, což se v Česku zase tak často nevidí. Ať už jsou to jasany nebo třeba indica wood, tedy speciální lehké a tvrdé dřevo,“ popisuje Vrzáček. Kvalita se samozřejmě odráží i na životnosti. „Ale i kdyby vás masivní kuchyně přestala za pět let bavit, tak ji prostě obrousíte a přelakujete do jiné barvy. To u klasické „fóliové“ nejde,“ upozorňuje.

Další specialitou jsou právě ekologické, vodou ředitelné a pro zákazníka designově velmi zajímavé laky. „Umí perfektně imitovat kovy, ať už je to česaný nerez nebo třeba různě oxidované mědi či bronzy,“ jmenuje s tím, že u povrchových úprav jsou mezi klienty velmi populární také ořechové či dubové dýhy.

Když už byla řeč o detailech, Itálie neudává trendy jenom v módě, ale také v kuchyňském světě. Je libo dveře až k podlaze, otevřené skříňky a police, prosklená dvířka nebo posuvné barové desky? Stačí si říct. „V Česku se teď hodně rozjíždí profilovaná dvířka, která mají speciální prolamování – není hladké, ale moderní. Boom zažívají i kovové a kamenné efekty. Máme proto také celou řadu kuchyní s označením Immagina Mathera, kde se využívá speciální melamin na úpravu dvířek, jehož součástí jsou minerální a kovové částice. Vzniká tak atraktivní a hodně odolný produkt, který skvěle imituje břidlici či jiné kamenné prvky,“ vypráví Vrzáček.

V Itálii jsou nejvýraznějším aktuálním trendem barevné kuchyně, tedy zahrnování pestré palety, které prostoru dodávají energii a jedinečnost. „Jenže český zákazník je v tomhle ohledu hodně konzervativní. Raději volí klasiku. I nadčasovou moderní a krásnou bílou kuchyni v extra kvalitě umíme stejně dobře, nicméně třeba se najde nějaký odvážlivec i pro tu barevnou,“ usmívá se Vrzáček a dodává, že zákazníkům dokážou vyrobit i vybavení do dětských či obývacích pokojů, vestavěné skříně, knihovny, židle, stoly nebo postele, zkrátka vše podle požadavků.

Výjimečné materiály, extra kvalitní provedení a perfektní detaily? Leckdo zákonitě musí nabýt dojmu, že se tahle kombinace musí zásadně odrazit na ceně. Nemusí to být pravda. „Zvládneme velikostně standardní kuchyně i se spotřebiči od 250 tisíc korun, což je dnes v Česku v podstatě norma. Ale od nás je výsledek z lepších materiálů kvalitativně jinde,“ má jasno.

I náročnější klienti si však přijdou na své. Brněnské studio umí zařídit opravdový luxus. „Naposledy jsme za 1,4 milionu korun realizovali velkou masivní jasanovou kuchyň do tvaru písmene L, zalakovanou do krémové barvy, s prosklenými dvířky a spoustu výsuvů. Její dominantou je přírodní kamenná deska z kvarcitu dovezeného až z Indie, na přání zákazníka se světlou úpravou leštěného povrchu,“ popisuje nablýskanou nádheru.

Ať už do studia v areálu Nové Zbrojovky do budovy ZET Office v Lazaretní ulici dorazí kdokoliv, má jistotu, že dostane kvalitní produkt a skvělý servis. „Snažíme se zákazníkům maximálně vyjít vstříc. Dostanou od nás návrh, který je za nás nejlepší, jak jen může být, ale pokud chtějí změny, samozřejmě jim vyhovíme. Řešíme všechny požadavky, termíny schůzek, zaměření i výroby, ale také ladění doplňků. Jsme zkrátka schopní poskytnout klientovi kompletní službu tak, aby ve finále po montáži přišel a mohl rovnou začít vařit,“ zdůrazňuje Vrzáček.

A jak konkrétně tedy servis vypadá od začátku až do konce? „Když si zákazník domluví schůzku nebo dorazí na prodejnu, probereme jeho představu o materiálech, barvách, rozpočtu a především to, jak přesně kuchyň využívá. Máme velký showroom s pěti různými instalacemi, které postupně projdeme a zaměříme se na to, co klienta zajímá,“ nastiňuje úvodní schůzku. Následuje zpracování návrhu pro další setkání, na němž se ladí doporučené prvky a případné změny. „Po podpisu objednávky zaměříme prostor, případně zaneseme poslední úpravy a zadáme do výroby. Některé objednávky jsou hotové už za šest týdnů, což je v kuchyňském sektoru hodně rychlá záležitost, ale u extra materiálů se logicky čeká déle,“ upozorňuje Vrzáček s tím, že firma nabízí i takzvanou pokynovou dohodu pro zákazníky, jež koupili byt, který ještě nestojí. „V rámci smlouvy zdarma zpracujeme projektovou dokumentaci stavebníkovi, který nachystá vše potřebné pro kuchyň předem, a klient mu tak už nemusí platit za změny po dokončení,“ vysvětluje.

Studio plné nápaditých inspirací s luxusními italskými kuchyněmi LUBE zájemci najdou ve vznikající brněnské čtvrti Nová Zbrojovka, která se postupně rozprostře na ploše 22 hektarů. Regenerací území někdejší věhlasné židenické továrny vznikne okolo 2 500 bytů a 300 tisíc metrů kancelářských a komerčních ploch. Kromě toho v areálu během následující dekády vyroste náměstí, kulturní centrum, multifunkční sportovní hala, škola či školka.

„Nejsme tady náhodou. S tím, jak to tu jednou bude vypadat, nám dávalo smysl, že nabídneme služby lidem, kteří zde budou bydlet, i těm, kteří do tohoto unikátního prostoru vyrazí za vším, co potřebují. Chceme tu zkrátka být pro všechny lidi, kteří mají zájem o ty nejlepší kuchyně na trhu,“ uzavírá Vrzáček.

Výroba