INSPECTO zjednodušuje provádění revizí

Revizní technik má poměrně pestrou pracovní náplň. Někdy cestuje za zákazníky, jindy řeší administrativu v kanceláři. Musí si umět dobře organizovat svůj čas a nezbývá mu nic jiného než nosit v hlavě spoustu informací. Aplikace INSPECTO chce tohle všechno zjednodušit.

Pro revizní techniky od revizních techniků

Nejúspěšnější bývají ty nápady, které člověk realizuje na základě vlastní potřeby – jen se podívejte na Marka Zuckerberga, jenž chtěl vědět, kteří z jeho spolužáků jsou zadaní. Podobně vznikla i aplikace Inspecto. Technický ředitel společnosti Inspecto s.r.o., Tomáš Šimek se sám živil jako revizní technik, a tak moc dobře ví, s čím se člověk při této profesi musí potýkat. Na vývoji se navíc podíleli další revizní technici a také nyní jsou vývojáři otevření připomínkám ze strany uživatelů.

Kancelář v cloudu

Pokud vám obvyklý postup, kdy si měření v místě revize nejdříve poznamenáte někam na papír a teprve po příchodu domů je zaznamenáte do počítače, připadá zbytečně komplikovaný, pak je INSPECTO přesně to, co hledáte. Díky tomu, že INSPECTO lze používat nejen na počítači, ale také na tabletu nebo telefonu se systémem Android, je možné revizní zprávu vytvořit I uzavřít v místě revize. Pro zjednodušení celého procesu lze používat přednastavené šablony, ale je možné pracovat rovněž na základě vlastního postupu. K dispozici je také neustále aktualizovaná databáze závad (momentálně s vice než 20 000 položkami).

Veškeré informace jsou průběžně zálohované v cloudovém úložiště Microsoft Azure, takže je k nim přístup odkudkoliv. Synchronizují se dokončené i rozepsané revizní zprávy, databáze klientů nebo kalendář. Samozřejmostí je práce offline, v tomto případě se data synchronizují při prvním připojení k internetu. Prostě a jednoduše se myslí na vše.

Aplikace je na trhu od října 2018, lze ji získat na www.inspecto.online.