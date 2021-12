Inflace likviduje úspory, neotálejte s investováním

Pokud někdy byla vyloženě špatná doba na to, abyste si schovávali peníze v matraci, nebo uložené na účtu v bance, je to právě teď. Inflace totiž může v příštím roce dosáhnout až na 10 %. Ztrátám úspor a jejich znehodnocení můžete předejít strategickou investicí do nemovitostí.