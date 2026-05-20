I střechy drží krok s dobou

Moderní technologie dnes pronikají do všech oblastí bydlení a výjimkou už dávno nejsou ani střechy. Zatímco dříve byla střešní krytina vnímána především jako praktická ochrana domu, dnes se stále více stává i designovým a technologickým prvkem, který ovlivňuje komfort bydlení.

Betonová taška Tegalit STAR v ebenově černém odstínu. | foto: BRAMAC

Důkazem je například nabídka betonových tašek značky BRAMAC, která kombinuje tradiční materiál s inovativními úpravami a současnými architektonickými trendy. Více informací o jednotlivých řešeních je k dispozici na oficiálních stránkách výrobce.

Klasika v moderním pojetí

V portfoliu nechybí modely, které vycházejí z klasických tvarů, ale ani varianty odpovídající minimalistickému pojetí současných staveb. Mezi dlouhodobě oblíbené patří například taška Classic Protector PLUS, která si zachovává tradiční vlnitý profil, avšak díky moderní technologii povrchové úpravy nabízí výrazně vyšší odolnost. Speciální vrstva jemnozrnného probarveného betonu vyplňuje drobné nerovnosti a vytváří hladší povrch, na němž se hůře usazují nečistoty, mechy či řasy. Výsledkem je nejen estetičtější vzhled, ale i delší životnost a stabilita barev.

Betonová taška Classic Protector PLUS v ebenově černém odstínu. | foto: BRAMAC

Minimalismus na střeše

Současná architektura stále častěji směřuje k jednoduchosti a čistým liniím, což se promítá i do podoby střech. Model Tegalit Protector PLUS proto sází na rovný, geometrický tvar bez tradičního profilování. V kombinaci s tmavým antracitovým odstínem působí velmi střídmě a přirozeně doplňuje moderní materiály, jako jsou sklo, pohledový beton, kov nebo dřevo. I v tomto případě hraje důležitou roli povrchová úprava, která zajišťuje vyšší odolnost vůči povětrnostním vlivům. Podrobnosti o tomto typu krytiny lze najít na stránkách výrobce, kde jsou k dispozici i technické specifikace.

Profil Tegalit koresponduje s jednoduchým tvaroslovím současné architektury. . | foto: BRAMAC

Technologie, která zvyšuje komfort

Oba modely jsou navíc dostupné také v provedení STAR, které reflektuje aktuální vývoj v oblasti stavebních materiálů. Díky speciálním pigmentům dokáže povrch krytiny odrážet výrazně větší množství infračerveného záření, což se projevuje snížením teploty na spodní straně tašek. V praxi to znamená menší přehřívání střešní konstrukce a příznivější klima v podkroví, zejména během letních měsíců. I tato technologie je podrobně představena na webu BRAMAC.

Betonová taška Tegalit STAR v netradiční barevnosti zinkově šedá. | foto: BRAMAC

Důležitost systémového řešení

Střecha však netvoří jen samotná krytina. Důležitou roli hrají i detaily a návaznost jednotlivých prvků. BRAMAC proto nabízí kompletní systém řešení, který zahrnuje nejen střešní doplňky, ale také nadkrokevní izolaci BramacTherm či okapové systémy. Jednotlivé komponenty jsou navrženy tak, aby do sebe přesně zapadaly a společně vytvářely funkční celek, který splňuje nároky na moderní bydlení. Přehled všech prvků systému je dostupný online.

Střecha v tmavých odstínech je v současnosti velmi populární. | foto: BRAMAC

Jistota v podobě záruky

S důrazem na kvalitu souvisí i poskytované záruky. Na samotné betonové tašky se vztahuje záruka v délce 30ti let, na funkčnost celého střešního systému výrobce nabízí 15ti nebo 30ti letou garanci podle zvolených systémových doplňků. I to naznačuje, že střecha dnes není jen nutnou součástí domu, ale promyšleným řešením, které má vliv na jeho dlouhodobé fungování i komfort jeho obyvatel. Podmínky záruky i možnosti registrace jsou k dispozici na oficiálním webu značky.

