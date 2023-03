I při práci můžete relaxovat

Polohovací stůl jako další benefit pro zaměstnance

Slovo ergonomie můžete slyšet ve spojení s kancelářským nábytkem nebo počítačovým vybavením poměrně často. Samotný pojem označuje způsob, jakým konstruktéři navrhují zařízení tak, aby se přizpůsobilo tvaru lidského těla. S využitím biotechnologií a konstrukčního inženýrství mají výrobci kancelářského nábytku několik důmyslných řešení, která vám pomohou k lepšímu držení těla při práci. Tou klíčovou vychytávkou je právě polohovací pracovní stůl. Ideálně s elektricky nastavitelnou výškou. Volitelně se lze setkat i s pracovní stanicí. Jaký je mezi nimi rozdíl?

● Polohovací stůl pomáhá předcházet komplikacím se zdravím díky snadné nastavitelnosti výšky nohou stolu a možnosti časté změny polohy těla při práci. Je skvělou volbou do samostatných kanceláří i na sdílená pracoviště.

● Pracovní stanice je menších rozměrů a lze ji umístit na již fixně daný stůl, díky čemuž odpadá nutnost měnit vybavení pracovny/kanceláře. Stanici neboli pohyblivý nástavec si pak už můžete výškově nastavit podle individuálních potřeb.

Polohovací stoly se začínají objevovat stále častěji a ve více firmách jako forma pracovního benefitu. Není divu, pracovní stoly jsou totiž jednou z možností, jak může zaměstnavatel zvýšit svým podřízeným nejen produktivitu, ale i náladu.

Zajímavou studii přinesl časopis Applied Ergonomics, kde bylo zjištěno, že 66 % pracovníků se cítilo produktivněji a 87 % se cítilo více nabitých energií, když strávili pouhou hodinu pracovního dne vestoje. Drobné pohyby a aktivní chvilky během dne totiž pomáhají zůstat bdělým a čilým. Pokud se během pracovního dne cítíte ospale, tak několik chvil strávených vestoje vám pomůže získat zpět trochu energie a elánu.

Stůl AlzaErgo ET1 NewGen

Seznamte se s již druhou generací oblíbeného stolu AlzaErgo ET1 NewGen. Kromě inovovaného dvousenzorového antikolizního systému je možné stůl zatížit vybavením o hmotnosti až 125 kg. Součástí stolu je také časovač připomenutí změny pracovní pozice, aby se docílilo pravidelného pohybu.

Pracujte efektivně, ale také zdravě

Často není úplně praktické stát při každé práci. Například vyřizování hovorů, videokonference nebo rychlé odpovídání na e-maily jsou ideální činnosti pro práci vestoje. Na druhou stranu psaní, navrhování nebo intenzivní výzkum může být i nadále snazší provádět vsedě. Rozhodně nepočítejte, že ze dne na den budete v práci 8 hodin stát za stolem. Dejte si čas na to, abyste si zvykli sedět i stát. Snažte se během dne několikrát po sobě stát 15 až 30 minut, dokud nedosáhnete rovnováhy, která vám bude vyhovovat.

Dalším aspektem práce vestoje, který je třeba zvážit, jsou důsledná opatření proti přetížení kolen nebo celých nohou. Například dlouhodobé stání v elegantních dámských lodičkách bude sice na pohled efektní, ale svému zdraví tím radost neuděláte. Obecné doporučení je, že při stání byste měli mít kolena uvolněná a mírně pokrčená. Poohlédněte se také po pohodlné podložce pro stání, která se často vyrábí jako doplněk ke stolu. A rozhodně při stání noste pohodlnou podpůrnou obuv (a rozhodně ne boty na vysokém podpatku).

Podložka AlzaErgo Standing Mat 100

Podložka AlzaErgo Standing Mat 100 je vyrobena z vysoce kvalitní pogumované PU pěny, díky čemuž poskytuje optimální rovnováhu mezi odpružením a oporou nohou. Používáním podložky odlehčíte nejen kloubům, ale vylepšíte i ergonomii těla a podpoříte prokrvení svalů – předejdete tak únavě a bolesti nohou a celého těla při dlouhodobém stání. Tuto ergonomickou podložku využijete např. v kanceláři, průmyslových provozech, obchodech či zdravotnických zařízeních.

Shrnutí a doporučení pro práci vestoje

Jednoznačným trendem v práci na počítači je střídání sezení a stání. Je v principu jasné, že polohovatelný stůl s elektricky nastavitelnou výškou má vyšší pořizovací náklady, ale zejména pro zaměstnavatele by nemělo být nic důležitějšího než zdraví a pohoda zaměstnanců. Než se však pustíte do rekonstrukce kanceláře, je dobré si vyzkoušet práci na počítači vestoje. Pokud nemáte přístup do coworkingového centra, kde jsou polohovatelné stoly běžné, můžete si doma vytvořit provizorní stůl. Klidně jen z krabic nebo knížek.

Pokud zůstanete u klasického sezení u počítače, nezapomínejte, že už dvě hodiny denně jsou škodlivé pro tělo a sedavou práci je třeba pravidelně přerušovat – například chozením na schůzky, konverzací s kolegy v kuchyňce nebo neformálním jednáním v pohybu, jako je například procházka v parku. Tato cvičení přinášejí novou inspiraci i nové nápady.

A jaké polohovací stoly pořídit? Skvělý poměr ceny a výkonu mají polohovací stoly AlzaErgo. Pokud si o polohovacích stolech chcete přečíst více, pak na již zmíněné Alze najdete podrobný článek.

A náš závěrečný tip: polohovací stůl se skvěle doplňuje s bezdrátovými sluchátky. Získáte tak možnost se během porady procházet po kanceláři. Pokud vaše kancelář není k procházkám vhodná, pak nezoufejte – existují chodicí pásy, které jsou právě pro standing office přizpůsobené.