Hygienická koupelna. Jak jí co nejlépe docílit?

Koupelna slouží k očistě těla a sama by tak měla být čistým prostorem bez bakterií. V mnoha domácnostech se však pro dosažení tohoto efektu používá zbytečně nadměrné množství chemických prostředků, které nejen, že nejsou ekologické, ale podle některých odborných studií mají i nepříznivý vliv na lidský organismus. Negativní důsledky čisticích prostředků však můžeme eliminovat už jen tím, jak si koupelnu zařídíme.

Hygieničtější je mít ve sprchovém koutě pouze sprchový žlábek a jednoduchou zástěnu ze skla než složitě profilovaný sprchový komplet s vaničkou. Stejně tak splachování toalet se dá zařídit jako bezdotykové – v dnešní době existuje mnoho typů ovládacích desek, které pracují na základě bezdotykových čidel.

Hygienická koupelna s ovládáním bez dotyku

Ačkoli si takový typ ovládání řada lidí spojuje především s veřejným sektorem, výrobci nabízejí celou řadu ovládacích desek s vytříbeným designem, které mohou být ozdobou každé koupelny.

Společnost Viega má ve svém portfoliu hned několik typů ovládacích desek z bezpečnostního skla ve světlých i tmavých odstínech, z nerezu nebo plastu. Senzitivní ovládací desky Visign for More působí velmi uhlazeným, decentním dojmem naleštěné skleněné plochy, ovládací deska Visign for Style naopak poutá pozornost svým potiskem připomínajícím pixelový mrak.

Jde nejen o inovativní designový prvek, ale decentně zářící světlo slouží rovněž pro orientaci ve tmě. Jeho princip je stejný jako u laku známého z hodinářského průmyslu, který se dokáže sám nabít pomocí denního nebo umělého světla. Příjemným bonusem u senzitivního ovládání je i absence otisků prstů – hygienická koupelna vypadá vždy perfektně.

Funkce Viega Hygiene+

Zmíněné ovládací desky mají navíc ještě jednu výjimečnou funkci, která udržuje v koupelně hygienický standard – funkci Viega Hygiene+. Princip spočívá v tom, že ovládací deska dokáže sama spustit splachovací proces v předem nadefinovaných intervalech a množstvích.

V situacích, kdy není toaleta používána pravidelně – může se jednat např. o hygienická zařízení u pokoje pro hosty nebo byt, kde netrávíme všechny dny v týdnu – dochází ke stagnaci vody v potrubním systému, což vytváří podmínky pro vznik a rozmnožení bakterií. Instalací a užíváním senzitivních ovládacích desek pro toalety a pisoáry lze tomuto riziku předejít. Před uvedením do provozu se provede volba intervalu splachování v rozmezí jedné hodiny až tří dnů a množství vody, která má potrubím protéct. Dál vše řídí elektronika.

Neviditelný pomocník

Další vychytávkou pro větší komfort a hygienu je bezesporu i dezinfekční tableta umístěná přímo ve splachovací nádržce. Ta už má sama o sobě čisticí účinek, a navíc eliminuje použití dalších prostředků, včetně nevzhledných plastových oplachovačů v míse toalety, u kterých se také snadno shromažďují a množí bakterie. Tableta se postupně uvolňuje do vody určené ke splachování.

V kombinaci s ovládacím tlačítkem Visignfor Style 10 nabízí Viega také rám s vhazovací komorou pro tablety, instalovaný za ovládací desku. Vše je tak skryto za stěnou. Při vkládání nové tablety jednoduše zatáhnete ovládací desku dopředu a odklopíte ji, vložíte čisticí tabletu, ovládací desku následně zase nasadíte – a hotovo.

Při odklopení je deska z obou stran fixována kyvnými rameny a instalované magnety poté zajistí, aby ovládací deska při každém nasazování zaklapla zpět do správné polohy. Magnetická síla je navržena tak, aby pro dospělé byla obsluha snadná, ale pro malé děti z bezpečnostních důvodů příliš obtížná.