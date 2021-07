Hurá k vodě

Letos řada z nás zůstala na dovolenou raději doma. To však neznamená, že si nemůžeme dopřát atmosféru jako vystřiženou z pláží oblíbených přímořských letovisek. Chce to jen trochu fantazie a správné vybavení!

Vyrážíme na koupaliště…

...anebo k jezeru či řece. Je jen na vás, kde strávíte pohodové osvěžující chvíle. V každém případě budete potřebovat pár věcí, aby byla pohoda dokonalá. V první řadě je to pořádně velká plážová taška, kam se vám vejde vše potřebné, abyste nemuseli kráčet po břehu ověšení igelitkami.



S motivem palmových listů a přírodními prvky u vody nikdy nešlápnete vedle. | foto: Shutterstock.com

Co do ní? Plážová podložka zajistí komfortní poležení. Měla by být příjemně měkká a zároveň nezabírat ve složeném stavu příliš místa. Dále do tašky nezapomeňte přibalit velkorysou osušku, do které se hezky celí zabalíte. Proč? No jistě to znáte – vylézáte z vody a zrovna připluje tmavý mrak.



Plážová osuška by měla být hlavně praktická. Z materiálu, který dobře saje vodu. | foto: Möbelix

Když vás u vody přepadne nuda, chce to nějakou vzpruhu. Nestyďte se a vraťte se klidně do dětských let se zábavnými nafukovacími „kamarády“. Hitem letošního roku je jednoznačně plameňák!



Veselé „nafukovačky“ ve vás opět probudí dítě a zvednou vám náladu. | foto: Möbelix

A nakonec tu máme pitný režim. I u vody je třeba doplňovat tekutiny a není nic horšího než pít teplou limonádu (nebo dokonce pivo). Jistě tedy oceníte praktické termotašky, do nichž můžete každému sbalit jeho oblíbený nápoj.



Párty u bazénu

Máte doma bazén? Tak to se vám v tom horku asi nebude nikam chtít, když „sedíte přímo u zdroje“. Jen tak se šplíchat ve vlastním je fajn, ale léto (a obzvlášť tohle) si žádá něco mimořádného. Co takhle pořádná bazénová párty?! Pozvěte pár přátel, o nichž víte, že nezkazí žádnou legraci, namíchejte si pár chutných drinků a zábava může začít.

Nabídněte svým hostům míchané nápoje a domácí limonády ze stylových pohárů. | foto: Möbelix

Ještě, než se náležitě posilníte, uspořádejte však bitvu na nafukovacích matracích. Určitě se při tom pěkně odvážete, tak ať se nikdo neutopí! Potrpíte-li si na dokonalý dojem, nezapomeňte kolem bazénu rozvěsit barevné balónky. A světelné řetězy, díky nimž dostane večírek po setmění ty správné „grády“. Můžete rovněž zvolit tematické dekorace a doplňky, třeba s tropickými motivy.



V blízkosti bazénu rozprostřete piknikové deky a pohodlné sedáky, ať je vždy kam si sednout se sklenkou nebo kelímkem v ruce. Jako občerstvení se budou skvěle hodit svěží jednohubky a sendviče se zeleninou, ovocné saláty a samozřejmě zmrzlina!