Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Hubení sršňů a likvidace sršního hnízda svépomocí? Daniel Gaňo radí

Komerční sdělení
Likvidace sršňů svépomocí je každoročně příčinou desítek hospitalizací v ČR. Sršeň vstřikuje násobně víc jedu než vosa, jeho bodnutí je extrémně bolestivé a u alergiků může vyvolat anafylaktický šok. Odborník z Deratizace Global Daniel Gaňo radí, co dělat při nálezu hnízda.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Hubení sršňů a likvidace sršního hnízda svépomocí? Daniel Gaňo radí | foto: Daniel Gaňo

V Česku začíná sezona sršňů — od května do října zakládají sršni nová hnízda v podstřeších, dutinách stěn, ptačích budkách i na půdách. Specializované firmy hlásí první výjezdy a varují: likvidace sršňů svépomocí nezřídka končí pohotovostí. Sršeň je na rozdíl od běžné vosy podstatně agresivnější obhájce svého teritoria a útočí už při ohrožení několika metrů od hnízda.

Rozdíly mezi vosou, včelou a sršní začínají u jedu

Sršeň, vosa a včela mají odlišnou biologii i různé chemické složení jedu. Jed vosy (rod Vespula) obsahuje peptidy ze skupiny vespakininů — bradykininových analogů, které způsobují palčivou bolest a zánětlivou reakci. Včelí jed, souhrnně označovaný jako apitoxin, je z přibližně poloviny tvořen melittinem — látkou, která narušuje buněčné membrány a vyvolává intenzivní místní reakci. Sršní jed (rod Vespa) se vyznačuje výjimečně vysokou koncentrací acetylcholinu (až 5 % objemu), neurotransmiteru, který zesiluje vnímání bolesti, a vedle něj obsahuje mastoparany a kininy. Bodnutí sršněm je proto extrémně bolestivé i pro člověka, který není alergik. Sršeň navíc dokáže bodnout opakovaně — na rozdíl od včely o žihadlo nepřichází. Postup likvidace sršního hnízda je proto principiálně jiný než zásah proti vosímu nebo včelímu roji.

Hubení sršňů a likvidace sršního hnízda svépomocí? Daniel Gaňo radí

Bodnutí sršněm má jasný zdravotní rozměr

Zdravotní dopady, které lidé při likvidaci sršňů často podceňují, mají několik úrovní. Vosí, včelí i sršní jed obsahují vazoaktivní látky (histamin, serotonin, kininy), které způsobují otok, zarudnutí, bolest a tlak v bodnutém místě. U zdravého člověka jedno bodnutí obvykle není život ohrožující. Bodnutí do oblasti krku, jazyka nebo úst ale může vyvolat otok dýchacích cest a dušení i u nealergika. Bodnutí dvaceti a více sršňů najednou pak může způsobit toxickou reakci s rozpadem svalů (rabdomyolýzou), selháním ledvin nebo poruchami srdečního rytmu — přesně to je scénář, který typicky nastává při amatérském útoku na hnízdo.

Likvidace sršního hnízda svépomocí: pro alergiky životu nebezpečná

U alergiků na hmyzí jed je situace ještě závažnější. Podle epidemiologických dat trpí přecitlivělostí na jed blanokřídlých přibližně 1–5 % populace, a u nich může i jediné bodnutí spustit anafylaktický šok — rychlou systémovou reakci s kopřivkou, otokem, dušností, poklesem tlaku a ztrátou vědomí. Bez okamžitého podání adrenalinu může skončit smrtí během minut. Alergici by měli mít k dispozici pohotovostní adrenalinové pero a v žádném případě by neměli hnízdo likvidovat sami. Více informací o rizicích a postupu při nálezu hnízda najdou čtenáři v článku o likvidaci sršního hnízda na stránkách deratizace-global.cz.

Proč likvidace sršního hnízda svépomocí selhává

Likvidace sršního hnízda svépomocí má několik typických scénářů, které končí v nemocnici. Klasický sprej na hmyz z drogerie sršně nezneškodní okamžitě — pouze je podráždí a ti zaútočí na rušitele. Pokus o stržení hnízda v noci s baterkou láká sršně přímo na světlo. Zalití hnízda vodou nebo hořlavinou je hazardní i z hlediska požáru. Sršeň se navíc dokáže orientovat podle feromonů i v případě, že je hnízdo poškozené, a kolonie umí přivolat posily z okolí. Ochranný oděv pro člověka bez specializace často nestačí — sršeň propíchne běžnou textilii i tenčí kožešinu.

Hubení sršňů a likvidace sršního hnízda svépomocí? Daniel Gaňo radí

Profesionální likvidace sršního hnízda probíhá ve dvou krocích

Profesionální likvidace sršního hnízda probíhá dvoustupňově. Nejprve se přímo do vstupního otvoru aplikuje insekticidní zásyp nebo postřik s rychlým knock-down účinkem, vždy v plné ochranné výbavě (protibodavý oblek, lícnicový respirátor, rukavice). Po vyhubení kolonie technik hnízdo odstraní a místo ošetří, aby se v něm nezahnízdily další roje. Cena bytového zásahu začíná řádově na 2 500 Kč plus doprava, sezonně bývá dostupná pohotovostní služba s dojezdem do 24 hodin. Více o postupu, použitých přípravcích a pokrytých lokalitách najdete na našich stránkách.

Nejčtenější

Češi ukazují ostrov tak, jak ho běžný turista nezažije

Komerční sdělení
Jedno ráno na Bali jim změnilo život. Poznejte proč

Na Bali původně nepřijeli stavět resort. Přijeli se nadechnout. Na chvíli utéct z uspěchané Evropy, vypnout hlavu a zažít ostrov, o kterém slyšeli vyprávět tak poutavě, že ho prostě museli vidět na...

Díky Bosch eBike Systems se elektrokola mění v počítače na kolech

Komerční sdělení
Před jízdou si pohodlně v aplikaci nastavíte vše co potřebujete

Už to dávno není jen hop na kolo a jedu. Moment, máte aktualizovanou aplikaci? A co software v samotném eBiku – ten je up to date? Tradiční cyklisty to možná zarazí, ale uživatelé moderních...

Druhé kolo jako šance na střední školu, co naučí uspět i žít.

Komerční sdělení
Druhé kolo jako šance na střední školu, co naučí uspět i žít.

Druhé kolo přijímaček na střední školy nemusí znamenat, že žáci berou jen to, co zbylo. Někdy se právě teď objeví možnost, kterou v prvním kole vůbec neměli.

LG spouští Letní TV Cashback: zpět až 100 000 Kč na váš účet

Komerční sdělení
LG spouští Letní TV Cashback: zpět až 100 000 Kč na váš účet

Společnost LG Electronics vyhlásila Letní TV Cashback. Akci, která zákazníkům vrátí část kupní ceny nového televizoru přímo na účet. Akce trvá od 22. května do 19. července 2026 a v závislosti na...

Investice do plynovodů pokračují. GasNet plánuje 580 klíčových staveb

Komerční sdělení
Investice do plynovodů pokračují. GasNet plánuje 580 klíčových staveb

Největší distributor plynu v Česku dál posiluje bezpečnost a spolehlivost dodávek plynu. Letos investuje do obnovy a modernizace plynárenské distribuční sítě minimálně 6 miliard Kč. Během stavební...

Hubení sršňů a likvidace sršního hnízda svépomocí? Daniel Gaňo radí

Komerční sdělení
Hubení sršňů a likvidace sršního hnízda svépomocí? Daniel Gaňo radí

Likvidace sršňů svépomocí je každoročně příčinou desítek hospitalizací v ČR. Sršeň vstřikuje násobně víc jedu než vosa, jeho bodnutí je extrémně bolestivé a u alergiků může vyvolat anafylaktický šok....

27. května 2026

Gebrüder Weiss posouvá logistiku na vyšší úroveň

Komerční sdělení

V logistice dnes rozhodují hodiny. A právě rychlost, spolehlivost a maximální kontrola nad zásilkami patří mezi klíčové pilíře celoevropského standardu pro přepravu sběrných a kusových zásilek...

27. května 2026

Rychlejší doručení z Brna na Slovensko, do Polska, Rakouska a dál.

Komerční sdělení

V logistice dnes rozhodují hodiny. A právě rychlost, spolehlivost a maximální kontrola nad zásilkami patří mezi klíčové pilíře celoevropského standardu pro přepravu sběrných a kusových zásilek...

27. května 2026

Rychlejší doručení z Hradce na Slovensko, do Maďarska a na Balkán.

Komerční sdělení

V logistice dnes rozhodují hodiny. A právě rychlost, spolehlivost a maximální kontrola nad zásilkami patří mezi klíčové pilíře celoevropského standardu pro přepravu sběrných a kusových zásilek...

27. května 2026

Startuje další ročník vzdělávacího programu Seeds for the Future

Komerční sdělení
Startuje další ročník vzdělávacího programu Seeds for the Future

Huawei oznamuje spuštění dalšího ročníku globálního vzdělávacího programu Seeds for the Future. Studenti z České i Slovenské republiky mají jedinečnou příležitost zapojit se do inovativních projektů...

27. května 2026

Moderní střechy LINEDEK – chytré řešení pro váš domov

Komerční sdělení

Moderní plechová střešní krytina LINEDEK je vyráběna z pozinkovaného nebo hliníkového lakovaného plechu. Díky systému do sebe zapadajících zámků (tzv. klik systém) vzhledově připomíná klasickou...

26. května 2026

LG spouští Letní TV Cashback: zpět až 100 000 Kč na váš účet

Komerční sdělení
LG spouští Letní TV Cashback: zpět až 100 000 Kč na váš účet

Společnost LG Electronics vyhlásila Letní TV Cashback. Akci, která zákazníkům vrátí část kupní ceny nového televizoru přímo na účet. Akce trvá od 22. května do 19. července 2026 a v závislosti na...

26. května 2026

Středověký festival vypukne u jezera Milada

Komerční sdělení

Přijďte si užít středověký festival, připomínající kulatá výročí dvou významných bitev, které se odehrály kousek od Ústí na Labem – 900 let od Bitvy u Chlumce a 600 let od Bitvy u Ústí nad Labem...

26. května 2026

Servis oken není prodej hrnců. Rozhodovat má diagnostika

Komerční sdělení

Servis oken a dveří není předváděcí akce ani rychlý obchodní scénář. Zákazník má vědět, co je na jeho oknech skutečně špatně, proč se navrhuje konkrétní zásah a jaký výsledek může očekávat

26. května 2026

1 000 dovolených za 100 000 korun: Sportka rozjíždí léto ve velkém

Komerční sdělení
Sportka rozdává tisíc dovolených

Léto se blíží a s ním i otázka, kam letos vyrazit. Někdo má jasno, jiný teprve hledá inspiraci. Letos se ale může obyčejné plánování změnit v něco mnohem zajímavějšího – třeba v dovolenou za sto...

26. května 2026

Fotograf J. Sudek v Galerii Kinský v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí

Komerční sdělení
Fotograf J. Sudek v Galerii Kinský v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí

Výstava FOTOGRAF Josef Sudek / 22. 5. – 1. 11. 2026 / Galerie Kinský v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí

26. května 2026

Dny Fajne rodiny 2026 v Ostravě nabídnou rekordních 116 akcí

Komerční sdělení

Od 15. května do 21. června 2026 ožívá Ostrava již posedmé Dny Fajne rodiny. Letošní ročník je dosud nejrozsáhlejší – do programu se zapojuje více než 60 organizací, které pro rodiny napříč městem...

25. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.