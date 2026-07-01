Hliníková pergola na zahradu i terasu: Česká kvalita na celý život

Objevte pergolu, která se přizpůsobí vašemu životnímu stylu
Léto je v plném proudu a život se přesunul na čerstvý vzduch. Ať už si chcete užít klidné víkendové snídaně s rodinou, nebo večerní grilování s přáteli, spoléhat se jen na přízeň počasí se nevyplácí. Zvlášť když tropická vedra často střídají nečekané letní bouřky. Řešením, které vaší nemovitosti dodá moderní architektonický styl a vám absolutní komfort za každé situace, jsou špičkové hliníkové pergoly.
Trh je dnes přesycený levnými pergolami z dovozu. Na fotkách vypadají všechny podobně, ale rozdíl poznáte při první letní bouřce nebo zimní sněhové nadílce. Značka Alaris proto jde už 27 let jinou cestou. Veškerou stínicí techniku vyrábí přímo v České republice. Ví totiž, že spolehlivá pergola na zahradu není spotřební zboží na jednu sezónu, ale prémiová investice, která s vámi musí bezpečně vydržet desítky let.
Proč u moderních domů vítězí poctivý hliník?
Dřevo vyžaduje pravidelnou péči. Levné kovy zase reznou a jejich tenké profily se kroutí. Masivní konstrukce z extrudovaného hliníku jsou oproti tomu naprosto bezúdržbové. Díky prémiovému lakování barva nebledne ani po letech na prudkém slunci. Statika kvalitních systémů je navíc nekompromisně dimenzovaná na české zimy, což dokládají i kompletní statická posouzení. Nemusíte se tak bát ani nečekaných přívalů sněhu. Bioklimatická pergola od Alarisu totiž unese až 120 kilogramů na m².
Bioklimatická pergola: Staňte se pánem počasí
Největším hitem současné architektury je bioklimatická pergola. Její střecha je tvořena chytrými naklápěcími lamelami. Když je letní dusno, lamely jednoduše pootevřete. Přirozeně odvětrají horký vzduch a na terase vytvoří příjemný chládek. Začne nečekaně pršet? Jedním stisknutím ovladače lamely zaklapnete a získáte nepropustnou střechu. Integrované LED osvětlení se pak postará o skvělou atmosféru i po setmění. V Alarisu navrhují vše přesně na milimetr – žádné typizované velikosti, ale elegantní řešení na míru vašemu prostoru.
Zimní zahrada, nebo otevřená terasa?
Můžete mít obojí Díky modulární koncepci nemusíte dělat kompromisy. Vaše nová pergola na terasu může být rovnou, nebo s odstupem času, doplněna o boční screenové rolety proti nízkému slunci, ostrému větru i zvědavým pohledům. Pro ty, kteří chtějí prostor využívat celoročně, nabízí Alaris elegantní posuvné zasklení a unikátní izolační Winter Packet. Z obyčejné terasy tak mrknutím oka vytvoříte chráněnou zimní zahradu.
Krok za krokem k vaší vysněné terase
Nenechávejte své plány jen na papíře. V Alarisu se o vás postarají od prvotního bezplatného zaměření přes výrobu až po čistou a rychlou montáž. Po odjezdu techniků vám na zahradě nezůstane staveniště, ale hotová oáza klidu. Zachraňte letošní sezónu a prodlužte si chvíle venku až do pozdního podzimu. Udělejte ze své terasy ten nejoblíbenější pokoj v domě. Zarezervujte si bezplatnou konzultaci a kalkulaci na míru ještě dnes. O zbytek se postará my.