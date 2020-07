Hledáte skvělá designová kamna, která zahřejí? Poradíme vám s výběrem!

My vám poradíme, jak vybrat skvělá designová kamna, která do vašeho domova skvěle zapadnou, a navíc vás i zahřejí.

Když se řekne domov

Domov je místo, kam se každý den vracíme. Místo, kde se můžeme smát i plakat. Místo, kde na nás čekají ti, co nás mají rádi. To všechno tvoří pověstné „teplo domova“. Aby ale bylo kompletní a doslovné, neměl by doma chybět zdroj tepla. Ideálně takový, který vás zahřeje už při pouhém pohledu. Co třeba krbová kamna?

Krbová kamna se hodí do každého obydlí

Ať už si chcete jen přitopit v jedné místnosti, nebo chcete prohřát celou domácnost, krbová kamna jsou tou správnou volbou.

Provozní náklady krbových kamen jsou o poznání nižší než při vytápění elektřinou nebo plynem. Každé místnosti dodají úplně jiný rozměr.

než při vytápění elektřinou nebo plynem. Každé místnosti dodají úplně jiný rozměr.

Domov promění ve skutečný domov.

Jak krbová kamna správně vybrat?

Možná byste si ta krbová kamna i pořídili, nevíte ale jak. Na trhu jich je spousta, která jsou ta pravá? Na co si dát při jejich výběru pozor a podle čeho je vlastně vybrat? Pojďme si na to trošičku posvítit.

Nevybírejte jen podle designu . Je sice důležitý, ale rozhodně nepatří na první místo.

Ujasněte si, čím v kamnech chcete topit. Dřevem nebo dřevěnými peletkami? Dřevo je levnější, peletky jsou zase ekologičtější, odpadne vám i starost se štípáním dřeva a neustálým přikládáním.

Hledáte klasická krbová kamna, nebo chcete kamna s výměníkem, která vytopí celý byt a ohřejí i vodu?

Rozhodující je výkon. Nepořizujte si kamna s příliš velkým výkonem, který neodpovídá tepelným ztrátám místnosti. Museli byste je „přiškrcovat" na menší výkon a tím by došlo k nedokonalému spalování. To by mělo za následek zvýšený obsah CO ve spalinách. Dvířka by byla neustále špinavá, v kouřovodech by se usazovaly zplodiny. O nehospodárnosti nemluvě.

Výkon kamen ovlivňuje i terciární spalování. To využívá vzduchu, který vede podél spalovací komory v kanálkách. Tam se taky zahřeje na vysokou teplotu, výsledkem je kvalitnější spalování.

ovlivňuje i terciární spalování. To využívá vzduchu, který vede podél spalovací komory v kanálkách. Tam se taky zahřeje na vysokou teplotu, výsledkem je kvalitnější spalování. Zejména do nově zrekonstruovaných domů a nízkoenergetických a pasivních staveb jsou ideální krbová kamna s externím přívodem vzduchu. Kamna pak nebudou k hoření spotřebovávat vzduch, který vy doma dýcháte.



Víte, že důležitý je také správný komín? Když kamna napojíte na malý průměr komínu, vytvoří se nedostatečný tah a vy si při každém přiložení do kamen zakouříte celý byt.



Ať už se rozhodnete pro kachlová krbová kamna, kamna s výměníkem, nebo kamna 21.století na pelety, která si umí samy přiložit, určitě nešlápnete vedle a doma si vytvoříte příjemnou atmosféru a skutečné „teplo domova“. Jen si nezapomeňte nechat od odborníka vypočítat potřebný výkon kamen.