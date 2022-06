Hledáte řešení pro horní skříňky? Našli jste – systém výklopů AVENTOS

Systém výklopů AVENTOS přináší do horních skříněk vysoký komfort pohybu. Čelo se pohybuje směrem nahoru, tedy ven z pracovního prostoru. Snadno tak dosáhnete na obsah skříňky a nehrozí vám, že byste se uhodili do hlavy. Navíc hravě otevřete i velké a těžké výklopy. Díky rozmanitosti provedení můžete tyto promyšlené systémy výklopů využít nejen do kuchyně, ale i do koupelny, obývacího pokoje, dílny nebo kamkoliv vás jen napadne.

AVENTOS pro každé vaše řešení

AVENTOS HF: Systém kování pro vysoká dvoudílná čela v horní skříňce. Při vaření tak mohou zůstat otevřené i velké výklopy.

AVENTOS HS: Vhodné pro velká jednodílná čela v horní skříňce – naklánějí se přes korpus a vy máte komfortní přístup až do vnitřku skříňky.

AVENTOS HL: Malé jednodílné čelo se s tímto řešením výklopů paralelně zvedá nahoru. Výklop se pohybuje mimo rozsah vašeho pohybu a může tak zůstat při vaření otevřený. Jedná se o optimální řešení vysokých potravinových skříní a horních skříněk s čílky nad nimi.

AVENTOS HK top: Pyšní se kompaktní konstrukcí a spoustou integrovaných funkcí. Perfektní volba pro nábytek, u kterého záleží na každém detailu.

AVENTOS HK-S: Pro malá čílka ve vysoké skříni a v horní skříňce. S tímto kováním na výklopy optimálně využijete úložný prostor třeba nad lednicí nebo potravinovou skříní.

AVENTOS HK-XS: Řešení pro malé výklopy ve vysoké skříni a v horní skříňce. Vyniká úzkou konstrukcí, se kterou pohodlně vybavíte i korpusy s malou světlou hloubkou. Pro větší a těžší čela můžete instalovat symetrický zdvihač na obou stranách korpusu.

Nadčasové a perfektně promyšlené

Jaká bude móda kuchyňského nábytku třeba za dvacet let? Určitě budou stále IN ergonomické výklopy bez úchytek! Doplňte výklopy AVENTOS o elektrickou podporu otvírání a získáte ještě větší komfort. Stačí jen na výklop lehce ťuknout a SERVO-DRIVE jej hned otevře. S BLUMOTION se pak zase měkce a tiše zavře.

Nadstandardní záruka na prvotřídní systém výklopů AVENTOS

Výrobce Blum každé kování podrobuje náročným zkouškám. Právě výklop AVENTOS se otevře a zavře až 80 000krát, než je společnost Blum skutečně přesvědčená o jeho kvalitě. Proto se vám nebojí nabídnout nadstandardní záruku 5 let na všechny elektrické konstrukční díly a součástky. A na mechanické části kování poskytuje dokonce záruku doživotní!

Na komplexní a vysokou kvalitu sází společnost Blum od materiálu po konstrukci až po uvedení do provozu. Spolehnout se můžete na vysoce jakostní a odolné materiály, precizní zpracování a na rychlou a jednoduchou montáž.