Kdy se hodí náhradní elektrické zdroje pro čerpadla ústředního topení

V současné době je všeobecným trendem tepelná pohoda ve všech místnostech obytných domů i za třeskutých mrazů venku. Proto se běžně montují do domů i chalup ústřední topení, sestávající se z kotle nebo krbu, oběhového čerpadla a radiátorů.

Elektřina je drahá, plyn je o něco levnější, ale není všude dostupný, a tak se ve většině domů topí tuhými palivy. Aby ústřední topení dobře fungovalo, musí oběhové čerpadlo rozvádět teplou vodu z kotle do radiátorů.

Výpadek elektřiny nesmí oběhové čerpadlo zastavit

Výpadek elektrické sítě, který je hlavně na venkově dost častý, nesmí zastavit oběhové čerpadlo. Voda by v topení přestala kolovat a teplo z kotle by přestalo být odváděno do radiátorů. Tím by se voda v kotli začala vařit, měnit v páru a kotel plný žhavého paliva by se zničil. Totéž platí i pro krby s teplovodním výměníkem.

Tomu se dá předejít několika způsoby. První je, že budete po dobu topení stále doma a při výpadku elektrické sítě kotel uhasíte. Druhý způsob je dochlazovací smyčka, která kotel dochladí z vodovodu. Máte-li však domácí vodárnu, při výpadku elektrické sítě nepůjde také, takže opět kotel zničíte. Je-li vodovod z vodovodního řádu, smyčka kotel dochladí, ale topíte do kanálu a ne do radiátorů.

Jediné a nejlepší řešení je použít náhradní neboli záložní elektrický zdroj, který vám umožní i po dobu výpadku elektrické sítě bez problému dál topit.

Náhradní elektrické zdroje od specialistů

Firma Ing. Ptáček-Elektro, s.r.o. vyrábí tyto náhradní elektrické zdroje už od roku 1995 a má s nimi velké zkušenosti. V současnosti nabízí automatické náhradní zdroje NZ UNI a NZ 500.

NZ UNI je univerzální náhradní zdroj pro oběhová čerpadla až do výkonu 150 W. Obsahuje termostat, který umožní automaticky zapínat čerpadlo v závislosti na teplotě vody v kotli. Je vyráběn v provedení stolním nebo závěsném, s vnější nebo vnitřní baterií.

NZ 500 je náhradní zdroj o výkonu až 300 W, který je vhodný pro větší budovy, kde je více čerpadel, na přání je též dodáván s jedním nebo více termostaty a v provedení stolním nebo závěsném.

A můžete v klidu topit.