Grilovací sezóna začíná. Připravte se na ni včas

S grilem Vulcanus a Big Green Egg pro vás bude grilování hračka

Výběr vhodného grilu se rozhodně vyplatí pořádně promyslet. Přece jen se jedná o vybavení, které by vám mělo sloužit dlouhou dobu. Proto je ideální sáhnout po kvalitním kousku, který vám bude vyhovovat a zároveň hravě ustojí i časté používání. Současný trh je však plný nejrůznějších značek a modelů. Jaký z nich vybrat? Máme pro vás hned dva tipy.

Skvělou volbou je gril Vulcanus, který lze navíc jednoduše proměnit na otevřené ohniště. Jedná se o čtvercový gril se dvěma tepelnými zónami, přičemž v tomto grilu lze topit tvrdým dřevem nebo dřevěným uhlím. Gril se pyšní roštem se dvěma výškovými stupni a adaptérem pro kotlík. Nechybí ani systém odvodu mastnoty pro zdravější grilování.

Druhou skvělou variantou je gril Big Green Egg. Je zhotoven z mimořádně kvalitní keramiky a pyšní se skvělými výhřevnými vlastnostmi. Kromě grilování v něm přitom můžete i péct, dusit nebo třeba udit. Ke grilu si lze dokoupit množství příslušenství, díky kterému můžete najednou připravovat více pokrmů (například maso, přílohu i zeleninu). Gril přitom své uplatnění najde i v zimním období, kdy v něm můžete připravovat speciální pokrmy, například uzené nebo dlouze tažené maso.

Jak často čistit grilovací vybavení

O gril a ostatní vybavení je pochopitelně třeba se pravidelně starat. Pokud jej zběžně vyčistíte po každém vaření, můžete tak jednoduše prodloužit jeho životnost. Po použití jej pořádně rozpalte, čímž se zbavíte veškerých nečistot i zbytků jídla. Po vychladnutí poté jen snadno vyberete popel, gril otřete a máte hotovo.

Pro čištění mřížky lze využít některý ze speciálních přípravků na čištění grilu. Mnohé grily bývají vybaveny také odkapávací miskou na přebytečný tuk, kterou je vhodné mýt ve vodě a saponátu, případně v myčce nádobí. Nezapomeňte také pravidelně otírat gril z venkovní strany.

Kromě samotného grilu je potřeba se starat o další vybavení, které používáte. Typicky se jedná o nejrůznější grilovací náčiní. Mnohé z nich lze mýt pohodlně v myčce nádobí, případně je můžete zbavit nečistot klasicky ručně.

Svoji péči si zaslouží i krájecí prkénka, která při grilování využijete. U nich je třeba pamatovat na to, že nepatří do myčky nádobí. Čas od času je můžete vydezinfikovat citronovou nebo octovou vodou, obzvláště pokud je používáte pro krájení masa.

Jak vybrat gril, aby ladil s terasou

Při výběru grilu nezapomeňte kromě jiného zohlednit i jeho rozměry, aby se vám do prostranství vešel a zároveň udržoval bezpečný rozestup ode všeho, co by mohlo jeho vlivem vzplanout.

Design grilu by měl navíc ladit se stylem vaší zahrady a zahradního nábytku. Pokud si přitom budete pořizovat zahradní gril v e-shopu SunSystem, oceníte jednu drobnou, ale přitom velmi zásadní vychytávku. V mobilní aplikaci SUNSYSTEM si díky rozšířené realitě můžete vyzkoušet, jak bude gril Vulcanus vypadat právě na vaší terase či zahradě. Jak to funguje?

Mobilní aplikaci si můžete zdarma stáhnout, ať už vlastníte telefon s operačním systémem Android či iOS. Následně si vyberete vybavení, které vás nejvíce zaujme a umožníte aplikaci, aby snímala prostor před fotoaparátem telefonu. Gril Vulcanus se následně ve vizualizaci umístí do vašeho prostoru a vy s ním můžete pohybovat a otáčet s ním, abyste si udělali co nejlepší představu o tom, kde by mohl stát.

Takto jednoduše si vyzkoušíte, jak by gril Vulcanus na vaší zahradě vypadal a budete se moct mnohem lépe rozhodnout. V každém případě doporučujeme neotálet. Současné teploty již stále více vybízí k pohodovému venkovnímu posezení, ke kterému gril zkrátka neodmyslitelně patří.