Grilovací sezona právě začíná

Grilovací sezonu bereme i jako příležitost zazářit v úloze kuchařského mistra a předvést blízkým své kulinářské umění.

Nová sezona je také ideálním časem na doplnění grilovacích pomocníků. Dokonalá grilovačka se prostě bez kvalitního nářadí neobejde. Nářadí nám práci s grilem nejen ulehčí, ale i urychlí. Kromě tradičního příslušenství jako je teploměr, vidlice, obracečky či kleště rozšíříme je o lis na hamburgery, mřížku na ryby, kámen na pizzu anebo pečící stojan na drůbež.

Hlavní zásady grilování

Rad na to, jak úspěšně a přitom zdravě grilovat je mnoho, pokud vynecháme ty, které jsou společné i pro další druhy vaření, nejdůležitější jsou potom tyto:

Pro grilování je klíčová čistota grilu, což platí pro všechny jeho druhy. Čistý gril je dobře fungující gril. Grilovat bychom proto měli na vyčištěném grilu bez nánosů či pozůstatků jídla nebo hořlavého materiálu z minula. Z okolí grilu bychom také měli odstranit veškeré hořlavé materiály a předměty – umístění grilu by mělo být takové, aby nehrozilo, že oheň anebo jiskry z něho zasáhnou nějaký hořlavý předmět.

Důležité je správné podpálení

Používat bychom měli jen kvalitní dřevěné uhlí či brikety a neroztápět je dřevem či papírem, v žádném případě nepoužívat benzín či naftu, ale pouze k roztopení určené podpalovače renomovaných výrobců, jako je tomu například u tradiční značky PE-PO od Severochemy. Ideální jsou podpalovače certifikované přímo pro grilování. Nejefektivnější je pevný podpalovač, u něhož je dobře patrné, že celý vyhořel. Oblíbené a vhodné jsou také podpalovače z dřevité vlny napuštěné voskem. Podpalovač před vložením jídla na gril musí celý vyhořet nebo je třeba jeho nevyhořelý zbytek z grilu odstranit.

K rozpálení je vhodný startér

K rozpalování dřevěného uhlí nebo briket použijme komínkový startér, což je kovový válec s otvory ve spodní polovině s vnitřním roštem a venkovním madlem. Práce s ním je jednoduchá. Nejprve z grilu sejmeme horní grilovací rošt a startovací komín položíme na palivový rošt pod ním. Na rošt pod komínem dáme dvě až tři kostky podpalovače, horní komoru válce naplníme briketami nebo dřevěným uhlím a podpalovací kostky zapálíme bočním otvorem. Výhoda této metody spočívá v tom, že startér zespodu nasává horký vzduch a ten žene přes uhlí, které se tak rozhoří mnohem rychleji a pravidelněji, než když se ihned nasype na palivový rošt.

Dřevěné uhlí dosáhne teploty vhodné pro grilování během asi 15 minut, brikety lisované z dřevěného uhlí potřebují dobu delší, většinou 20 až 30 minut. Brikety dosáhly správné teploty tehdy, když jejich povrch ze všech stran pokrývá jemná vrstva šedého popela a žhnou červeno-oranžově, v případě dřevěného uhlí stačí, když jsou všechny uhlíky žhavé po okrajích. Nyní uhlí nasypeme na palivový rošt anebo do palivových přepážek. Při sypání bychom z bezpečnostních důvodů měli vždy používat tepelně izolované grilovací rukavice. Prázdný startovací komín neodkládáme do trávy nebo na povrch citlivý na žár a vysoké teploty.

Gril je třeba vždy předehřát

Pro správné a zdravé grilování je zapotřebí, abychom gril předehřáli, nejlépe po dobu 10 až 15 minut. Poté je grilovací rošt dostatečně horký, aby se na něm mohla zprudka opéct potravina, kterou chceme grilovat. Rošt se potom navíc snadněji čistí. Silný žár uvolní vše, co se při grilování na roštu přichytilo, a grilovací kartáč to pak snadno odstraní. Teplota by pod poklopem měla zpočátku přesahovat 260 °C. Jakmile dosáhne vrcholu, začne opět klesat a když klesne na požadovaný stupeň podle toho, co hodláme grilovat, můžeme s klidem začít.