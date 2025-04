Grilovací sezona je tu: jaké jsou letošní trendy?

Víte o tom, že grilovat neznamená omezit se jen na marinované plátky masa, nebo klobásy, ale že variabilita moderního grilování je opravdu nekonečně široká? S potřebným vybavením lze na grilu připravit vše – od zeleniny, sýrů, pomalu pečených větších kusů masa, mořských plodů, ryb, omáček polévek či rozmanitých příloh, až po dezerty. Co k takovým gurmánským akcím budete potřebovat?

Plancha kterou nic nepropadne

Letošní sezonu přichází značka Weber s novinkou v podobě planchy nazvané Slate. Název plancha pochází ze španělštiny a znamená „deska“ nebo „plotna“. Stručně řečeno je to grilovací celistvá deska, na které lze skvěle připravovat jídla typu smashed burgerů, grilované zeleniny, mořských plodů, omelet a dalších pokrmů, jejichž kousky by klasickým roštem propadly. Plancha Slate je z porcelánem smaltované litiny a dosahuje teploty přes 260 °C. Rovnoměrně se zahřívá od okraje k okraji, takže se pokrmy připravují stejně bez ohledu na to, kam je na plochu položíte. Vybrat si lze ze dvou velikostí.

Pomalu a dlouho

Prudce pečené steaky jsou určitě skvělé, ale kdo ochutnal maso pečené low&slow metodou, už nemůže jinak. S pomocí pomalého pečení při nízké teplotě se i větší kusy masa typu žeber, kýty, či krkovice vcelku, budou na konci rozpadat, aniž by se maso vysušilo. Perfektní gril pro tuto metodu je Searwood od Weberu. Rozpálí se do 15 minut a peče velmi rovnoměrně v teplotním rozmezí od 80 do 315 °C. Připravovat na něm lze jakýkoliv typ pokrmu, navíc s úžasnou vůní díky peletám, které tvoří směs tvrdých dřev bez jakýchkoliv umělých přísad. A že vám zní mnohahodinové pečení s udržováním ohně na grilu jako moc náročná aktivita? V případě Searwoodu to tak určitě není - pelety na začátku nasypete do postranního zásobníku, kam se jich vejde až 9 kg. Odtud si je zařízení automaticky dávkuje až po dobu 20 hodin. Díky intuitivním ovládacím prvkům a připojení grilu k Wi-fi a Bluetooth je vše opravdu snadné.

Plynový gril na rychlé večeře i velká setkání

Gril na plyn je nejpraktičtějším řešením pro ty, kdo nechtějí před přípravou jídla rozpalovat brikety a zároveň chtějí mít jistotu dobře rozžhaveného grilu, který teplotu drží po celou dobu přípravy pokrmu. Při výběru je dobré si všímat toho, jak vysoké teploty je gril schopný dosáhnout, zda je žár stabilní a zda je rovnoměrný po celé grilovací ploše. Dále kolika hořáky gril disponuje a z jakých materiálů je vyrobený. Bez dostatečné teploty, nebo při jejím kolísání, se bude maso na grilu dusit a neopeče se tak, jak má. Je skvělé, pokud jsou nad hořáky flavorizéry. Nejen, že chrání hořáky od kapajícího tuku a šťáv, ale díky jejich odpařování jídlo získává perfektní chuť a aroma. V tomto případě určitě oceníte patentované aromakolejnice Flavorizer Bars, kterými je vybavena většina plynových grilů Weber.

Dalším důležitým kritériem je odolnost a snadná údržba grilovacího roštu. Perfektním materiálem je ušlechtilá ocel, nebo porcelánem smaltovaná litina – vydrží vám roky a údržba je velmi snadná: po každém grilování stačí ještě za tepla vyčistit doporučeným kartáčem a jednou za čas udělat věští údržbu v podobě omytí vodou a saponátem. Všechna tato kritéria splňuje letos inovovaný gril Weber Spirit – vybrat si lze od nejmenšího s dvěma hořáky, až po čtyřhořákové zařízení s větší grilovací plochou pro větší akce.

Malé, ale výkonné grily na balkony a cestování

Grilování vlastního jídla v rámci výletu, či dovolené je určitě trendem dneška. Stejně jako městské grilování na balkoně, terase či předzahrádce bytu. Určitě to chce kvalitní zařízení, které zaručí bezchybný výsledek, které při převozu nezašpiní kufr vozu a které lze dobře skladovat. Grily Weber řady Q jsou malé, praktické, a přesto ohromně výkonné. Jsou oblíbené pro svou skladnost a snadnou manipulaci. Rychle se rozpálí a vysoký žár umí udržet. Rovnoměrné grilování, které vede ke skvělým výsledkům, zajišťuje vysoce účinný hořák a porcelánem smaltované litinové grilovací rošty. Oproti starším modelům, mají nové grily Q výrazně zvětšený prostor pod poklopem a pojmou tak i větší kusy masa, aniž by ztratily na své kompaktnosti. Vybrat si lze ze tří velikostí grilovací plochy a na výběr jsou modely stolní, s postranními stolky, s kompaktním stojanem, nebo s uzavíratelnou skříňkou.