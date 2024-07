FL Brány – výrobce posuvných bran, branek a plotových polí

Co všechno firma FL Brány nabízí?

Nabídka naší, ryze České firmy, je částečně služba a částečně výrobek. Nabízíme hliníkové brány a ploty, také průmyslové brány do 12m průjezdu. Montáže jsou prováděny skrze naší síť partnerů a zkušených montážníků po celé ČR. Nabízíme to, co bychom si sami koupili – Plot který přetrvá generace za slušnou cenu. Přesně podle rad mojí vedoucí při mojí první brigádě v obchodním řetězci před mnoha lety – co by sis nekoupil, odstraň z pultu… Ani tenkrát netušila, jak to dlouho bude rezonovat mojí obchodní duší….

Proč to tak je, proč máte tak zajímavé ceny?

V jádru je to jednoduché, ale v praxi docela těžko dosažitelné, nám se to však daří. Proto, že jsme z řetězce mezi výrobou a zákazníkem odstranili překupníky – vše, co můžeme si vyrábíme, a prodáváme sami. A cenu netajíme a „nehandlujeme“, dozvíte se jí na našich stránkách www.FLbrány.cz

Proč vybrat produkt právě z hliníku?

Hliník jako konstrukční prvek má tu výhodu, že nezrezne a je lehký. V současnosti už není pravda, že zákonitě musí být hliník dražší než železo. Ekonomicky je z dlouhodobého hlediska plot z hliníku tou nejlevnější variantou. Při nákupu u nás se často vyplatí hliníkový plot už hned v okamžiku pořízení v porovnání s pozinkem/železem je mnohdy levnější. Následná údržba železa se prodraží, to u hliníku nehrozí.

Proč by si měl klient vybrat právě společnost FL Brány?

Pokud bych byl zákazníkem já (a často tak přemýšlím) vybíral bych obezřetně a velký podíl by v mém úsudku hrála výsledná cena, menší pak materiálové složení, to kdo odpovídá za zaměření a montáž a servis a v rámci půl roku termín dodání. Cenu máme fajn, materiálové složení špičkové, a díky širokému zastoupení po celé ČR s našimi spřátelenými montážníky má zákazník jistotu, že zaměření a montáž bude provedena správně a kvalitně. Naše montážní síť zajišťuje kvalitní servis přímo v místě Vašeho bydliště. Dojezd montážníků je obvykle do 50 km. Z toho vyplývá, že si žádný montážník nedovolí pochybit ve svém okolí a práce je provedena v té maximální možné kvalitě. Pokud se spojí náš kvalitní výrobek s kvalitní montáží, je zákazník většinou spokojen. Jako všude i zde existují výjimky, ke kterým se stavíme čelem, a s čistým svědomím mohu říct, že i když se něco pokazilo, nakonec se to dobře vyřešilo. A možná o tom je ten úspěch, který nyní po sedmi letech fungování konečně zažíváme.

Jaká je průměrná životnost Vašich výrobků?

Výrobky, které firma FL brány vyrábí a prodává jsou vyráběny striktně z hliníku a komponenty vyrábíme z nerezu, tudíž je životnost nad rámec života člověka. Samozřejmě také splňujeme náročné Evropské normy na kvalitu a bezpečnost, kterou deklaruje testování od uznávané instituce TUV SUD.

Jak dlouho trvá realizace zakázky u společnosti FL Brány?

Realizace běžně trvá 3-6 týdnů od finální dohody s montážníkem či firmou, která montáž zajišťuje, nebo přímo s investorem. Tento krátký čas realizace je daný tím, že všechny komponenty nutné k výrobě máme zkrátka pod jednou střechou a sami si je vyrábíme v dostatečném množství. Takže se málo kdy budeme vymlouvat na výpadky u dodavatelů či komplikace s dopravou. Pokud se tak stane je odpovědnost přímo na nás a naší logistické nešikovnosti. Naštěstí máme moc šikovné zaměstnance a často nás z těchto občasných krizových situací vytáhnou svým pracovním nasazením.

Co je v současné době trendy v oblasti hliníkových posuvných bran?

Trendy v této oblasti se moc meziročně nemění. Hlavním trendem je pohodlí, bezpečnost a soukromí majitelů domů – posuvné brány ve spojení se současnými technologiemi, jako jsou motory, dálkové ovladače, mobilní aplikace sloužící k otevírání na dálku atd., technologie je dnes součástí našich životů. Mimo to se výška oplocení průměrně pohybuje kolem 150 cm. Přirozená bariéra pozemku je tedy spíše symbolická.

Co se týče designu, trendy jsou žaluzie – neprůhledné skládané profily vytvářející podobu žaluzií viz. naše výplně Office (foto výše. Tyto výplně jsou nejčastěji kupovány v antracitu a jsou nedílnou součástí moderního trendu. Svoje místo mají i tahokovy, z nichž je nejvíce prodávaný typ Storm.

V kurzu je soukromí majitelů pozemku. Musí se však myslet také na průvětrnost oplocení. V našich výrobcích je toto ideálně skloubené s aktuálně platnými normami. Povrchová úprava je řešena pomocí práškových barev v odstínech RAL. U barev je v trendu antracit.

Z širšího pohledu je celý náš plotový systém trendy! Zákazníci mají rádi bezúdržbové věci a tím pádem jsou i komponenty našich bran i jejich konstrukce bezúdržbové. Kombinace hliníková konstrukce a nerezové kování je prostě nejlepší varianta. Poměr ceny a kvality se snažíme mít na co nejlepší úrovni, daří se to, a díky tomu patříme k nejlepším firmám ve svém oboru.

Co by jste rád vzkázal Vašim budoucím zákazníkům?

Chcete-li perfektní plot, který vytrvá generace a bude chloubou Vašeho pozemku, domluvte se s kovářem. Myslím teď opravdu kovářem! Kované brány a ploty jsou, byly a budou honosné a solidní. Chcete-li oplocení, které bude stejně trvalé, moderní, reprezentativní a za férovou cenu, navštivte naše stránky www.flbrany.cz, kde si můžete v mžiku objednat, nemusíte vyplňovat žádné osobní údaje ani nic podobného a dozvíte se okamžitě koncovou cenu.

Pokud jste parta montážníků, a tento článek Vás zaujal natolik, že by jste přemýšleli, o společném podnikání s námi a montovali by jste naše krásné brány a ploty, ozvěte se , šikovných partnerů není nikdy dost.

Plot, život před ním i za ním by měl být pohodový, stejně tak jako jeho nákup, výroba, montáž a servis.