Dveře z Jihlavy míří do Evropy, firma dál roste

Doornite vyváží polovinu své produkce. Proč? A kam?

Český trh se za poslední roky příliš nerozvíjel – stavebnictví bylo v útlumu. Pokud chcete růst, musíte ven. Dnes jsme aktivní na 12 evropských trzích a další přibývají. Kromě Slovenska, kde jsme silní dlouhodobě, se nám velmi daří třeba v Nizozemsku nebo Belgii. Nově jsme loni vstoupili do Bosny a Hercegoviny, letos jednáme o zakázkách v Severní Makedonii. Kromě domácího trhu a střední Evropy tak teď hodně sázíme na náročné trhy Beneluxu a na rozvíjející se trhy Balkánu.

To zní, jako by byl Balkán nový motor růstu...

Přesně tak. Balkánské země jsou dnes dynamické a přístupné, stavebnictví tam roste, což se o českém trhu zatím říct nedá. Pomáhá i dobré jméno českých výrobců a třeba i to, že jsme velmi aktivní v prezentaci naší produkce. Dlouhodobě se účastníme tamních veletrhů, spolupracujeme s ambasádou v Bělehradu. Díky tomu dnes víme, co zákazníci chtějí – vyrábíme ve 13 různých normách, protože každá země má jiná specifika.

Firma zavádí inovace, digitalizaci a automatizaci, která zefektivňuje výrobu. Přesto nepropouští, na svých zaměstnancích si zakládá.

Kde v zahraničí se můžeme s dveřmi z Jihlavy setkat?

V zahraničí nacházejí naše dveře uplatnění především v bytové výstavbě – ať už se jedná o bytové komplexy, nebo zejména o rodinné domy. Jen v loňském roce jsme například do Belgie dodali přes 11 000 dveří, což odpovídá zhruba tisícovce rodinných domů.

Jak si stojíte obchodně?

Loni jsme utržili přes 550 milionů korun, což je meziročně o čtyři procenta víc. Provozní zisk rostl ještě rychleji – o sedm procent. A to v době, kdy se české stavebnictví teprve začíná probouzet. Letos očekáváme další růst – tržby okolo 580 milionů. Bez exportu bychom se na taková čísla nedostali. Do budoucna ale Česku věřím. Doufám, že dojde ke změně nového stavebního zákona a že se díky tomu stavebnictví konečně probere z dlouholeté letargie.

Když zmiňujete české stavebnictví – jak hodnotíte jeho aktuální stav?

Trh se začíná trochu zvedat, což je vidět i na oživení hypoték. Ale celkově je prostředí složité, zejména kvůli extrémní byrokracii kolem povolování staveb. A to má přímý vliv na nedostatek nových bytů. My jsme dodavatel pro řadu developerských projektů – víme tedy z první ruky, jaké komplikace naši zákazníci z řad developmentu každý den řeší.

Kromě dveří, v nichž je Doornite jedničkou na českém trhu, dodává také podlahy a designové panely. Zákazník chce dnes sladěný interiér se vším všudy.

Mluvíte o nedostatku bytů. Jak vnímáte problém dostupného bydlení?

Je to jeden z největších problémů této země. Střední třída dnes na nové bydlení nedosáhne. Přitom třeba v Polsku nebo na Balkáně stojí nové byty polovinu toho, co u nás. Proč? Protože se tam staví. U nás je v hlavním městě v přípravě 130 tisíc bytů, ale ročně se povolí jen zlomek. Na úřadech chybí lidé, digitalizace nefunguje, nový stavební zákon selhal. Je toho hodně, co by nová vláda měla v oboru zlepšit, tak doufám, že se k tomu podstaví aktivně a nečekají nás další čtyři roky stagnace a nic nedělání.

Máte jako výrobce dveří nějaký návrh řešení?

Určitě. Pomohlo by například, kdyby stát skutečně podpořil typovou výstavbu. Existují osvědčené projekty, které lze adaptovat pro jednotlivé obce – jen je potřeba připravit legislativní rámec a dát starostům nástroje. My jako dodavatel jsme připraveni – máme produktovou řadu dveří s nižšími náklady, ale pořád velmi vysokou kvalitou. Ale bez systémové podpory státu krizi bydlení obce samy nevyřeší a určitě tuhle roli nemůže převzít soukromý sektor. Stát tady má nezastupitelnou roli jako ten, kdo tvoří metodiku, která má obcím pomoct se dobře rozhodnout pro efektivní řešení.

Vaše firma hodně mluví o automatizaci. Jste v tom průkopníky?

Inovujeme neustále, bez toho bychom v silné zahraniční konkurenci neobstáli. Ale samozřejmě jsou obory, kde je digitalizace a automatizace dál, třeba automobilový průmysl. Tam ještě nejsme, ale máme našlápnuto. Loni jsme dali 50 milionů korun do nových technologií – 80 procent z toho šlo do zvýšení efektivity výroby. Automatická olepovačka, nový systém odsávání pilin, digitalizace procesů. Zároveň ale automatizace v našem podání neznamená propouštění. Kvalitní lidi si držíme, protože najít nové je na Vysočině s velmi nízkou nezaměstnaností v podstatě nadlidský úkol. Počet našich zaměstnanců v obou našich závodech tak klesá jen přirozeně – odchodem do důchodu. Proto taky sázíme na výchovu mladých. Spolupracujeme se školami v regionu, abychom naši práci ukázali mladým lidem a ti měli zájem k nám přijít.

Jaké jsou cíle pro zbytek letošního roku?

Udržet růst v exportu, upevnit pozice na trzích, kam jsme nově vstoupili, a dál vylepšovat naši nabídku. Připravujeme třeba nové designové kolekce i další expanzi sortimentu pod značkami podlah Floornite nebo designových panelů Wallnite. V naší nabídce totiž nejsou jen dveře, které sami vyrábíme, ale dodáváme také podlahy a akustické panely. Chceme zákazníkům nabídnout možnost na jednom místě pořídit celý interiér a sladit si ho do jednoho dekoru podle nejaktuálnějších trendů.