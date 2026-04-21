Družstevní bydlení může být dostupnou cestou k vlastnímu domovu

„Ceny domů, bytů i pozemků v posledních letech lámou rekordy a pro mnoho lidí je náročné splnit podmínky pro čerpání hypotečního úvěru. Oproti tomu se klient v případě družstevního bydlení zpravidla na začátku zadluží mnohem méně, nemusí také skládat desítky procent ceny bytu z vlastních zdrojů. Družstevní model je čím dál populárnější,“ vysvětluje situaci Ladislav Neuhäuser, místopředseda představenstva ČSOB Stavební spořitelny.
Princip družstevního bydlení je výjimečný v tom, kdo je vlastníkem nemovitosti. Zájemce nekupuje byt přímo do osobního vlastnictví, ale kupuje družstevní podíl, který mu dává právo konkrétní byt dlouhodobě užívat. Vstup do družstva nutně nevyžaduje vysoké úspory předem ani ručení jinou nemovitostí. „Klient obvykle zaplatí členský vklad, ať už z vlastních úspor, nebo třeba pomocí úvěru ze stavebního spoření. Ten je klientsky velmi výhodný, protože nabízí dlouhou splatnost a vysokou nezajištěnou částku. Zbytek ceny pak splácí družstvu formou pravidelných měsíčních splátek. Podmínky jednotlivých družstev se v konkrétních projektech mohou lišit,“ doplňuje Ladislav Neuhäuser.
Ilustrační modelové příklady ukazují, že při družstevním bydlení může být měsíční zatížení nižší než u kombinace hypotéky a dalších úvěrů. Zatímco u hypotečního úvěru je nutné složit deset nebo několik desítek procent ceny z vlastních zdrojů, u úvěru ze stavebního spoření tomu tak není. Pokud má klient ušetřeno, může své úspory použít například na vybavení domácnosti. Konkrétní podmínky se vždy liší podle projektu a financování.
Teprve po splacení je obvykle možné nemovitost převést do osobního vlastnictví. Výhodou družstevního modelu je, že financování výstavby zajišťuje primárně družstvo jako celek. „Případný úvěr si bere celé družstvo, ne jednotlivec, v tom je velký rozdíl. Družstvo má lepší vyjednávací pozici a může dosáhnout na výhodnější podmínky, než jaké by si klient sám dovedl vyjednat,“ popisuje Ladislav Neuhäuser.
Družstevní bydlení není jen individuálním řešením pro domácnosti, ale i nástrojem pro obce a města, jak zvýšit dostupnost bydlení v lokalitě. Subjektu, který vznik družstva iniciuje, což může být například obec, dává poměrně vysokou možnost kontroly nad projektem bez nutnosti velkých finančních výdajů. Bytová družstva pak poskytují bydlení s nižšími vstupními náklady, stabilním nájemným a jistotou užívání, což ocení nejen mladé rodiny, senioři nebo klíčové profese potřebné pro zajištění chodu a rozvoje obce, například pedagogové nebo zdravotníci.
Bytová družstva mohou být jednou z odpovědí na palčivý dlouhodobý problém nedostupnosti bydlení v Česku. Pro mnoho rodin i jednotlivců může družstevní model představovat cestu k vlastnímu domovu.