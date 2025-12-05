Dříve teplo jasnou samozřejmostí, dnes drahou záležitostí

Komerční sdělení
Ještě před pár lety bylo pro většinu z nás teplo v domácnosti samozřejmostí. Stačilo otočit kohoutkem, zapnout kotel a na účtu za energie se to nijak dramaticky neprojevilo. Rok 2025 ale ukazuje, že tato doba definitivně skončila.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Ceny elektřiny i plynu zůstávají vysoké, distributoři upravují tarify a domácnosti se znovu učí přemýšlet o tom, jak topit efektivně.

Stoupající náklady na vytápění zasahují prakticky každou rodinu. Mnozí lidé už pochopili, že největší úsporu nepřinese hledání „nejlevnějšího dodavatele“, ale investice do moderního a úsporného systému vytápění. Ať už jde o tepelné čerpadlo, kondenzační kotel, nebo chytrou regulaci radiátorů, rozhodující je, jak dokáže systém využít energii, kterou platíme – a kolik z ní dokáže proměnit na skutečné teplo v domě.

Rok 2025 tak přináší nový přístup: teplo se stává komoditou, s níž je třeba zacházet rozumně. A právě tady začíná cesta k tomu, jak ušetřit bez kompromisů v pohodlí.

Kolik dnes skutečně stojí teplo?

Mnoho domácností má pocit, že topí stejně jako dřív, ale účty za energie přesto rostou. Důvod je jednoduchý – energie už dávno nezdražují jen kvůli cenám na burze, ale i kvůli poplatkům, distribuci a regulacím, které tvoří stále větší část výsledné ceny.

Zatímco v roce 2020 se průměrná cena elektřiny pro domácnosti pohybovala kolem 3 Kč za kWh, v roce 2025 už běžně přesahuje 5 Kč za kWh (včetně všech poplatků). Plyn se drží v průměru kolem 2,50–3 Kč za kWh, ale i zde platí, že účinnost starších kotlů může být o desítky procent nižší než u moderních kondenzačních.

Zjednodušeně řečeno:

  • Starý plynový kotel s účinností 70 % promrhá skoro třetinu energie, kterou zaplatíte.
  • Moderní kondenzační kotel využije až 98 % energie.
  • Tepelné čerpadlo Daikin dokáže z 1 kWh elektřiny vyrobit 3–4 kWh tepla.

Rozdíly v účinnosti jsou klíčem k pochopení, proč dvě domácnosti s podobnou spotřebou platí úplně jiné částky.

Dnes už nejde o to, čím topíme, ale jak efektivně dokážeme s energií zacházet.

Levné teplo už neexistuje — ale chytře vyřešené topení dokáže náklady snížit o desítky procent bez ztráty komfortu.

Jaké jsou dnes možnosti vytápění

Tepelná čerpadla dnes představují nejúspornější způsob vytápění pro moderní i rekonstruované domy. Dokážou využívat energii z okolního vzduchu, země nebo vody a přeměnit ji na teplo s vysokou účinností. To znamená, že z 1 kWh elektřiny získáte 3–4 kWh tepla. Například jde o modely jako Daikin Altherma.

Plynové kondenzační kotle jsou ideální volbou tam, kde je k dispozici plynová přípojka a majitel hledá spolehlivý, kompaktní a účinný způsob vytápění. Na rozdíl od starších atmosférických kotlů dokážou kondenzační kotle využít teplo, které by běžně odešlo komínem, a díky tomu dosahují účinnosti až 98 %.

Kotle na tuhá paliva patří v českých domácnostech mezi tradiční zdroje tepla. Mnoho lidí si je oblíbilo pro jejich nezávislost na plynu a elektřině a pro nízké náklady na samotné palivo – zejména tam, kde je k dispozici vlastní dřevo. Dnešní trh však prošel výraznou proměnou. Jednoduché kotle s ručním přikládáním postupně ustupují modernějším, automatizovaným a ekologičtějším systémům.

Téma úsporného vytápění už dávno není jen o tom, jaký zdroj tepla si pořídíme. Skutečně efektivní systém vzniká teprve tehdy, když je v dokonalé rovnováze zdroj, rozvod a přenosová soustava. Nestačí tedy „jen“ nainstalovat „tepelné čerpadlo“ nebo „kondenzační kotel“ – zásadní je, aby celý systém fungoval jako celek.

Nejčtenější

Proč by Česko mělo přijmout euro dřív, než bude pozdě

Komerční sdělení
Proč by Česko mělo přijmout euro dřív, než bude pozdě

Česko patří mezi posledních 5 zemí EU, které nepřijaly ani nenavázaly svou měnu na euro. Je to pro nás výhodné a měli bychom se bát spíš nepřijetí, než přijetí eura? O tom se dozvíte v našem článku.

Moravskoslezský kraj prodává pozemky u Hyundai v Nošovicích

Komerční sdělení
Moravskoslezský kraj prodává pozemky u Hyundai v Nošovicích

Moravskoslezský kraj nabízí k prodeji čtyři hektary strategické plochy v Nošovicích na Frýdecko-Místecku. V těsném sousedství průmyslové zóny, automobilky Hyundai, pivovaru Radegast a elektrické...

Kde voda znovu našla cestu – krajina rybníků, mokřadů a nových biotopů

Komerční sdělení
Kde voda znovu našla cestu – krajina rybníků, mokřadů a nových biotopů

Na rozsáhlých rekultivovaných plochách bývalých rašelinišť v jižních Čechách se v posledních letech odehrává pozoruhodná proměna. Vznikla zde nová rybniční síť, obnovily se mokřady a příroda začala...

Ostrava sází na nové parkovací domy i jednotný systém

Komerční sdělení
Parkovací dům u DK Poklad

Ostrava, stejně jako mnohá další velká města, řeší nedostatek parkovacích míst v nejvíce vytížených lokalitách. Město proto v posledních letech investuje do výstavby moderních parkovacích domů a...

Online podvody se vyvíjejí. Visa a KB radí, jak zůstat o krok napřed

Komerční sdělení
Online podvody se vyvíjejí. Visa a KB radí, jak zůstat o krok napřed

Digitální podvody jsou stále sofistikovanější a Češi kvůli nim ročně přijdou o miliardy. Visa upozorňuje, že lidé, kteří nerozeznají falešný AI obsah, jsou až pětkrát náchylnější k podvodu. Rostoucí...

33% investice? Luxusní postel je investice do zdraví, nikoliv výdaj

Komerční sdělení

V posteli trávíme až 1/3 života, proto se investice do lůžka dlouhodobě vyplatí. Spánek je klíčem k regeneraci. Zjistěte, jak se díky zakázkové výrobě stanete architektem vlastní postele. Ta přispěje...

5. prosince 2025

Stala se CEO během rodičovské. Lenky příběh bourá byznysové stereotypy

Komerční sdělení

Lenka Švihálková je už dva roky CEO SmartEmailingu, technologické firmy, která vyvíjí platformu pro e-mail marketing.

5. prosince 2025

Juniors’ Bosch Day – akce pro budoucí generaci mladých techniků

Komerční sdělení
Juniors’ Bosch Day – akce pro budoucí generaci mladých techniků

Bosch podporuje technické vzdělávání mládeže a dětí.

5. prosince 2025

Dříve teplo jasnou samozřejmostí, dnes drahou záležitostí

Komerční sdělení

Ještě před pár lety bylo pro většinu z nás teplo v domácnosti samozřejmostí. Stačilo otočit kohoutkem, zapnout kotel a na účtu za energie se to nijak dramaticky neprojevilo. Rok 2025 ale ukazuje, že...

5. prosince 2025

Josef Grill spouští startup s ambicí přepsat pravidla evropského trhu

Komerční sdělení

Internetový vizionář Josef Grill spouští nový startup SODEW s ambicí přepsat evropský trh. Projekt postavený na zázemí WEDOSu nabízí rychlý hosting s WordPressem a startuje expanzi v Polsku. Přechod...

4. prosince 2025  15:30

Zhodnoťte svou nemovitost s realitní kanceláří, která myslí jinak

Komerční sdělení
Kancelář, která myslí jinak - RK Evropa Mladá Boleslav

Město Mladá Boleslav se rozrůstá a s ní i příležitosti pro majitele nemovitostí. Právě zde otevírá svou novou pobočku realitní síť EVROPA , která přináší nejen profesionální služby a zázemí stabilní...

4. prosince 2025  4:15

Česko v ohrožení: Potkani šíří nemoci, deratizace je nutností

Komerční sdělení
Česko v ohrožení: Potkani šíří nemoci, deratizace je nutností

Nebezpečné choroby šířené potkany ohrožují tisíce domácností. Leptospiróza, mor či tularémie jsou jen některé z rizik. Deratizace a hubení potkanů musí být provedeny odborně a včas. Profesionální...

4. prosince 2025

NYT: Expo jako společné vytváření budoucí společnosti, část první

Komerční sdělení
Návštěvníci se večer vydávají směrem k východu z areálu výstavy Expo 2025.

Od nejdůležitějších událostí po navázané kontakty – zde najdete vše, co se na Expo 2025 v japonské Ósace v regionu Kansai odehrálo, ať už plánované, nebo nečekané, pro případ, že jste to zmeškali....

4. prosince 2025

Online podvody se vyvíjejí. Visa a KB radí, jak zůstat o krok napřed

Komerční sdělení
Online podvody se vyvíjejí. Visa a KB radí, jak zůstat o krok napřed

Digitální podvody jsou stále sofistikovanější a Češi kvůli nim ročně přijdou o miliardy. Visa upozorňuje, že lidé, kteří nerozeznají falešný AI obsah, jsou až pětkrát náchylnější k podvodu. Rostoucí...

4. prosince 2025

Ředitele uvedl do světa umělé inteligence odborník Jan Romportl

Komerční sdělení
AI školení pro ředitele střeních škol

Workshop pro ředitele středních škol uspořádal Ústecký kraj v rámci projektu Návrat do budoucnosti. Uznávaný odborník na umělou inteligenci Jan Romportl na něm účastníkům vysvětlil zajímavé a...

4. prosince 2025

Rohde & Schwarz Vimperk roste: závod má už přes 1000 zaměstnanců

Komerční sdělení
Rohde & Schwarz Vimperk roste: závod má už přes 1000 zaměstnanců

Vimperský závod Rohde & Schwarz tento týden přivítal svého tisícího zaměstnance. Symbolické uvítání pod vedením závodu zdůraznilo význam tohoto důležitého milníku a navázalo na 25 let růstu, inovací...

4. prosince 2025

Studium v angličtině s mezinárodní anglickou maturitou

Komerční sdělení

Bez přijímaček, jen pohovor v AJ, stáže do světa, obor Business. Digital Academy – Obchodní akademie Kutná Hora - Malín

4. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.