Dřevěné podlahy a interiérové dveře od Mand CZ

Protože si na dřevo potrpíme, máme ve své nabídce jak dřevěné podlahy, tak i pěkně do páru kvalitní dřevěné dveře. Pojďme na to ale popořadě.

Dřevěné podlahy – u Mand CZ vybírejte jak masivní, tak vícevrstvé

Pokud se rozhodnete svůj interiér zkrášlit dřevěnými podlahami (a tím i nemovitost podstatně zhodnotit), máte na výběr ze dvou možností – dřevěná podlaha může být masivní, nebo vícevrstvá. Masivní podlahy, jak už označení napovídá, jsou vyrobené z jediného kusu dřeva. Vícevrstvé se proti tomu skládají z více vrstev. Každá má své pro a proti.

Masivní dřevěné podlahy Esco jsou především mimořádně odolné a dokonale izolují. Problematická není ani jejich renovace. Zkrátka i po letech můžete z takové podlahy udělat podlahu, která bude zase jako nová. Dřevěná podlaha je jednoduše řečeno skvělá investice. Vyšší pořizovací cena se rozhodně po letech vrátí. Co se týče péče, postačí pravidelné voskování a olejování. Dřevěná masivní podlaha nejspíš není ideální do místností, které se třeba přes zimu nevytápějí, je totiž choulostivější ke změnám vlhkosti a teplot.

Vícevrstvé dřevěné podlahy Esco lze několikrát zbrousit

Vícevrstvé podlahy jsou stabilnější – méně pracují – a velkým plusem je i nižší pořizovací cena. Svrchní vrstva takové podlahy je vyrobena z vysoce kvalitního dřeva. U našich podlah Esco má tloušťku 3 až 5 mm. Čím silnější tato vrstva je, tím častěji ji budete moci v budoucnu zbrousit. Naše podlahy s 5 mm silnou svrchní vrstvou tedy přežijí několik generací.

Z dřevěné podlahy lze snadno vykouzlit stylovou designovku. Personalizujte si její vzhled výběrem odstínu a povrchové úpravy. Naše podlahy mohou být broušené nebo katrované. O finální ošetření se stará tvrdý voskový olej OSMO. Některé z podlah jsou ale navíc ještě speciálně stařené, aby působily skutečně starobyle.

K dřevěným podlahám se hodí dřevěné nebo dýhované dveře

Dřevěnou podlahu by byl hřích nedoplnit vkusnými dveřmi. Kdo chce zůstat „na dřevěné vlně“, může vybírat z našeho širokého sortimentu dřevěných masivních dveří Czech Door nebo dveří dýhovaných, které jsou v současné době velmi moderní záležitostí.

Naše masivní dřevěné dveře se mohou pochlubit tím, že patří do zdravé domácnosti. Jsou ošetřené jen ekologicky čistými barvami a laky od firmy Adler. Kromě toho je dřevo jako zdravý materiál uznávané i učením feng shui, dle kterého dřevo zpomaluje průtok energie čchi místností – laicky řečeno to znamená, že dřevo v interiéru uklidňuje.

Dřevěné dveře lze i posouvat – na stěnu nebo do stavebního pouzdra

Kromě klasických otočných dveří nabízíme našim zákazníkům i posuvné dveře na stěnu nebo do pouzdra. Ty vám mohou ušetřit mnoho místa a mohou přijít vhod, když v interiéru řešíte každý centimetr. Nesporná výhoda dveří posuvných do pouzdra je ta, že při otevření prostě „zmizí“ do stěny, respektive do stavebního pouzdra Eclisse. A když už byla řeč o dřevěných a dýhovaných dveřích, je další dobrá zpráva ta, že do pouzdra lze posouvat takřka jakékoliv dveřní křídlo.

Chcete se na tu dřevěnou krásu podívat na vlastní oči? Nic vám nebrání v tom nás navštívit v našem showroomu v Libušské ulici v Praze a ponořit se s námi do světa kvalitních podlah, dveří a dveřního kování. Vše na jednom místě, naživo a navíc se 100% zákaznickým servisem.