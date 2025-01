Dotace na fotovoltaiku pro bytové domy? Nenechte si ujít příležitost

Od realizace jakéhokoliv nápadu v bytovém domě často odrazuje představa jednání mezi jednotlivými členy SVJ a složitost zařizování, která spočívají na bedrech předsedy SVJ. Je však důležité vědět, že pro odsouhlasení fotovoltaického systému již není potřeba 100% souhlas všech vlastníků – postačuje většina hlasů. Z praxe ale vyplývá, že tím, co nakonec přesvědčí i skeptiky, jsou reálná data. Čísla a argumenty dokážou překonat počáteční obavy a pomohou najít společnou řeč.

Rozhodování zahrnuje několik otázek: Jsme připraveni investovat do úsporných opatření a jsme v tom zajedno? Preferujeme nějaké konkrétní řešení a proč? Kolik peněz jsme schopni investovat a z jakých zdrojů?

„Klíčové je postupovat krok za krokem od obecného rámce k detailům,“ říká Mikuláš Bindzar, technický ředitel firmy ENADO, která se bytovým domům věnuje od roku 2022.

Jak na to, aby se to vyplatilo?

Základem je co nejlépe využít vše, co vyrobíme, uvnitř domu. Nejlepším řešením je kombinace fotovoltaiky a tepelného čerpadla. Důležité je mít realistická očekávání. Výkon fotovoltaických panelů je omezený a závisí na počasí, přičemž sluneční svit nemůžeme ovlivnit. Nicméně kvalitní projekt a perfektní technické řešení mohou významně ovlivnit, jakým způsobem a kde v domě vyrobenou energii využijeme, abychom jí do sítě odevzdávali co nejméně. Současně je ale důležité vše udělat spravedlivě, aby každá domácnost získala od své investice to, co očekává.

Nejvýhodnějším modelem je fotovoltaika s bateriovým úložištěm v kombinaci s tepelným čerpadlem a chytrým řízením energie. Fotovoltaická elektrárna zásobuje elektrickou energií tepelná čerpadla, která dům vytápějí. Zbytek energie je použit třeba pro provoz výtahů nebo osvětlení společných prostor. A také pro jednotlivé domácnosti. Nadbytečná energie se ukládá do baterií pro pozdější využití a může sloužit k ohřevu teplé užitkové vody. Energie z baterií se čerpá ve večerních hodinách, což efektivitu celého systému výrazně zvyšuje.

Střecha – příležitost i limitující faktor

Velikost střechy přímo ovlivňuje počet panelů, které sem lze umístit, a tím i výkon fotovoltaické elektrárny. To je problém zejména u vysokých budov, kde ideální výkon fotovoltaiky nekoresponduje s omezeným prostorem střechy, nebo u složitých střech, které neumožňují efektivní rozmístění panelů. Řešením může být umístění panelů na pozemky bytového domu. Pokud má dům prostor na střeše a střecha je v dobrém stavu, není důvod váhat.

Soběstačnost až 50 procent

I přes závislost na slunečním svitu může bytový dům díky bateriím a vhodně zvolenému technickému řešení dosáhnout až 50% soběstačnosti, což znamená, že si pro svůj běžný chod vyrobí polovinu potřebné energie.

„Je však nutné vždy volit to nejlepší řešení pro každý dům a jeho obyvatele, což vyžaduje technickou obhlídku a průzkum na místě se zahrnutím očekávání vlastníků. Pouze tak lze nastavit priority pro tok a spotřebu vyrobené energie, které budou ekonomicky smysluplné,“ zdůrazňuje Mikuláš Bindzar z ENADO.

Investice do budoucnosti

Investice do energetických opatření šetří náklady na provoz a zároveň zvyšují hodnotu nemovitosti. Bytové domy, které se rozhodnou pro tyto technologie, se stávají atraktivnějšími pro nájemce i potenciální kupce.

Fotovoltaické technologie a tepelná čerpadla mají dlouhou životnost a jsou téměř bezúdržbové. Je však dobré mít zajištěný servis a případnou výměnu součástek. Kvalitní české technologie od firmy DZ Dražice, jako jsou fotovoltaické systémy, tepelná čerpadla NIBE a tradiční bojlery, nabízejí jistotu a klid i v případě problémů. Snadná a rychlá servisní podpora a náhradní díly přímo z Česka celkovou správu a údržbu zjednodušují.

Proč právě teď?

Dotační tituly jsou nyní výhodně nastaveny, což zajišťuje rychlou návratnost investice. Legislativa rovněž podporuje sdílení energie v bytových domech. Takové komplexní projekty dokáže ENADO navrhovat, realizovat a dlouhodobě spravovat. Kromě bytových domů firma instaluje solární systémy a tepelná čerpadla pro rodinné domy, komerční budovy, průmyslové areály a obce. V loňském roce ENADO nainstalovalo 5 MWh výkonu fotovoltaických elektráren, což by pokrylo roční spotřebu asi 1 500 běžných domácností.