Dotace Dešťovka v roce 2022 pod NZÚ. Je opravdu snazší podat žádost?

Jak už jste možná zaznamenali, dotační program dešťovka je začleněn do skupiny dotací s názvem Nová zelená úsporám. Nový titul byl spuštěn 12.10.2021 v 10 hodin a zpětně jsou brány projekty realizované po 1.1.2021. Podrobněji je možné prostudovat pravidla na odborných portálech.

Dotace na nádrže opět aktuální s podporou 50 % | foto: Dešťovka.eu

Obecně o programu Dešťovka v rámci NZÚ od roku 2022

V první řadě se zaměříme na pár důležitých informací, které zůstávají stejné jako u předchozího programu.

Dotaci Dešťovka, lze žádat i samostatně v rámci aktivity programu Nová zelená úsporám D.3 Dešťovka

Využití dešťové vody pouze na zálivku je možné pro stávající domy.

V případě využití dotace na splachování dešťovou vodou musí novostavby dešťovou vodou splachovat veškeré toalety, stávající domy alespoň jednu toaletu.

Abyste na dotaci dosáhli, musíte odvádět alespoň 50% střechy obytného domu.

Je potřeba zamezit přístupu světla a výkyvům teplot – nádrž musí být podzemní nebo v izolované místnosti.

Velikost nádrže musí být minimálně 2000 l.

Výše dotace je 50 % z doložených výdajů na realizaci.

Dotace se poskytuje až po realizaci projektu, u novostavby až po schválení stavby k užívání.

A teď se zaměříme na to, co je nového v pravidlech a na co si dát pozor.

Nově je výše dotace BEZ OMEZENÍ dle velikosti střechy. žadatel si může sám zvolit velikost nádrže od 2 do 10 m3 objemu.

Pojem novostavba je brán 24 měsíců od kolaudace. Do 24 měsíců od kolaudace nemáte nárok na dotaci pouze k zálivce, ale je třeba dešťovou vodou i splachovat veškeré toalety v domě.

Velikost střechy již nehraje roli ve výběru velikosti nádrže. Nyní je na Vás, jak velikou nádrž si vyberete, vždy dostanete 50 % nákladů zpět.

Nárok na dotaci v rekreačních oblastech je možný po doložení trvalého bydlení alespoň 24 měsíců před podáním žádosti.

Je možnost dostat bonus 10 %, pokud jste ze znevýhodněného kraje – Moravskoslezský, Ústecký, Karlovarský.

Kombinační bonus 10000 Kč je k dosažení, pokud k zachytávání dešťové vody realizujete i další opatření (např. zateplení, zdroje energie, zelená střecha, elektromobilita).

Lhůta pro doložení realizace je pro všechny nemovitosti 24 měsíců od akceptace žádosti SFŽP.

Udržitelnost projektu musí být alespoň 10 let.

Jak na samotné podání žádosti a co vše je potřeba doložit a zařídit. Přes veškerá sdělení jak je nyní program jednodušší, a že přípravu a podání žádosti od dotaci zvládne opravdu každý, mnoho odborných poradenských firem o tomto dosti pochybuje. Jak uvedl Pavel Sehnal z projekční a poradenské firmy Dešťovka.eu „Jen samotná registrace do systému AIS a první přihlášení odradí od podání žádosti asi 30 % majitelů domů“.

První přihlášení do informačního systému ve kterém se žádosti podávají vyžaduje nově přístup přes tzv. národní identitu občana. Ačkoliv tato identita je ve své podstatě posun správním směrem k digitální transformaci, mnoho obyvatel ČR ji dosud nemá a prvně ji zakládají právě pro potřeby podání žádosti do programu Nová zelená úsporám.

U založení národní identity se nevyhnete sudování zdlouhavých a někdy zmatečných návodů a instruktážních obrázků či videí, které pro žadatele SFŽP a Správa základních registrů pro občany připravily. Možností založení je několik, přes bankovní identitu, datovou schránku až po pravděpodobně jeden z nejčastějších způsobů osobní návštěvy CzechPointu. Následuje udělení souhlasu pro nakládání s informacemi kvalifikovaným poskytovatelům a několikeré potvrzování přes SMS a emaily.

Velkoobjemové nádrže na dešťovku | foto: Dešťovka.eu

Samotná práce se systémem AIS a příprava žádosti o dotaci

Po přihlášení do systému AIS vás překvapí poměrně nepřehledné prostředí plné záložek a tlačítek, z nichž některá své funkce teprve dostávají. Ano opravdu, systém AIS byl spuštěn do ostrého provozu s mnoha a mnoha chybami, nedodělky a místy kde se o intuitivním prostředí administrace dá hovořit jen stěží. Pan Sehnal z firmy Dešťovka.eu k tomuto řekl „Obsluhovat tento systém se naučíte až tak po pěti žádostech. Do té doby je to spousta času stráveného hledáním, klikáním a zkoušením.“

Pro podání žádosti je mimo jiné potřeba doložit:

Odborný posudek zpracovaný odborně způsobilou osobou

Kopie smlouvy o vedení bankovního účtu, či potvrzení o vedení, výpis již bohužel nestačí

Doložení vztahu k nemovitosti

K doložení realizace pak:

Bezchybné účetní doklady vč. všech náležitostí

Doklady o úhradě

A mnohé další

Možnosti přihlášení do informačního systému AIS SFŽP | foto: Dešťovka.eu

Starosti s informačním systémem je možné přenechat poradenským firmám, které se o zákazníky postarají a žádosti jim odborně povedou. Jistě je vhodné spolupracovat se společností, která vám zajistí i samotné Doložení realizace a účetních dokladů po realizaci opatření, tak aby schválená dotace mohla být proplacena. Do systému se nově nahrávají všechny účetní doklady samostatně a ke každému dokladu je potřeba opět proklikat několik záložek tak aby byla správně evidována. U doložení dokladů se žadatel, který zkušenost nemá, jistě mnohokrát bude vracet k návodům a videím a obecně mu tato příprava zabere poměrně dost času.

Na vývoji systému AIS se stále pracuje a snad se brzy dočkáme oprav stávajících problémů, doplnění některých tolik potřebných polí a snad i intuitivnějšího ovládaní pro žadatele. Případně oslovte odborníky se zkušeností, kteří vám rádi odborný posudek a žádost o dotaci připraví.