Domácí mazlíčci v peřinách: Jak zajistit dostatečnou čistotu?

Stejně důležitá je péče o zvíře i lůžkoviny

Základem čistoty peřin je péče o samotné zvíře. Pravidelné koupání, odčervování nebo utírání tlapek před spaním pomůže udržet postel co nejčistší. Pokud je váš společník příliš aktivní a někdy nemáte čas ho po procházce umýt, může být deka nebo dekorační přikrývka výborným pomocníkem. Ty ochrání lůžkoviny před jakoukoli špínou, chlupy nebo drobky. Nezapomeňte si vybrat takové, které lze prát v pračce, nejlépe při vyšší teplotě.

Bez ohledu na to, zda s vámi váš čtyřnohý přítel spí, či nikoli, je třeba při výměně povlečení dodržovat prací symboly uvedené na štítku. Povlečení se doporučuje měnit jednou týdně, pokud to situace vyžaduje i častěji. Polštáře by se měly prát jednou až dvakrát ročně a přikrývky a jednou za dva až tři roky. S domácím mazlíčkem v posteli se však tyto doby pravděpodobně zkrátí.

Při výběru pracích prostředků se vyplatí vsadit na ty ekologické, ideálně s dezinfekčním účinkem. Kromě toho, že svého mazlíčka nevystavíte možným alergickým reakcím, pomůžete také přírodě. Mezi jednotlivými praními vás zachrání vysavač a odstraňovač chlupů. Samozřejmostí by mělo být časté vyklepávání prachu a větrání lůžkovin. V tomto případě mohou být rychlým pomocníkem také čisticí válečky na textil.

Věděli jste, že…?

Je vědecky prokázáno, že spánek se psem má na člověka pozitivní vliv. Odstraňuje pocity osamělosti, zmírňuje deprese, snižuje stres, přináší pocit bezpečí, pomáhá snižovat krevní tlak a přispívá k celkové vitalitě organismu.

Nezapomínejte na ochranu matrace

Nejdražší součástí postele je obvykle matrace – zejména pokud vlastníte kvalitní, hypoalergenní, s nastavitelnou tuhostí nebo jinými specifickými vlastnostmi. Pokud ji chcete co nejlépe ochránit, postačí vám chránič matrace, který jednoduše vyperete a znovu nasadíte. Většina chráničů má navíc vynikající absorpční vlastnosti, takže matrace zůstane suchá i v případě malé „nehody“ vašeho domácího zvířátka.

Pokud vám z jakéhokoli důvodu nevyhovuje koupě chrániče matrace, může vám jako ochrana proti znečištění posloužit i vrstvení prostěradel. Materiál prostěradla i lůžkovin by měl být odolný, ale měkký. Výběr přizpůsobte plemeni – pokud je pes chlupatý, huňatý, snese spíše chladné materiály, jako jsou satén nebo žerzej. Ovšem pozor na ostré drápky, které mohou lůžkoviny snadno poničit. Bezsrstá plemena naopak ocení flanelové, plyšové nebo froté materiály. Krep a bavlna jsou vhodné pro celoroční použití. Vybírejte však kvalitní výrobky ze 100% bavlny. Nemůžete sobě a svým čtyřnohým členům rodiny dopřát nic lepšího než přírodní vlákna.

TIP

U dlouhosrstých plemen nezapomínejte na pravidelné vyčesávání a údržbu srsti. Nejenže tím snížíte výskyt chlupů v domácnosti, ale především zajistíte pohodlí svého chlupatého přítele. Kartáčování odstraňuje odumřelé chlupy a udržuje srst čistou.

Pár tipů na závěr