Dobrou kávu v kanceláři? Zkuste špičkové švýcarské kávovary JURA

Abyste i ve vaší kanceláři mohli podávat chutné nápoje z kávy, je zapotřebí kvalitního kávovaru. Například takového, které již dlouhé roky vyrábí švýcarská společnost JURA.

JURA je pečetí kvality

Značka JURA v Evropě kávovary, které od roku 1931 získaly skvělé renomé po celém světě. Jejich hlavními přednostmi jsou dlouhá životnost a v posledních letech také důraz na design. Jakýkoliv kávovar JURA díky své eleganci skvěle zapadne do vaší kanceláře a nebude zde vyčnívat svoji zbytečnou extravagancí. JURA má rovněž velké sklony k inovativní výrobě, ve své době se pyšnila například nejtenčím kávovarem na světě, dnes je běžnou součástí jejích kávovarů inteligentní vodní systém, zaručující přesné dávkování filtrované vody nebo impulzivní extrakční proces pro dokonalé propaření kávy.

Proč se kávovary JURA skvěle hodí do vaší kanceláře?

Právě vlastnosti jako elegantní tvary, dlouhá životnost a velmi jednoduché ovládání, kdy se pro přípravu dokonalého espressa nebo smetanově hladké mléčné pěny není třeba dlouze vrtat v nastavení, předurčují tyto kávovary pro použití v kancelářích. Typickým příkladem takového kávovaru je JURA E8, který se mimo jiné pyšní funkcí OneTouch cappuccino, díky které si připravíte kterýkoliv z 15 možných druhů nápojů včetně mléčných specialit jediným stisknutím tlačítka na přehledném barevném displeji. Nestrávíte zde tak zbytečný čas, který můžete věnovat své práci.

Pokud do své kanceláře, kterou obývá větší množství lidí, umístíte jediný kávovar, měl by to být například JURA WE8. Je větších rozměrů, pojme až 3 litry vody a 500 g zrnkové kávy. Péče, kterou mu tak budete muset věnovat, vám nezabere žádné velké množství času.

I doma si můžete užít kávu z exkluzivního kávovaru

Jestliže se vám filozofie a funkce kávovarů JURA zalíbily, vězte, že na trhu se právě objevila nová řada domácích kávovarů JURA ENA 8. Jde o malý elegantní kávovar s kompaktními rozměry (27,1 x 32,3 x 44,5 cm). Pokud by zaujal místo na vaší kuchyňské lince, budete mít doma kávovar, pyšnící se oceněním Red Dot Design Award 2019. O toto prestižní mezinárodní ocenění se v letošním roce ucházelo více než 5500 výrobků, lze jej tedy považovat za důvěryhodný punc kvality.