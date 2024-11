Do každého prostoru trochu mechového dekoru | foto: Kateřina Němcová

Mech je konzervovaný v roztoku glycerinu, který je zcela neškodný pro lidské zdraví. Tyto mechy nepocházejí z lesů (kde jsou chráněny), ale z udržitelných mechových farem, kde se pěstují přímo pro tento účel.

Proč si vybrat mechový obraz?

Díky širokým možnostem designu se mechové obrazy hodí do každého interiéru. Firma Němec jako jediná na českém trhu nabízí více než 10 druhů mechů, lišejníků a dalších přírodních prvků (kamínky, větvičky), které lze zakomponovat do obrazu. Obrazy mohou být zasazeny do rámu podle vašeho přání, nebo dokonce vytvořeny bez rámu, a pokud chcete něco opravdu výjimečného, není problém vytvořit i celou mechovou stěnu.

Pohled na zeleň má prokazatelně uklidňující účinek, podporuje duševní pohodu a zvyšuje produktivitu. Mechové dekorace v interiéru navíc pohlcují zvuk, což zlepšuje akustiku v místnosti. K tomu jsou téměř bezúdržbové. Na rozdíl od živých rostlin nevyžadují zalévání ani dodatečné osvětlení. Stačí je jen čas od času opatrně očistit od prachu vysavačem na nejnižší výkon.

Co mechovému obrazu nesvědčí?

Mechové obrazy by se neměly vystavovat přímému slunečnímu světlu ani vysoké vlhkosti. Přímé sluneční světlo by mohlo způsobit vyblednutí barev, jelikož stabilizované mechy nejsou ošetřeny UV filtrem. Při běžných světelných podmínkách k žádné ztrátě barev nedochází.

Stejně jako ostatní stabilizované rostliny se ani mechy nesmějí rosit nebo zavlažovat. V případě mechového obrazu se skutečně jen kocháte jeho krásou.

Jak dlouho trvá výroba mechového obrazu?

Doba výroby závisí na složitosti obrazu a zvoleném rámu, obvykle se pohybuje mezi 2 až 5 týdny.

Firma Němec poskytuje na mechové obrazy standardní záruku 5 let. Při jejich vhodném umístění ale není důvod, proč byste se z nich nemohli těšit mnohem déle, třeba i 10 let.

Pro více informací a inspiraci navštivte www.nemec.eu